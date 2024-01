Puigdemont "retira la metadona" a Sánchez y "le coge por la entrepierna"

El Mundo

"Puigdemont noquea a Sánchez y acerca la legislatura al colapso". "El Gobierno teme ya por los Presupuestos tras el revés de la amnistía". Sí, pintan bastos. Este Puchi ha salido rebeldillo. Dice Federico Jiménez Losantos que "lo que ha hecho descarrilar la Ley de Amnistía, aunque sea para renegociarla, no fue, como debería, el plante del Gobierno ante la insufrible humillación de ver a unos partidos que, en su mayoría, deberían estar ilegalizados por terroristas o perseguidos por golpistas, insultar, una y otra vez, sin que le molestara lo más mínimo, a la presidenta del Congreso, a todos los jueces españoles, a todos, sin que a Sánchez ni a Bolaños se les alterase el gesto de chulos, como si los mendigos se lo pudieran permitir. El gran problema de esa alianza de la extrema derecha y la extrema izquierda, ambas antiespañolas y liberticidas, y cuyo punto de encuentro es el Grupo de Puebla o Narcoesfera Bolivariana, es cómo amnistiar a Putin por su participación en el golpe de Estado de 2017 y el terrorismo posterior".



"Sánchez, que tiene la gracia de Patxi López o Santos Cerdán, ha copiado de El País lo de la fachosfera. Pero él pertenece a la esfera de Maduro, Petro, Evo Morales, Cristina Kirchner o López Obrador, el llamado Grupo de Puebla, que para el FBI y la DEA es el Cartel de los Soles, por los que luce el ejército de Venezuela, encargado del tráfico de cocaína, que ha sido y es la base de todas las guerrillas y gobiernos comunistas de América, empezando por el M-19 de Petro". Tampoco la tiene el tal Idafe, que la inventó. Sus columnas son sectarias y fanáticas hasta la náusea. Y poco preparadas. "La Narcoesfera de Sánchez debe amnistiar a Putin".

Lucía Méndez está muy cabreada. Puchi le ha dado una patada en el trasero a su adorado Sánchez. "Hasta el último minuto, nadie quería asumir que el viento de los caprichos de Puigdemont esta vez soplaba en contra. «Ellos verán, a quien más le interesa la amnistía es a Puigdemont». Así pensaban los socialistas". "Los siete de Junts, no pensaron en otra cosa que en torpedear su propia Ley de Amnistía en el Congreso". "No sabemos qué opinarán sus seguidores de las fanfarronadas de urgencia del ex presidente de la Generalitat. Hay que reconocer que la proeza de votar contra su propia amnistía supera en audacia y astucia a la fuga de incógnito en un coche después de ser destituido". Puchi sabe que Sánchez se humillará hasta donde sea con tal de amarrar sus votos, seguro que tiene arreglo. Hala Lucía, mujer, sécate los moquitos, que lo estás pasando peor que Sánchez.

Rafa Latorre comenta lo interesante que se están volviendo aburridas sesiones parlamentarias. "Las sesiones de tortura a las que Junts somete a Pedro Sánchez son tan fascinantes que terminan desviando nuestra atención hacia un voyeurismo morboso". Lo estamos pasando bomba, todo hay que decirlo. "El cruel espectáculo suscita preguntas ociosas que nos mantienen distraídos. Por ejemplo, cómo es posible que tantos se hayan entregado al culto fervoroso de un ídolo con la firmeza de un guiñapo". Ay, este Puchi, que grandes momentos nos está dando.

El editorial cree que "el humillante precio que exige Carles Puigdemont -amnistiar todo terrorismo e incluso la alta traición- a cambio de su apoyo a los presupuestos y al desarrollo de la acción gubernamental se reveló inasumible incluso para Pedro Sánchez". No me lo creo, no hay nada inasumible para Sánchez, el problema es que puede que sea inasumible para Europa. ""Amnistía queda así temporalmente paralizada". Para la siguiente vez será. "Resulta imposible confiar en que Sánchez no acabe transigiendo de nuevo". Ahí ya estamos más de acuerdo. Y encima Putin ha aparecido en escena. La trama se complica.

