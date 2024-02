Unas breves declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han bastado para que desde Podemos, ávidos de foco, hayan puesto el grito en el cielo contra el PSOE y el Gobierno. La ministra, a preguntas de los medios, se limitó a comentar respecto al juicio por agresión sexual contra el futbolista Dani Alves que se trata de un tema que está "subiudice" y que valorará el caso "cuando tengamos sentencia": "El procedimiento sigue adelante, por tanto, nuestro respeto al procedimiento", se limitó a decir.

Dirigentes de Podemos clamaron contra la ministra por estas declaraciones: su antecesora en el cargo, Irene Montero, tachó sus palabras de "paso atrás en la lucha contra las violencias machistas": "Decir, ante un caso de violencia sexual, que se valorará cuando haya sentencia es hacer depender la credibilidad de la víctima del resultado del proceso judicial", dijo.

Pido al Gobierno que no dé pasos atrás en la lucha contra las violencias machistas. Decir, ante un caso de violencia sexual, que se valorará cuando haya sentencia es hacer depender la credibilidad de la víctima del resultado del proceso judicial. Y eso #SeAcabó — Irene Montero (@IreneMontero) February 8, 2024

A través de las redes sociales, Montero añadió que "por ley, el Estado tiene obligación de garantizar los derechos de todas las víctimas de violencia machista aunque no pongan denuncia o no haya sentencia contra su agresor". La ex ministra, que fue condenada precisamente por saltarse la presunción de inocencia en el caso del ex de María Sevilla, remató sus palabras con un "todas las instituciones tienen obligaciones para asegurar vidas libres de violencias machistas".

Preguntan a la nueva Ministra de Igualdad por el caso de Dani Alves y la respuesta no se sabe si la da alguien del PSOE o del PP y si estamos en 2024 o en 1994. El retroceso ideológico en pocos meses es tan bestial que parece mentira. Y la desprotección que genera, aterradora. pic.twitter.com/dRZ2OEdGAV — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 8, 2024

Con la misma furia, el ex secretario general de Podemos, Pablo Echenique, dijo de la respuesta de Redondo que "no se sabe si la da alguien del PSOE o del PP y si estamos en 2024 o en 1994". "El retroceso ideológico en pocos meses es tan bestial que parece mentira. Y la desprotección que genera, aterradora", apuntó.