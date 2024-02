La "mora, mora, mora" de 'El País' se rebela e ingresa en la fachosfera: "No me llames zorra"

El Mundo

"Europa exige a España investigar la conexión rusa de Puigdemont". "La investigación sobre Puigdemont en la UE aboca a una pugna con la temible Hohlmeier y la ultraderecha belga afín al ex 'president'". Parece que Sánchez ha abierto la caja de los truenos. "El plan de Pedro Sánchez para amnistiar a sus socios independentistas se está topando con un estado de opinión crecientemente contrario en la Unión Europea", dice el editorial. "Al presidente, en suma, le va a resultar cada vez más difícil explicar ante Europa una amnistía que beneficiará a quienes presuntamente colaboraron con Moscú para desestabilizar nuestro país, en un impúdico intercambio de impunidad por poder". Bendita Europa, tardó, pero llegó.

Federico Jiménez Losantos se mete en el jardín de la fachosfera y las zorras de Sánchez. "Llegan os «agrofachas», que me temo perjudican más al ciudadano común que al Gobierno de Puigdemont, alquilado por Sánchez". "Los fachas se multiplicarán aquí como el Ford T en la cadena de montaje. Ahora bien, si el Juez de Jueces amplia mucho el concepto de facha, le pasará como con el de zorra, que tanto celebró en el reclinatorio de Ferreras. Si «zorra» es elogioso, supongo que podemos llamar zorras a todas las ministras, empezando por la de Igualdad, que también lo celebra". Claro, Sánchez ha dicho que eso de ¡abre la puerta, zorra!, que le soltó uno de los suyos a su mujer antes de ser detenido es muy divertido. Seguro que la mujer del socialista soriano estaba muy empoderada detrás de la puerta.

"¿Es imaginable que, en la Moncloa que inquiocupa, Sánchez llame «zorras» a su esposa y a sus hijas? Lo dudo, pero si lo hace y protestan, también les llamará «fachas»". En esa tesitura, nos ha puesto Sánchez. A ver cómo sale de esta.

"La investigación de la trama rusa del proces lleva años en la justicia sin resultados", dice El País. Ahí lo dejo. "Los servicios de inteligencia detectaron presuntos espías rusos en Cataluña en fechas clave, antes y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017".



Dice Luis Barbero que "la batalla que se está librando en España en torno a la polémica ley de amnistía por las secuelas del procés tiene dos frentes internos muy diferenciados, el político y el judicial, aunque en ocasiones ambas esferas se solapen e interactúen, bien a golpe de enmienda, bien a golpe de auto". O bien a golpe de señalamiento de jueces por parte de los ministros, o acusaciones de lawfare por parte de los diputados. ¿O eso no cuenta, señor Barbero? Si es que están de rodillas ante Sánchez, es de no creer, ministros de Sánchez insultan a diario a los jueces y este tipo se limita a criticar a los jueces.

"El PP tiene motivos de sobra para hacer una oposición dura con la amnistía (las incoherencias del PSOE sobre el procés y todo lo que ha venido después son mayúsculas) pero juguetear con la pérdida de la calidad democrática de España se sitúa extramuros de los que es o debería ser un partido de Estado". Aquí el único que juguetea con la pérdida de la calidad democrática de España es Sánchez y sus medios de comunicación, con El País a la cabeza, enviando a la fachosfera a todo el que no se inclina ante Su Persona. Hablar de muros cuando se habla de Sánchez es muy peligroso, Barbero. El muro lo creó él.

Najat El Hachmi entra en la fachosfera. Resulta que no le gusta que la llamen zorra. Otra desertora. Najat, que esto está a reventar, pero vaya, no rechazamos a nadie, bienvenida a la fachosfera. Najat es marroquí. Y mujer. "Como no hay que tener ni buena voz ni saber cantar, he decidido presentarme a Eurovisión. La canción se titulará Mora, y el estribillo es algo así como "mora, mora, mora". Ya que la opinión pública ha entendido tan bien la sobrevenida y súbita resignificación de "zorra", seguro que le gustará Mora". Bueno, el presidente se partirá de la risa.



"Ya es mejor que te llamen "zorra" que guapa. A mí, como mujer hetero, no se me pasaría por la cabeza llamar maricón a un hombre gay, pero con las mujeres todo es distinto y desde una televisión pública que pagamos todos se esparce masivamente el insulto diciéndonos no solo que no lo es, sino que se trata de un himno feminista". Sí, eso dice Sánchez y sus terminales mediáticas, incluida esa donde tu escribes. Para tu compañero Carlos Cué, eres una ultra, que lo sepas.