El País

"Junts paraliza la amnistía al negarse el PSOE a más cesiones", dice la basurilla ultrasanchista. Ya será menos, está pensando en cómo hacerlo sin que la Comisión Europea se le eche encima. Esto es una telenovela por entregas. Pedro, el héroe de la sanchosfera. "El Gobierno se indigna con Junts: "No está en riesgo la legislatura, si acaso la amnistía"". Lo dicho, un pulso. "Sánchez está decidido a seguir. El presidente reivindicará ahora sus líneas rojas y retrasará los Presupuestos". Las famosas líneas movibles de Sánchez. Lo mismo hasta las elecciones gallegas. De Sánchez no te puedes fiar ni un pelo.



"De momento, la ley regresa a la Comisión de Justicia del Congreso, donde se debatirá de nuevo entre los grupos parlamentarios durante 15 días en plena campaña de las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero". Ah, pues ahí tampoco saldrá, Puigdemont tendrá que esperar a que pasen las elecciones gallegas para que Sánchez se le ponga de rodillas.

"El pragmático líder del PSOE y su equipo ya trabajan desde el minuto siguiente a la votación para tratar de sacarle todo el jugo a ese plante, el más claro hasta ahora frente a Puigdemont. Pero por mucho que intente convertirla en una victoria, Sánchez vivió este martes su primera gran derrota parlamentaria desde que es presidente. Y un líder que decidió adelantar las elecciones generales la misma noche en que sufrió una dura derrota en las autonómicas no es alguien que vaya a quedarse quieto después de un golpe así", babea Cué, su periodista de cámara. Ay, madre, qué miedo.

Xosé Hermida da la clave. "Ofrecer una nueva escena de un presidente que se pliega a cada capricho de su aliado podía resultar devastadora, más con unas elecciones a la vista en Galicia. Y Pedro Sánchez mandó parar". El comandante puso pie en pared. Hablaremos después de las gallegas.

El editorial amenaza a Puchi. "Por quererlo todo, Junts se arriesga a quedarse sin nada". Y Sánchez. "Sus siete diputados han coincidido con Vox y el PP en el voto en contra de la amnistía". Uy, uy. Pepa, que ese asustaviejas ya no sirve para nada, mujer, no hagas el ridi, que ya eres mayorcita. "Muchas líneas rojas han tenido que traspasar los responsables socialistas para satisfacer las demandas de sus socios de investidura". El PSOE no tiene líneas rojas, esta vez simplemente no les convenía inclinar la cerviz. Hay elecciones a la vista.

Lo de ayer" tiene al menos dos consecuencias. A la corta, el argumento del PP de que el Gobierno cede a todo se emborrona. Pero con la mirada puesta en la legislatura, son evidentes los costurones en la mayoría que sustenta al Gobierno de coalición". No se emborrona, esto no es más que un tropiezo en un camino lleno de riesgos.

ABC

"Puigdemont derrota a Sánchez". "La Comisión Europea admite que ya está «investigando» la ley de amnistía de Pedro Sánchez". Mira, a lo mejor es lo que ha provocado que Sánchez pise el freno. "Tras el desacomplejado cortejo en el que Pedro Sánchez intercambió la impunidad de unos delincuentes a cambio de siete votos para su investidura, los independentistas catalanes han optado por humillar al presidente del Gobierno y garantizarse, a futuro, una mayor cuota de concesiones", dice el editorial. "Los siete diputados de Junts decidieron exhibir su fuerza parlamentaria, lo que equivale a hacer evidente la debilidad política de Sánchez". "Este lamentable espectáculo debería obligar a Sánchez y a los diputados socialistas a preguntarse si merece la pena gobernar así, en una exhibición permanente de fragilidad parlamentaria y en una explícita sumisión a formaciones abiertamente contrarias a nuestro pacto de convivencia". A Sánchez le merece la pena. Fin de la discusión.

Alberto García Reyes dice que "Puigdemont los tiene cuadrados. Y siquiera porque es la primera vez que Pedro Sánchez se topa con un político de su calaña, la cosa se ha puesto entretenida". Sobre todo porque Puchi es imprevisible, siempre tiene un conejo en la chistera. "Nos encontramos exactamente en el siguiente capítulo: dos inmorales frente a frente, uno de ellos delincuente, se están batiendo en duelo en el Congreso". Sí, no deja de ser divertido contemplar a dos granujas peleándose.

