Feijóo denuncia en Bruselas la "ofensiva masiva contra los jueces" del Gobierno de Sánchez

Los planes de Alberto Núñez Feijóo se han visto alterados este jueves en Bruselas. El presidente de los populares había viajado hasta la capital belga para verse con el resto de líderes del PP europeo antes de que comenzara el Consejo Extraordinario previsto para hoy.

Pero las protestas del sector agrícola, que han llenado las calles de esa ciudad de tractores, han impedido la celebración del encuentro "por seguridad", tal y como informan desde Génova. Feijóo tan solo ha podido celebrar una reunión con el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber.

Tras ello, a pesar del cambio de planes que ha impedido una denuncia a gran escala, sí que ha querido realizar unas declaraciones en las que ha sido rotundo contra el Gobierno. En primer lugar, se ha referido a la Ley de Amnistía. "Esta semana, en España hemos visto un ataque masivo desde el gobierno y desde sus socios parlamentarios a los jueces españoles". Unos ataques que "ponen en cuestión los tres pilares básicos en el ámbito del estado derecho de la Unión: la independencia judicial, la igualdad ante la ley y el propio Estado de derecho".

"En este momento, en España hay una ofensiva masiva contra los jueces, hay una falta de respeto continuada y permitida por el gobierno, y hay descalificativos en sede parlamentaria llamándoles a los jueces españoles predicadores y corruptos. Y eso en un país de Unión Europea no puede aceptarse", ha sentenciado el líder del PP que ha explicado que en Europa están muy pendientes de estos ataques.

Además, ha recordado que "a los delitos de malversación, corrupción y terrorismo" incluidos en la Ley de Amnistía, ahora también se sumar "los contactos del independentismo catalán y el régimen de Putin". "No son buenos tiempos para la independencia judicial pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás", ha advertido el líder del PP que ha señalado que "Europa no puede permitirse que la cuarta economía del euro esté cuestionando los pilares esenciales y fundacionales de la Unión Europea".

CGPJ

Tras ello, también se ha referido a las negociaciones que comenzaron este miércoles entre el ministro Félix Bolaños y el negociador popular, Esteban González Pons, para renovar el Consejo General del Poder Judicial que tienen como supervisor al comisario europeo de Justicia Didier Reynders.

El líder del PP ha advertido de que la renovación del órgano y la reforma de la ley tendrán que ir de forma simultánea. "Habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y habrá renovación. Si no, la negociación quedaría coja", ha señalado.

"Nada estará cerrado mientras todo no esté cerrado. Nos hemos reunido para renovar el Consejo y para una apuesta por la regeneración con una nueva ley que ahonde en la independencia judicial. Para el conjunto de las partes", ha remarcado para poco después insistir: "Nosotros planteamos que tiene que haber una nueva ley y una renovación del Consejo. Las dos cosas. No es posible una de ellas. Las dos cosas".

Las demandas de los agricultores

Con las protestas de los agricultores y ganaderos en las calles de Bruselas, Feijóo también ha aprovechado para criticar la inacción del Gobierno con este sector en España y ha reclamado "sensibilidad y soluciones ante los problemas del campo".

Ha señalado que los precios de los alimentos se han incrementado en España un 30% y que, pese a ello, el Gobierno se niega a rebajar el IVA de los productos básicos. "Compartimos y somos el partido de agricultores, pescadores y ganaderos y seguiremos comprometidos con sus demandas", ha añadido Feijóo.