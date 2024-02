Fiestón con Ferreras por la fachosfera de Sánchez, el Cara al Sol y los ultras de Cué

El Mundo

"El fiscal del Supremo se retractó en 72 horas de cinco indicios de "terrorismo" contra Puigdemont". Jorge Bustos pregunta al fiscal Álvaro Redondo qué paso en esos tres días para "destruir su reputación ante los ojos de todos los españoles, empezando por sus compañeros de carrera, que no dan crédito al cambio obrado en su criterio jurídico entre el 26 y el 30 de enero, fecha en que se reunió con su superior jerárquico, primer fiscal general reprobado por desviación de poder".



"¿Qué ocurrió en aquella reunión con García Ortiz? ¿Qué argumentos usó para persuadirle? ¿Cómo logró quebrar su conciencia hasta el punto de defender lo contrario de lo que defendía la víspera? ¿Fue el palo o fue la zanahoria, la amenaza de truncar su carrera o la promesa de empujarla? ¿Cuánto tiempo le queda en el cargo a García Ortiz para consumar su amenaza o su promesa? Y sobre todo: ¿merece la pena venderse al Gobierno más arbitrario de la democracia? Con usted en Berlín el capricho del emperador no habría conocido límite. Con héroes como usted, la democracia española no necesita enemigos", le espeta Bustos.



El editorial no se corta un pelo. "La Fiscalía miente ante la información de EL MUNDO. El fiscal firmó dos informes radicalmente opuestos. Su apariencia de parcialidad es inocultable: en su mano está rectificar".

David Jiménez Torres nos habla de las elecciones gallegas, vistas como una segunda vuelta para Feijóo. "Nadie ignora la importancia que tendría, en la propia Galicia, que el PP perdiese el poder que ejerce desde 2009 y diera paso a un Ejecutivo liderado por el BNG; o, por el contrario, que los populares retuviesen el Gobierno autonómico tras la salida del dirigente que les dio cuatro mayorías absolutas. Para el conjunto de España, sin embargo, parecería que la única consecuencia que pueden tener estos comicios sea la de reforzar o dañar liderazgos políticos: en concreto, el de Alberto Núñez Feijóo en el PP y el de Yolanda Díaz en Sumar". Creo que es la primera vez en la historia en la que se habla tanto de las elecciones gallegas.

David se fija en otro aspecto. "Antes del 23-J, toda la discusión se centró en el tipo de acuerdo que podría alcanzar el PP con Vox para formar Gobierno. Casi no se planteó si el PSOE alcanzaría un pacto con Puigdemont -y a cambio de qué- en caso de necesitar a Junts para retener el poder. Algo ha fallado cuando el gran debate nacional sobre la amnistía ha ocurrido después de que los votantes pudieran pronunciarse al respecto. Y es interesante que los primeros que puedan hacerlo sean, precisamente, los gallegos". Ya saben los gallegos, sobre ellos recae la responsabilidad de sancionar o apoyar lo que está haciendo Sánchez.

El País

"Los fiscales del Supremo se reúnen para estudiar el ‘caso Tsunami’ en plenas maniobras para boicotear la ley de amnistía". "El fiscal del alto tribunal encargado del caso emite un inaudito comunicado para desmentir que haya recibido directrices de la cúpula del ministerio público para descartar imputar a Puigdemont por terrorismo". Se está cubriendo de gloria este hombre.

"Sánchez se abre a limitar los plazos de instrucción para convencer a Junts sin tocar la ley de amnistía", cuenta Cué. Sánchez dijo esto en una entrevista con Ferreras, aunque lo único interesante de esa entrevista fue cuando habló de su fachosfera. "Es esa conjunción de políticas mediáticas de la ultraderecha para crear odio, crispar, polarizar..."; medios y periodistas que ha rehusado mencionar. "Los ciudadanos son maduros y lo saben; y saben que la fachosfera existe y huele a naftalina", dijo este impresentable que dice ser presidente de todos los españoles. "Seguro que usted no se ha dado por aludido", le ha dicho a Antonio García Ferreras" para hacerle la rosca al de Al Rojo Vivo, tu eres de los míos, estás en mi lado del muro. Pero la bomba fue cuando le preguntó "sobre el rechazo que genera en sectores ultras: Zorra", según Carlos Cué, el periodista que lame las suelas de los zapatos de Sánchez . "Seguro que la fachosfera hubiera preferido que mandásemos el Cara al sol". Y este tipejo habla de odio y polarizar. Pedro Sánchez, eres un miserable, un impresentable y un chulo. Y das asco a más de la mitad de los españoles. Lo mismo que tus periodistas de cámara. Qué vergüenza. Alguna vez esto pasará y los Ferreras, los Cues de turno no podrán mirarse al espejo.

ABC

"Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales". "La Inteligencia de EE.UU. advirtió de la conexión entre la mafia rusa y políticos del partido de Puigdemont". Sí, algo se comentaba, cierto, pero estaba todo tan liado y Rusia tan lejos que no le dimos importancia. "La insinuación del Gobierno de que quitará a magistrados como García-Castellón o Aguirre la llave de la duración de sus procesos contra el separatismo es la enésima interferencia en su independencia", dice el editorial.

Pero poco a poco asoman cabeza otros problemas en este país. Por ejemplo, la sequía. Julián Quirós dedica su artículo hoy al egoísmo catalán. A su cara dura, más bien. "Cataluña va a recibir suministro desde tierras valencianas, pero el Parlamento catalán se negó con desdén a trasvasar a sus vecinos del sur cuando lo necesitaron. Aquí quedan todos retratados. Conviene recordar que este periodo de sequía arrancó en 2015 y la Generalitat ha preferido enfocar sus prioridades a romper con el resto de España en lugar de solventar un problema fundamental como el abastecimiento. Lo mismo que Sánchez. El agua hasta ahora era un asunto de la fachosfera".

Ignacio Camacho, otro habitante principal de la fachosfera de Sánchez, dice que "ahora que aprieta la sequía, las autoridades separatistas han caído en la cuenta de que necesitan la solidaridad española, y la tendrán porque así debe ser aunque muchos ciudadanos no estén seguros de que la merezcan. No será barata ni fácil –ni muy sostenible, por el gasto energético y por la generación masiva de salmuera– la tarea de desalar agua marina en Sagunto y transportarla a Barcelona en barcos cisterna. Pero hay que hacerlo y se hará, al coste que sea por tratarse de una incuestionable emergencia". Si fuera al revés, Cataluña diría que al resto de España, ni agua. ¿Por qué no se van? Ahora también nos va a robar el agua.



La Razón

"Sánchez adapta la amnistía para contentar a Junts". Dice Marhuenda que "hay que reconocer que Sánchez está dispuesto a cualquier medida con tal de complacer a Puigdemont. La última ocurrencia del aparato jurídico sanchista es reducir la fase de instrucción para que la investigación de Tsunami Democràtic no afecte a la proposición de ley de amnistía". A ver, Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para conservar el poder. Punto. "La investidura dependía de poner en marcha la amnistía y la duración de la legislatura está condicionada por su aprobación". Y, sí, se siente, pero sobran todos los sesudos artículos de expertos en derecho. La ciudadanía no necesita que le cansen con motivos jurídicos que no entiende. Sánchez hará lo que sea para conservar el poder que temió perder hace unos meses. Y sin disimulo, no lo necesita. Unos cuantos millones de cabezas huecas le dieron su permiso el 23J.