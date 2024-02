TVE la vuelve a liar por el tema "vulgarzón" "Zorra" y la "exhibición de traseros"

El Mundo

"El fiscal del Supremo vio terrorismo en Puigdemont por Tsunami y cambió de criterio tras reunirse con el fiscal general". ¿Qué le puso, una pistola en la cabeza? Porque de los sirvientes de Sánchez te puedes esperar cualquier cosa. Al menos fijo que le amenazó con ponerle de patitas en la calle, fijo. "El Gobierno está utilizando las naturales discrepancias que se sustancian durante la instrucción de un proceso para alimentar un estado de opinión dirigido a atribuir lawfare a cualquiera que se atreva a actuar con autonomía y se aparte de sus intereses", dice el editorial.



Dice Raúl del Pozo que "el presidente del Gobierno ha lanzado mensajes que no se entiende si son para animarnos o para asustarnos. Parece optimista. Será porque en Galicia no le han abucheado, como le suele suceder con su política de que me odien, con tal que me temen". "Llama a la oposición trifachistas y ha construido un muro para despreciarlos. Ha cantonalizado la política española. Ha dividido el país en buenos, malos y regulares, ha metido en la fachosfera a jueces y periodistas que no le gustan y, sobre todo, ha logrado lo contrario con la normalización de Cataluña, porque los separatistas lo que le exigen es la independencia. Nunca el Estado español cedió tanto con tan mala respuesta. La amnistía, forzando la Constitución, solo ha servido a los enemigos de la ley, que han logrado que la próxima vez que proclamen la independencia les salga gratis. No sabemos por qué el presidente del Gobierno ha amanecido tan crecido en Orense". Siempre está crecido, es su estado natural.

"La Fiscalía del Supremo también rechaza investigar a Puigdemont por terrorismo en el ‘caso Tsunami’". El periódico ultra obvia el cambio de opinión tras reunirse con el fiscal siervo de Sánchez y recibir una cabeza de caballo en su habitación. Mientras, según Anabel Sánchez se ha tumbado a la bartola. "La naturaleza política y personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva a su equipo más cercano, al Ejecutivo y a la dirección del PSOE a no dejarse arrastrar por las turbulencias, porque siempre consideran que hay asideros en el camino".

Xavier Vidal Folch derrama su sectarismo plagado de odio. "Ahora exportamos también ponzoña. La iniciativa de Alberto Núñez Feijóo de someter el litigio sobre el poder judicial a la Comisión es positiva porque entierra su acerba crítica a la petición de mediadores internacionales ante problemas poco solubles en España. Recordarle a señor Vidal que Feijóo fue el propuso que Europa mediara para la renovación del CGPJ.

El País lo ve así: "El ‘Zorra’ de Nebulossa venga a Rigoberta Bandini y gana el Benidorm Fest 2024 para representar a España en Eurovisión". ¿Hay algún teme en el que el periódico ultra no busque bronca? "Mery Bas ha logrado su objetivo al participar en la preselección española a Eurovisión: derrotar, al menos de forma fugaz, el edadismo en la industria musical y visibilizar a las mujeres de más de 50 años con un tema con esencia del synthpop de los años ochenta".



Jimina Sabadú no se engaña. "¿Gustará Zorra en Eurovisión? No lo creo". Quedaremos los últimos y tendremos suerte si no nos echan por tomarnos el festival a pitorreo.

"180 millones en contratos de la Guardia Civil alterados". "El Servicio de Asuntos Internos detecta 20 años de «trampas» en la compra de sus propios suministros".

Poca cosa hoy en ABC, acaba de comenzar la semana. El editorial se queja de la diplomacia. "Cuando la prioridad de un profesional sanitario no es la atención médica, sino la marginación del idioma castellano en sus consultas, el servicio público se pervierte y transforma en una mera herramienta de sometimiento sectario".



Algunos columnistas como José Peláez se queja de Eurovisión, que es lo único comestible del día. "Entiéndanme, que la canción es lo de menos. El tema tiene algo de Alaska, de Vaquerizo, de Tino Casal y, por supuesto, mucho de Las Vulpess, que hace cuarenta años ya cantaban 'Me gusta ser una zorra'. Y aquí no pasaba nada. Hay en el tema un punto de provocación infantil y vulgarzón, como si alguien llegara a las vanguardias en el momento exacto en el que están muriendo. Y el tema hace hasta gracia: pocas cosas tan satisfactorias como tocar un poco las pelotas a según quién. No pasa nada, el arte es así, una manera de agitar el avispero y Eurovisión está para hacer el ridículo año tras año con consignas trasnochadas".



Luis del Val, de los insaciables nacionalistas. "Comienza a contemplarse un desfile de políticos e intelectuales que no pueden soportar el disparate de intentar apagar el nacionalismo con más concesiones". Ha Ignacio Camacho tiene un mal día. Duda de Europa. "La confianza en la justicia europea como árbitro de disputas propias implica la posibilidad de una frustración histórica. La de comprobar, en caso de veredicto en contra, que hay derivas de autodestrucción y de fracaso con causa propia de las que no siempre nos va a salvar Europa". Estamos fatal.

Entrevista a Feijóo: "Sánchez ya no es nadie sin Puigdemont". "No habla de moción de censura, pero sí anticipa que tras la amnistía o las catalanas «habrá un tiempo político nuevo en España». Dice que la UE no mirará para otro lado". Mira, uno que se ha levantado con el pie derecho.



Carmen Morodo dice que está mosca "El PNV ve con espanto lo que sucede en el Congreso, la liada de Carles Puigdemont y la sensación de que todo está fuera de control. Pero está callado porque lo que le importa, lo único que le importa, es conseguir que el PSOE cumpla su pacto y no les traicione en la Lendakaritza. Su partida se juega en otro campo, y ahora toca hacer poco ruido y esperar a ver por dónde tira Sánchez y si les ha dispuesto alguna trampa en el camino que todavía no hayan visto".



De ahí que lo más entretenido del día se que una canción que se llama "Zorra" nos vaya a representar en Eurovisión. Jorge Fernández Díaz se hace cruces. "Es patético que una canción de título «Zorra» y con ese argumento, sea elegida para representar «a España» en Eurovisión el próximo mes de mayo en Malmö, Suecia. ¿ Acaso tiene derecho RTVE a que «eso» represente a España? En todo caso, podrá decir que representa a la actual dirección de la cadena y al Gobierno que la ha designado, pero no a nuestro país. Y por si la canción con su letra no fuera suficiente, el dúo que la interpreta no se queda atrás, con una coreografía de bailarines (que aparentan ser varones), con gestos y exhibición de su cuerpo y traseros dignos de mejor causa" La que se ha vuelto a liar por Eurovisión. Puchi, ¿tu qué opinas? No estaría de más avisar de que Eurovisión ya nos dio un toque a España cuand lo de Chiquilicuatre. Que si no nos lo tomábamos en serio, ahí tenemos la puerta.