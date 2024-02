El PP ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que paralice de forma inmediata la tramitación de la ley de amnistía y no sea devuelta a la Comisión de Justicia ya que fue tumbada por mayoría, obteniendo más votos en contra que a favor.

El pasado martes, durante la votación en el Congreso, la Ley de Amnistía tenía que haber recabado en la votación final una mayoría absoluta (176 escaños) para salir adelante, por tener rango orgánico. Con el no de los separatistas de Junts, la ley fue rechazada por 179 votos en contra frente a 171 a favor. Es decir, no consiguió ni la mayoría simple (tuvo más noes que síes).

De ahí que los populares consideren que la norma no puede devolverse ni siquiera a la comisión de Justicia por haber sido totalmente rechazada. Este viernes, El Mundo desvelaba que los letrados del Congreso también se muestran también contrarios a la devolución del texto a la Comisión de Justicia ya que ni siquiera obtuvo más votos a favor que en contra.

Por ello, desde el PP aseguran que apelarán a cualquier instancia si Armengol sigue con sus planes y se reservan "cualquier tipo de acción". Así lo explicado el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, en una entrevista en Antena 3.

Escrito a la Mesa del Congreso

Desde el PP presentaron este jueves un escrito de reconsideración a la Mesa en el que advierten a Armengol de que "la ley ha finalizado su tramitación" porque en el Pleno del martes hubo "mayoría absoluta" de votos negativos contra la misma.

Tellado ha pedido a la presidenta del Congreso a que "no siga por esa vía". "Y cuidado, porque esto que pretende cometer la señora Armengol puede viciar los procedimientos de aprobación de la ley de amnistía y, por lo tanto convertirla, en inaplicable, en una ley que no pueda salir adelante", ha avisado el portavoz.

En el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el PP pide a la Mesa del Congreso que reconsidere la "decisión unilateral" de Armengol de devolver la propuesta de ley a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen.

Los populares piden que se frene el trámite parlamentario ante "las consecuencias irreparables y de extraordinaria trascendencia constitucional que ejecutar una decisión arbitraria y contraria a Derecho comportaría dado que la iniciativa ha decaído".

Según el Grupo Parlamentario Popular, "lo que arrojó el escrutinio fue una mayoría absoluta contraria en la votación final sobre el conjunto del texto". "Y ese resultado inapelable supone que la devolución a la Comisión de Justicia no es aplicable en este caso". "La mayoría absoluta de la Cámara rechazó la norma en su conjunto, por lo que no cabe su devolución a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, sino que la voluntad expresada por la Cámara fue su decaimiento. En consecuencia, la proposición de ley no es que no haya sido aprobada por mayoría absoluta, es que ha sido rechazada por mayoría absoluta en la votación esencial, no meramente formal, de toda ley orgánica, que es la votación final de conjunto", explica el PP en su escrito.

Vox también lo exige

El Grupo Parlamentario Vox también ha solicitado que se proceda a "la nulidad del acuerdo emitido in voce por parte de la presidenta del Congreso" por el que el proyecto de ley orgánica de la amnistía se devolvía a la comisión de Justicia.

En el escrito presentado por la formación de Abascal explican que "esta ley orgánica se encuentra sometida al artículo 131 del Congreso" que dice lo siguiente:

1. Los proyectos y proposiciones de ley orgánica se tramitarán por el procedimiento legislativo común, con las especialidades establecidas en la presente Sección. 2. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. La votación será anunciada con antelación por la presidencia de la Cámara y, si en ella se consigue la citada mayoría, el proyecto será remitido al Senado. Si, por el contrario, aquélla no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes".

"Este procedimiento especial exige que se obtenga una mayoría absoluta para la aprobación de una ley orgánica. Si, por el contrario, sólo obtuviese una mayoría simple, se devolverá el proyecto a la comisión para que ésta emita ese nuevo dictamen. Sin embrago, el reglamento del Congreso de los Diputados en el artículo 79.1, del Título IV de las Disposiciones Generales de funcionamiento, Capítulo IV de las votaciones establece claramente que los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría simple de los miembros presentes del órgano correspondiente, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución, las leyes orgánicas o este Reglamento", explican desde Vox.

"En definitiva, el rechazo mayoritario del pleno del Congreso de los Diputados a la votación de conjunto de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (171 síes frente a 179 noes) determina precisamente eso, que la norma ha sido rechazada por la cámara", sentencia el texto registrado por los de Abascal.

Por todo ello, "el Grupo Parlamentario Vox exige que se declare que la proposición de ley orgánica de amnistía ha sido rechazada por el pleno del Congreso de los Diputados y que, por tanto, el procedimiento legislativo ha terminado".