La cuestión de la amnistía a los golpistas catalanes podría complicarse al Gobierno de Pedro Sánchez si la Unión Europea determina las conexiones del expresidente catalán Carles Puigdemont con el régimen de Vladimir Putin. La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha señalado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que "los elementos fundamentales" de la conexión rusa "tienen que ver con el momento del referéndum de Crimea y, después, con el tema de las sanciones de la UE contra Rusia. Aquí se activan de una manera más visible los posibles pactos del entorno de Putin con Puigdemont".

Maite Pagaza ha destacado que con lo del referéndum de la zona ucraniana invadida por Putin "salen las noticias de que una Cataluña independiente reconocería la península de Crimea y ahí se va a activando en 2015 toda la red de desinformación y toda la logística, la asistencia de agentes para ayudar a montar la gran trama que desembocará en 2017 en todos los hechos que conocimos y que no fueron perfectamente identificados a tiempo".

En este sentido ha recordado las palabras de un eurodiputado finlandés que dijo que "es como si hubieran estado haciendo una guerra del siglo XXI mientras nuestras cancillerías estaban en el siglo XIX". Maite Pagaza ha contado que ellos "estaban usando a Russia Today, Sputnik, agentes rusos y se publica un panfleto que estos días ha reivindicado la embajada rusa que es Soros contra Europa". Sobre este "libelo" lo ha definido como "un panfleto para intentar cargarle a Soros el trabajo de la desinformación rusa de Putin con los secesionistas catalanes". "Creo que es Méndez Monasterio el que edita este libro que es un disparate del principio hasta el final", ha añadido.

La eurodiputada ha indicado que "2015 marca el principio muy estrecho de la colaboración" entre el entorno de Puigdemont y Rusia. "Otra de las cosas que sabemos es que Víctor Terradelles, que terminó aflojando ante el juez y en la televisión francesa en 2022, indicó que efectivamente todo eso que se iba conociendo por distintas fuentes e informes de inteligencia" era cierto. Rusia "había ofrecido una barbaridad de dinero y montar una especie de paraíso fiscal y criminal en esa Cataluña independizada, además de soldados para montar un caos de sangre impresionante que, en el peor de los casos para ellos, habría significado desestabilizar no sólo España sino la UE".

"Habían hecho desde 2015 tanto trabajo de desinformación y habían colado ese plan secreto de desinformación y de injerencia dañosa en muchas cabeceras de periódicos extranjeros", ha dicho Pagaza. La eurodiputada ha contado que "había sombra de sospecha" y "diputados y mucha gente que por promoción se apuntaban a las tesis de desinformación que iban apareciendo". "La brecha de opinión pública era grande", ha recordado.

El Caso Voloh

Sobre la investigación policial de estas conexiones del separatismo con Rusia ha contado que "la Guardia Civil empieza a investigar el caso Voloh por un desvío de fondos públicos, porque aquí no han hecho ascos a ningún tipo de delito". "Están todos los delitos posibles de todas las maneras posibles y con todo tipo de redes. En el caso de la trama rusa hay también ciertos apoyos de ciertos agentes de la criminalidad convencional. El desvío de fondos públicos les lleva a darse cuenta de que en las conversaciones de las personas más cercanas con Puigdemont aparece toda esta cuestión del régimen de Putin", ha añadido.

Maite Pagazaurtundúa ha dicho que "el segundo momento, que es muy interesante, también es 2019". En ese año "está la reunión de Suiza y poner en marcha Tsunami Democrático". La eurodiputada ha indicado que "como bien nos podemos imaginar, con las guerras que se traían entre ERC y Junts el modelo era tremendamente sofisticado. Todo lo de Tsunami estaba muy bien pensado". "Hay un momento, el 15 de septiembre, cuando se está poniendo en marcha Tsunami, Puigdemont pide el levantamiento de las sanciones de la UE contra Rusia en una entrevista también concedida a Sputnik, que es un medio afín a toda la campaña de injerencia dañosa contra la democracia española enraizada con todos los intereses de la autocracia de Putin", ha contado.

