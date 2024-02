ERC reclama su sitio en el trono de Sánchez: pretende arrinconar a la ministra de Igualdad con ataques por "transfobia"

Nuevo incendio en el reino de Pedro Sánchez. La última batalla –la de los decretos urgentes– ha demostrado la fuerza de Junts y Podemos. Y eso significa, por eliminación, que ha demostrado la falta de fuerza de ERC. Y los de Oriol Junqueras quieren cortar esa tendencia e imagen de debilidad. En ese contexto, ERC quiere hacer comparecer a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, nombrada por la actual ministra de Igualdad, ya del PSOE. Y lo hace bajo la acusación de que mantiene postulados "transfóbicos". Nueva pelea en el seno de la izquierda.

ERC ha registrado ya en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia de la directora del Instituto de la Mujer. "Comparecencia de autoridades y funcionarios en Comisión: solicitud de comparecencia de la directora del Instituto de las Mujeres, ante la Comisión de Igualdad, para dar explicaciones sobre sus discursos y declaraciones abiertamente transfóbicas y anti derechos trans durante la tramitación, en la anterior legislatura, de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cuando se mostró en contra de dicha norma y se atrevió incluso a publicar hashtags como #StopDelirioTrans". El uso de la expresión "se atrevió incluso a publicar" da una idea del tono de la petición de explicaciones.

La comparecencia busca igualmente que Isabel García exponga "cómo desplegará y garantizará el cumplimiento de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI cuando reniega de los derechos de las personas trans y duda de las agresiones homofóbicas, como cuando consideró que el asesinato del joven gallego Samuel Luiz, al grito de "maricón de mierda", no parecía un asesinato por motivos homófobos". Hay que recordar que no fue ella sin más la que negó ese carácter al asesinato, sino que el propio informe policial descartó ese calificativo tras realizar la investigación.

Pero, sea como sea, lo cierto es que la batalla de ERC ha empezado y ha cogido como campo para mostrar fuerza el de la directora del Instituto de la Mujer y, por supuesto, el de la ministra de Igualdad de la que Irene Montero considera poco menos que le ha arrebatado el cargo. Y es que la nueva ministra del ramo es del PSOE, no es de Podemos. Su nombre es Ana Redondo.

La polémica sobre la directora del Instituto de la Mujer comenzó tras unos comentarios de Isabel García en los que aseguraba, en plena discusión por la ley trans, que "el opresor es el mismo para todos y todas y en estos momentos quienes oprimen son los que impiden el debate. ¿Se puede no estar de acuerdo con un texto no? ¿O estamos en la dictadura queer? Se estudia, se debate y se mejora. Así de simple". Igualmente contestó a una persona que defendía la ley trans lo siguiente: "No tienes ni puñetera idea de nada, pero sigues lanzando odio igual que los queer. Te diferencias poco de ellos. Infórmate mejor y deja de perder el tiempo conmigo. Déjate de dar clases a las demás". "Si desaparece el sexo, como dice la teoría queer, desaparece el sujeto político mujer. Entiéndase mujer en su extensión. Debate muy profundo para un twiter", añadió.

Ahora es ERC el que usa este debate para reivindicar su hueco ante Pedro Sánchez.