"Incluso a Pedro Sánchez le parece muy divertido que nos llamen "zorra" (ja, ja, ja). ¿A qué escuela feminista habrá asistido el presidente?". "Zorra, tal como afirma Puleo en una entrevista reciente en Diario16+, no es más que "una deformación banal de las reivindicaciones feministas"". Pero a Sánchez le encanta, oiga. Y si no te gusta, ya sabes, es que te gustaría cantar el Cara el Sol. Mora y facha. Y además, antiindependentista. Najat, huye.

"El Parlamento Europeo señala a Puigdemont y sus relaciones con el Kremlin". "Políticamente, lo ocurrido ayer es perverso para el PSOE porque si bien apoyó la aprobación de la resolución, votó en contra de la cita expresa a Puigdemont. Los eurodiputados socialistas pretendían que en el documento sólo figurase la expresión genérica «conexiones de eurodiputados», sin citar al expresidente de la Generalitat. No tuvo éxito el PSOE, que queda en una posición realmente incómoda: vota en Bruselas investigar a la misma persona que en España defiende y pretende amnistiar. Y todo ello, con el propio Puigdemont como testigo de la votación".



"El mensaje enviado por la Eurocámara es que no se entendería que alguien que estrechó lazos con el régimen de Putin en su lucha contra Europa sea privilegiado ahora en España con una inmunidad total, con el contador de sus delitos a cero, y con un futuro abierto a su retorno a España como si se tratase de un héroe frente a un Estado represor". Bueno, no olvidemos que Europa ha protegido a Puigdemont, tampoco echemos las campanas al vuelo. Nos contentamos con que protejan a nuestros jueces.

Dice Álvaro Martínez que "para el sindicalista Sordo los autónomos (más de 3,3 millones de personas, según el ministerio de la sin par Yolanda) no pertenecen a la clase trabajadora sino a la empresarial, unos habitantes más de la «fachosfera» de Sánchez". Por favor, que pare ya este hombre de mandar españoles a la fachosfera, que se van a quedar él, sus ministros y sus periodistas muy solitos en el lado del muro sanchista y aquí, en la fachosfera, tenemos sobreocupación. Esta semana ha sido como un aluvión de cayucos a Canarias.



"La intervención del sindicalista Sordo desacreditando las protestas ha obtenido una contundente respuesta por parte de los manifestantes que, montados en el tractor, se han entretenido en contestarle en las redes sociales enseñando en el vídeo sus manos curtidas en la huerta o el establo. Puestos a generalizar, alguno de los agricultores ofendidos incluye en su vídeo de respuesta referencias al viejo mito del sindicalista devoracrustáceos: «Y estos sabañones no son de pelar langostinos, como otros»". El señoritingo Sordo que no ha dado un palo al agua en su vida, hay que tener valor.

"El abogado de Puigdemont tumba los gestos de Sánchez". "El entorno del expresidente ve casi insalvable la imputación por terrorismo y empieza a considerar a Sánchez como un problema". Que como siga intentando salvarle acaban imputándole la muerte de Kennedy.

"Puigdemont se siente engañado por Sánchez, y la votación en el Parlamento Europeo que avala la decisión de investigar la trama rusa del «procés», con los votos a favor del PSOE, es leída como una traición de los socialistas, pero provocada por la necesidad de evitar la represión de la Comisión Europea". Vamos, que después de hacerle presidente él se ve compuesto y sin amnistía.



Abel Hernández habla de los tractores. "Cuando escribo, los tractores cortan carreteras y se acercan a las ciudades. Algunos proponen rodear La Moncloa. Este Gobierno, más ecologista y animalista que nadie, ve la revuelta del campo como un movimiento reaccionario, impulsado por la extrema derecha, con la complicidad del Partido Popular. O sea, para Pedro Sánchez los tractores son de derechas. Se trata de un asunto menor, comparado con lo de la amnistía, un engorro despreciable, un tema, si acaso, de orden público. Que se encargue Marlaska más que Planas. Veremos. El mundo rural, despoblado y envejecido, es el perdedor de la Agenda Verde y de la globalización. Pero no ha dicho su última palabra". La capacidad del psicópata de Moncloa de crearse enemigos es inabarcable. Mira que escupir al mundo rural y mandarlo a la fachosfera. Deberían responderle cortando el suministro de alimentos a Moncloa.