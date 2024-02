"Los fachosféricos se chotean de Sánchez repartiendo carnés en las redes"

El Mundo



"El revés de 12 fiscales del TS debilita a García Ortiz ante el Gobierno y revela otra "maniobra" en el 'caso Puigdemont'". Qué huevos, con perdón. Claro que al dictador Sánchez se la trae al pairo. Nuestro Hitler español (Franco se le queda pequeño) ya ha advertido que a él nadie le chista. "El Gobierno advierte de que la Junta de Fiscales no tiene la última palabra sobre Puigdemont". ¿Le merece la pena a Sánchez este espectáculo por Puchi?, se preguntan en su entorno. No, le merece la pena demostrar quién manda aquí.

"Álvaro García Ortiz sufrió ayer uno de los fracasos más sonoros y contundentes que se le recuerdan a un fiscal general del Estado: la atmósfera coactiva con la que ha contaminado el caso más sensible para los intereses del Gobierno, el que analiza el papel de Carles Puigdemont en las algaradas de Tsunami Democràtic, no ha surtido el efecto buscado", dice el editorial. Ya le habrá llegado a casa el motorista.



"La decisión de la Junta de Fiscales supone una desautorización clamorosa del fiscal general, quien, tras arrastrar la imagen del Ministerio Público desde su nombramiento, confirma ahora que carece de ascendente ante la cúpula fiscal". No ha sido García Ortiz. Todos los fiscales nombrados por Sánchez han arrastrado la imagen del Ministerio Fiscal. Todo lo que que toca el dictador lo corrompe.



"La virulencia de la revuelta del campo desborda al Gobierno: "Si coméis es gracias a nosotros"". "El 15M agrario corta autovías, colapsa el tráfico y amenaza centros logísticos. Protestan por los precios, el excesivo rigor medioambiental y la burocracia". Que dejen de tocarles los bemoles los ecolojetas. Como será la cosa de seria que han conseguido torcer el brazo a Bruselas y sus tontunas de la Agenda 2030. Si llega a depender de Sánchez les mete en la cárcel.

"La Comisión Europea ha dado un importante paso atrás ante la magnitud de las protestas de los agricultores, que ayer desbordaron también las previsiones en España. Presionada por Macron, Ursula von der Leyen retiró su plan para reducir al 50% el uso de pesticidas, en un reconocimiento implícito del coste que acarrea sacrificar a un sector tan sensible como el primario. Su descontento es terreno abonado para los partidos de derecha antisistema y eurófoba, cuyo ascenso de cara a las elecciones europeas de junio compromete el avance de la propia Unión", dice El Mundo, que en esto de la extrema derecha coincide con Sánchez. No es la derecha antisistema y eurófoba, Manso, es que tienen razón.

Federico Jiménez Losantos, que está curado de espanto lo dice clarito. "El filósofo Robert Redeker publicó en Le Figaro poco antes de la tractorada de Bruselas, preludio de la española, el artículo La revuelta de los agricultores es el verdadero alzamiento del pueblo de la tierra. De la tierra real, con minúsculas, no de la Tierra o Planeta, con mayúsculas, en cuyo nombre se está destruyendo la agricultura, la ganadería y el paisaje de Europa".



"La naturaleza real que vemos -los campos, los bosques, los ríos, las presas, las playas- ha sido básicamente creada por el hombre, como los caminos. Pero los ecofanáticos nos quieren convencer de que el que trabaja el campo es su enemigo. Burócratas que no distinguen la caca de oca del paté imponen un montón de condicionantes supuestamente sanitarios a la agricultura, mientras permiten importar productos de fuera de Europa a los que nada exigen". "Las infinitas leyes corruptamente renovables de Bruselas son manifestaciones de un poder ajeno y hostil al campo. Eso sí, en nombre del Planeta, al que hay que salvar del calentamiento global, un dogma que debemos acatar como verdad religiosa, porque científica no es". Pues ya sabemos, sin campo no hay comida.

Maite Rico comenta la inaudita entrevista de Ferreras a Sánchez, que fue a La Sexta "a insultar a quienes le pagan el sueldo. Esta vez con un pretexto desconcertante, la canción de Eurovisión. A la fachosfera, dijo, no le gusta Zorra porque hubiera preferido el Cara al Sol". Algún día estos periodistas que le ríen las gracias se darán cuenta de que han estado apoyando a un monstruo, que han sido cómplices de un Hitler del siglo XXI.

