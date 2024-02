La consigna del PP para el 18-F: "No hay que relajarse. No hay que confiarse. Fraga perdió por uno"

Este viernes comienza en Galicia la campaña electoral que finalizará con los comicios del próximo 18 de febrero. Esta comunidad será la primera en acudir a las urnas tras los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas y en pleno debate de la Ley de Amnistía.

El intento de la izquierda de hacer de los pélets un nuevo Prestige ha resultado infructuoso y ya ha quedado muy atrás. En el PSOE no hay ninguna duda de que serán terceros tras el PP y el BNG y el reto de los socialistas es mantenerse en el entorno de los 15 diputados.

Pero el PSOE no es el único que se somete a examen el 18F. Las gallegas serán unas elecciones decisivas también para el PP. Por primera vez en 15 años, Alberto Núñez Feijóo no se presenta a estos comicios tras cuatro mayorías absolutas en esa comunidad (2009, 2012, 2016 y 2020) pero el resultado será también determinante para él.

"O la mayoría o la nada"

El reto del PP es "conseguir la mayoría absoluta (38 escaños) o la nada", ya que no se espera que Vox saque representación en Galicia, según marcan las últimas encuestas. Al otro lado del tablero político está el BNG, PSOE y Sumar, con los que no hay opción de pacto.

"O se llega a la mayoría absoluta o no hay nada que hacer", sentencian los populares. Las encuestas marcan que no habrá problema en conseguir estos 38 representantes. Incluso, muchos de los sondeos les sitúan entre los 39 y los 41 escaños.

Pero en el PP ya no se fían de las encuestas después de que el pasado mes de julio Feijóo se quedase a las puertas de la Moncloa con todos los sondeos a favor. Por ello, la consigna en las filas populares es clara: "No hay que relajarse. No hay que confiarse".

Incluso el propio Feijóo ha recordado a los suyos en los últimos días que "Fraga perdió por uno". Fue en 2005 cuando el histórico dirigente gallego perdió la presidencia por un escaño. Entonces Touriño, del PSOE, se convirtió en presidente con el apoyo del BNG. Feijóo recuperó la Xunta en 2009 y se mantuvo como presidente gallego hasta que la crisis propiciada por Pablo Casado le hizo trasladarse a Madrid dejando a Alfonso Rueda, su entonces vicepresidente, a cargo del PP gallego.

El reto de Rueda

Rueda se enfrenta a unas elecciones por primera vez como candidato pero "no estará solo". El PP ha preparado una campaña en la que Feijóo tendrá numerosos actos para apoyar a su candidato, aunque cada uno hará caravana por su lado.

Los populares han diseñado un plan para tratar de llegar cada día al mayor número de lugares posibles. Por esa razón, Rueda celebrará sus actos y Feijóo, los suyos. Coincidirán en contadas ocasiones como este sábado 3 de febrero en la Plaza de toros de Pontevedra. "Vamos a arrancar con un acto muy potente este sábado: 14.000 personas en la plaza de toros", anunció el propio Rueda. Un acto en el que también estará el expresidente Mariano Rajoy.