"Después de comprobar que el líder del PSOE más maniatado de la historia está dispuesto a lo que sea por el poder, Junts le retira la metadona para que el presidente tenga que vender lo que no es suyo y la ley de amnistía se convierta en un bochorno planetario". Que tenga cuidado, es imposible ser más malo que Sánchez. Y sin la droga del poder es muy peligroso. "Puigdemont es un depredador. No tiene hartura. Y ayer le dio al botón rojo para que, a un mes de las elecciones gallegas, el sanchismo reciba el mensaje puesto de rodillas: le voy a recetar una amnistía en supositorio. Con una pistolita de agua de siete votos".

María José Fuenteálamo cree que "Puigdemont está por encima de Sánchez y así se lo ha hecho saber al presidente con su no a la ley de amnistía". Desde luego, es un hueso difícil de roer. "Sánchez lloriqueaba estos días porque se sentía víctima de la fachosfera cuando de lo que es víctima es de la Puigdesfera". Impresentable. "Sánchez se había malacostumbrado a que siempre le dieran la razón, que no es lo mismo que tenerla. Pero es lo que tiene ser el jefe, el que paga las nóminas, el que pone y quita las sillas. Vive, o vivía, en su propia fachosfera: yo soy el señor, yo ordeno y mando y pobre del que me tosa… Hasta que ha tosido el señor Puigdemont". Quién lo iba a decir. A saber al final, pero nos está dando buenos ratos.

La Razón

"Puigdemont derrota a Sánchez". Si, idéntico al de ABC. "Los de Puigdemont, que a diferencia de ERC, han conseguido que sus principales dirigentes eludan hasta ahora a la Justicia, van a por todas, suponemos que convencidos de que lograrán doblar el brazo de La Moncloa a medida que el calendario acerque al Ejecutivo al vértigo de la aprobación de los Presupuestos Generales", dice el editorial. "Escuchamos a diversos portavoces políticos hablar de humillación del PSOE en la Cámara, pero, desafortunadamente, la verdadera humillación vendrá cuando el partido socialista, enfrentado a la amenaza de un final abrupto de la legislatura, se avenga a aceptar la exigencias de Puigdemont de su «amnistía integral»". Que lo hará, pierdan toda esperanza.

Dice Marhuenda que "el problema de tratar con chantajistas es que el cielo es su límite. Una vez que reciben el primer pago siempre quieren más. Nada puede aplacarlos. Lo mejor es decir hasta aquí hemos llegado, pero Puigdemont ha tenido la suerte de encontrarse con Sánchez". "El problema que tiene Sánchez es que Puigdemont no tiene nada que perder". O que Sánchez tiene todo que perder, todo lo que le importa.

Juan Ramón Lucas dice que "por mucha fachosfera que se invente Pedro Sánchez, aquí los que están sembrando de piedras el camino de la gobernabilidad del Estado son los fachas del supremacismo catalán, la «dreta» prorrusa y putinesca que desprecia España y coge por la entrepierna a todo un gobierno para conseguir su objetivo único y permanente: la libertad del conducátor indepen que llevará al país a la gloria de una independencia europea, feliz y de colorines". "La Ley de Amnistía no ha muerto porque ahora volverá a la Comisión de Justicia a debatirse de nuevo. Vuelta a empezar. Casilla de salida. Susto, no muerte. Ésta vendrá si la segunda vez que se vote se echa atrás otra vez". Y depende de las elecciones gallegas lo que pase.



"Pero es también pertinente imaginar que no irán más allá en este juego diabólico de tensar la cuerda y apretar ahí abajo al sanchismo gobernante. Porque si se rompe y terminan forzando a Sánchez a elecciones es posible que el horizonte de la amnistía controlada, el perdón a los de su banda, esto de crear leyes para beneficio propio, quede en una suerte de pesadilla de un imposible tiempo reciente. Que tengan cuidado los siete magníficos del supremacismo", que se enfrentan a un tiparraco de los más peligroso. Mucho más que ellos.