"Realmente hay que estar muy tocado para que Eurovisión te excite el guerracivilismo. El tiro le salió por la culata. La canción ha soliviantado a connotadas feministas, entre ellas algunas de su propio partido, que se han visto arrojadas al saco de la derechona". Ultras, las llama Carlos E Cué. "Está Sánchez con la fachosfera como Mateo con la guitarra. Pero los destinatarios, cada vez más numerosos, se han apropiado del término y se chotean repartiendo carnés en redes. Del Orgullo Gay al Orgullo Fachosférico". Hombre, claro, toda persona mínimamente decente quiere estar en la fachosfera de Sánchez. O estás ahí o estás en el estercolero putrefacto del sanchismo, con Ferreras, sus contertulios, los perioditas de la SER y El País, quita, quita, qué asco. Se está mucho mejor en la fachosfera con personas normales como Elena Valenciano, por ejemplo.

Sobre la canción, "además de machista la acusan de plagio. A lo mejor por eso le gusta a Sánchez". Y a Ferreras y a Cué. Les divierte eso de llamar zorra a una mujer antes de soltarle una hostia. "No es transgresora ni empoderante. Es un artificio festivalero y oportunista sin mayor recorrido, pero la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cree estar frente a los herederos alicantinos de Foucault: que si Zorra rompe moldes, que si es pluralidad y diversidad, que «la cultura abre caminos y genera nuevas visiones». Como no sean las de los culos depilados de los dos tipos en corsé que acompañan a la cantante...". Dicen que hay muchas mujeres machistas. Por lo que se ve hay muchas a las que les gusta el apelativo de zorra. Y no están en la fachosfera

El País

"Bruselas cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores". Sergio del Molino le arrea un bofetón a Sánchez (otro fachosférico y en el ámbito de la sanchezfera, qué peligro, algunos empiezan a reaccionar) y dice que "las élites urbanas se llevan las manos a la cabeza al ver cómo Vox se infiltra en los discursos y las organizaciones campesinas (el consejero voxero de Agricultura de Aragón, Ángel Samper, es un dirigente histórico de Asaja, por ejemplo), pero hasta ahora no han prestado la menor atención a sus quejas". Mientras, tenemos "un gobierno paralizado por amnistiar a la carta a un señorito de la élite catalana, mientras los tractores de los agricultores arruinados cortan las carreteras porque nadie les ha hecho ni caso". Entre el juguete de la fachosfera, Puchi e insultar todos los días a medio país, el presidente está muy ocupado.



"El Gobierno confía en la "decisión final" de la Fiscalía sobre la implicación de Puigdemont en terrorismo", nos cuenta el pseudoperiodista Carlos Cué. El Gobierno "claramente apuntaba a la confianza del Ejecutivo en que quien tomará la decisión final, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la progresista María de los Ángeles Sánchez Conde, lo hará en un sentido diferente al de la junta de fiscales y más cercano al del fiscal del caso.¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Cué no llama hoy ultra a nadie, está a punto de hacerlo con el juez García Castellón, que no se inclina ante Sánchez y del que dice que sus "autos casi van a la par de las decisiones políticas sobre la ley en el Congreso, y buscan desactivarla para que no ampare ni al caso Tsunami Democràtic ni a Puigdemont". No le llama ultra, pero se ve que se queda con las ganas.

ABC

"La junta de fiscales sí ve en el procés el terrorismo que niega Sánchez". "La rotundísima proporción del voto deja poco espacio a la duda y pone de manifiesto la independencia con la que se desempeña la Junta de Fiscales del Supremo, demostrando su autonomía con respecto a las presiones políticas", dice el editorial. Se está portando, el poder judicial en general, salvo excepciones, claro. "El pasado jueves, el presidente del Gobierno se permitió afirmar en público que el independentismo catalán no es terrorismo y que la ley de amnistía con la que se intenta retribuir el apoyo parlamentario de Junts servirá para exonerar a todos los implicados en el 'procés'. Que Pedro Sánchez se permita emitir juicios con tanta rotundidad sobre cuestiones que se encuentran pendientes de resolución en sede judicial sólo puede interpretarse como un acto intimidatorio". Ya antes era un chulo playa de cuidado, pero desde el 23 de Julio Sánchez se comporta como un auténtico matón que ha perdido todas las formas, faltón, insultón. Debería pasar un examen psiquiátrico.

"Sánchez ha intentado colonizar la práctica totalidad de las instituciones del Estado pero, afortunadamente, todavía quedan funcionarios capaces de ejercer sus labores de forma independiente sin sucumbir a las presiones con las que el Gobierno intenta maniobrar para acomodar los intereses de sus socios. Es posible que, en esta ocasión, ni siquiera García Ortiz esté dispuesto a inmolarse por una causa que empieza a hacer agua por todos los lados". Puf, mira que si el fiscal se planta ante Sánchez y demuestra una dignidad de la que carecen los periodistas de Sánchez.