Ha reiterado que "lo de Crimea en el 2015 da origen a toda esta gran campaña de apoyo desde todos los puntos de vista porque es un caso híbrido bastante desarrollado, una campaña multinivel con todo tipo de trabajo". Es "como una especie de prueba" para buscar "la vulnerabilidad, la grieta y encontrar a unos dirigentes que se prestan a hacer algo así para traicionar un sistema democrático, por una parte, y una soberanía nacional democrática, por otra. Es un caramelo". "De alguna manera las complicidades entre aquellos que tienen una cierta costumbre de malversar fondos genera socios que son bastante estables y entre ellos bastante leales. Ellos salían del 3%. Lo que estaban haciendo era una huída hacia adelante de los casos judiciales ya entonces", ha recordado.

La espía letona

A finales de enero se supo por una investigación que la eurodiputada letona Tatjana Zdanoka trabajaba para Rusia. Sobre esta cuestión, Maite Pagazaurtundúa ha dicho que "hay dos elementos centrales". La eurodiputada de Ciudadanos ha dicho que "además del Qatargate ahora tenemos el Russiangate" cuando "una diputada letona por lo visto es presuntamente agente rusa desde 2004 y, por cierto, la mujer nunca se equivocaba". "Desde 2006 ya estaba con el entorno batasuno y con el golpe en Cataluña, visitando a Junqueras, sacándose fotos con Romeva y haciendo la acogida de Puigdemont".

Ha contado que "saboteó en 2021 la misión de la Comisión de Peticiones que a ella por turno le tocaba encabezar para los casi 400 casos sin resolver de asesinatos de ETA". Estuvo "intentando sabotearlos hasta el último minuto con una crueldad que no se puede imaginar. Esta mujer ha estado en todos los charcos malos", ha señalado. Además, ha contado que "ella, además de acoger a Otegi cuando vino al Parlamento en el momento en el que todavía estaban en activo los terroristas y su entorno en el caso de ETA, luego se unión a los secesionistas cuando se pusieron a tiro". "Las fuentes apuntan a que esta mujer hacía el ojeo de personas captables por los servicios de inteligencia", ha añadido Pagaza.

La eurodiputada ha asegurado que "el caso catalán va a ser muy significativo". En este sentido ha explicado que van a "intentar" que incluir en la negociación "si la izquierda no consigue vetarlo, es que aparezca explícitamente el peligro de que todos estos hechos, que se consignan sobre la interferencia rusa en la democracia europea a través de la injerencia en Cataluña con secesionistas cuya cabeza está en el Parlamento, es un caso que no puede caer bajo ningún tipo de amnistía". "Vamos a intentar que ese elemento salga adelante y que, del mismo modo que a nivel interno se va a intentar aplicar el código de conducta y se va a hacer una investigación interna sobre esta presunta espía, que se haga también sobre Puigdemont como cabeza de todas las informaciones que están saliendo", ha explicado.

La "guerra psicológica" de Sánchez

Maite Pagazaurtundúa ha comentado también cómo se está intentando frenar en la UE la amnistía de los golpistas catalanes por parte del Gobierno de Sánchez. "Lo que estamos pelando en todo caso es a la determinación firme de Sánchez de ir estableciendo un régimen de populismo plurinacional que es gravísimo", ha dicho la eurodiputada de Cs.

"Tenemos que animar a todos los españoles a que no decaigan porque la guerra psicológica que estamos sufriendo tiene que ver con hacer que cada uno de nosotros pensemos que estamos aislados y que no tenemos nada que hacer cuando no es así. Tenemos que resistir, decir que no, tenemos que defender a los jueces, contarlo en Europa todas las semanas porque todas las semanas hacen una escabechina y tenemos que presionar para que la Comisión Europea no tarde y no sea tan prudente como debe ser", ha reflexionado la eurodiputada de Cs. Ha asegurado que "lo vamos a parar y lo podemos parar. Vamos a tardar más o menos dependiendo de la inteligencia política y del azar y de lo que consigamos de apoyo europeo. No lo van a conseguir. Todo el mundo tiene que tener muy claro que va a ser muy latoso, muy duro, muy injusto, muy humillante, pero vamos hay que tirar para adelante".