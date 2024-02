El PP apuesta por el tándem Tellado-Cayetana para dar la batalla contra el Gobierno en el Congreso

El Congreso de los Diputados acogió este miércoles la primera Sesión de Control de este año 2024 en la que el Partido Popular dio una muestra de cómo será su labor de oposición en lo que dure la legislatura.

El nuevo portavoz de los populares en sustitución de Cuca Gamarra, Miguel Tellado, y Cayetana Álvarez de Toledo, apartada en su día por Pablo Casado y recuperada por Alberto Núñez Feijóo como portavoz adjunta, cobraron un protagonismo destacado en el pleno.

Ambos se convirtieron este miércoles en el azote del ministro Félix Bolaños. Primero, fue Tellado el que preguntó al titular de Justicia por el empeño del Gobierno en incluir el terrorismo en la Ley de Amnistía.

"En una democracia normal a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías, el Gobierno de un país no pacta con los que quieren destruirlo y el ministro de Justicia no defiende a aquellos que atacan a los jueces", relató el portavoz popular ante un molesto Bolaños que llegó a acusar a la bancada de la oposición de banalizar el terrorismo.

Los decibelios en el Hemiciclo aumentaron cuando Tellado pidió a Bolaños que dejase de "blanquear el terrorismo porque gobiernan con sus herederos, que le dan su voto y a usted le han hecho ministro".

Pero el PP no soltó al ministro de Justicia. Unos minutos después, fue Cayetana Álvarez de Toledo la que, durante una interpelación, recordó al hombre de confianza de Sánchez que él había sido "el muñidor de una coalición sin precedentes en la historia democrática por su extremismo y su incompatibilidad con los valores que hacen posible la convivencia en una comunidad democrática".

"Usted no puede llamar ultra a nadie", aseguró la diputada del PP que recordó que el ministro de Presidencia "ha pactado el gobierno de España con un golpista y un prófugo, ha promovido una ley de amnistía que destroza el principio de igualdad y ha entregado Pamplona a una formación política que no adjura del tiro en la nuca y que lleva asesinos en sus listas electorales", en referencia a Bildu.

El tándem

Tras estas intervenciones, dirigentes populares aseguraban que "ese es el camino" para "poner al Gobierno en su lugar". Tellado y Álvarez de Toledo, "dos perfiles distintos pero ambos con capacidad de oratoria y un background que les permite salir victoriosos en un cara a cara con miembros del Gobierno".

Además, desde el PP destacan que, a diferencia de lo que ocurría hace unos meses, los populares han conseguido acaparar el foco y ser "identificados como la única oposición al Gobierno", en referencia a Vox.

Ambos fueron también dos de los diputados del PP que hace unos días participaron en la Diputación Permanente del Congreso en la que afearon al Gobierno haber impulsado "dos tipos de terrorismo: el que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos".

Este jueves, Tellado y Álvarez de Toledo también serán dos de los miembros del PP que se reunirán con la Comisión de Venecia en el Congreso.