Teodoro León Gross dice que "probablemente Pedro Sánchez imaginará a los quince de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo cantando el 'Cara al sol' en los salones palladianos del viejo palacete del Marqués de Cubas y Fontalba. O más bien a doce entonando el 'Cara al sol', mientras los otros tres estarían en una sala contigua bailando 'Zorra' al son de Nebulossa". Maravilloso, Teodoro. Y es que Sánchez se cubrió de gloria en su entrevista en la Sexta. "Sólo le habían preguntado si le gustaba la canción de Eurovisión, pero Sánchez no pierde una oportunidad de sacar ese colmillo divisivo, sin temor a exhibir un tono cutre y ramplón". Le ha cogido el gusto a exhibir su matonismo.



"La anécdota retrata la áspera vulgaridad de la sanchidez, con ese maniqueísmo cerril, incapaz de transmitir dignidad a ser el presidente de todos los españoles". Desde ya, "o eres zorrista o facha". Eso es lo que votaron siete millones de españoles el 23-J. Ser zorrista o facha, estarán contentos los votantes socialistas de lo que han creado.



"Agita la milonga de la «fachosfera», para estigmatizar a medio país como derecha extrema, con la caricatura zafia de franquistas de 'Cara al sol' y olor a naftalina". "El sanchismo político pasará más pronto que tarde, pero no esa sanchidez sociológica irreparablemente tóxica". O no, cuando ocurra esa maravillosa premonición de que el sanchismo pasará más pronto que tarde, también lo harán sus siervos mediáticos, o al menos recuperarán parte de la decencia arrastrada por el lodo y puede que volvamos a ser un país de ciudadanos libres e iguales. No hay que perder la esperanza, muerto el perro, se acabó la rabia.

María José Fuentelálamo, miembro destacado de la fachosfera se planta ante los machitos como Sánchez, Cué o Ferreras. ""No consiento, como ciudadana, que con mis impuestos una cadena de televisión pública promocione y publicite un tema musical con estética porno como empoderante para la mujer. No consiento, como mujer, que en mi nombre una ministra de Igualdad asegure que una canción homenaje a lo trans y con un mensaje que insulta a la mujer es «divertida» y «nos va a representar». A mí no me representa". A María José le pasa lo que a mi, no le gusta que le llamen zorra. Se ve que a la ministra sí que le mola.



"No consiento, como española, que un presidente del Gobierno que sí debe representarnos a todos, insulte a la parte de la sociedad que no comulga con tal mensaje". "Igual no sabe el señor presidente que «zorra» suele ser una de las palabras que los asesinos de mujeres les gritan, con rabia, cuando las matan". O tal vez le divierte. ¡Zorra!, toma hostia.



Y no se olvida de los chicos del Ahuja. ¿Te acuerdas, Ferreras? Les dedicaste programas y programas pidiendo prácticamente cárcel por llamar zorras a unas chicas. María José exige que se les pida "públicamente perdón". "¿Estaba por aquel tiempo su Gobierno instalado en la fachosfera?".



"¿Cuándo gritar zorra es delito de odio y cultura de la violación y cuando gritar zorra es «divertido»? ¿Cuándo lo decide el público? ¿O cuando lo decide el Gobierno?". Obviamente, cuando lo decide Sánchez. Ahora gritar zorra a una mujer es molón. "¿Han preparado algún protocolo en los colegios para cuando se lo empiecen a cantar a las niñas?". Es más, señor Sánchez, como padre ¿le gustaría que a sus hijas las llamasen zorras?

"No, no consiento, como persona, que nos canten zorras con el dinero de todos y nos califiquen de fachas por criticarlo. Porque no consiento, señor presidente, que nos tomen por tontas". Ahí tienes mi firma, María José.

La Razón

"Los fiscales del Supremo apoyan imputar a Puigdemont". "Es una buena noticia, porque confirma que hay once juristas dignos que consideran que hay indicios suficientes para imputar a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic tal como establecía el magistrado García-Castellón", dice Marhuenda. "Los siguientes pasos son muy interesantes, porque ahora corresponderá a la teniente fiscal, María de los Ángeles Sánchez Conde, fijar la posición del Ministerio Fiscal. El problema reside en que ir en contra de una opinión mayoritaria tan contundente sería un acto escandaloso, ya que se trata de los fiscales más prestigiosos de la carrera. Es cierto que estamos curados de espanto y cualquier disparate es posible en los tiempos del sanchismo". El sanchismo mediático ya ha vaticinado que la chica de Sánchez hará lo que diga su jefe.



"Los ataques de la izquierda política y mediática para defender a Sánchez y Puigdemont no son solo contra los jueces y fiscales, sino contra el Estado de Derecho". Y contra la mitad de los españoles, Marhu, no te olvides. Aunque estar en la fachosfera sea un honor ellos lo utilizan como un insulto.