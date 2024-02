Junts ofreció al PP sus votos a cambio de la amnistía y Feijóo lo rechazó: "No somos el PSOE"

Alberto Núñez Feijóo desveló este viernes que los separatistas de Junts ofrecieron al Partido Popular sus votos para una investidura del líder del PP "a cambio de la amnistía". "Evidentemente, una vez conocido este ofrecimiento, no tardamos ni un día en descartar estos votos", aseguró.

Desde el Partido Popular explicaron este sábado que dijeron que "no en menos de 24h a la amnistía que Sánchez lleva cinco meses queriendo impulsar en nuestro país. Y por eso Sánchez es presidente y Feijóo no. Nosotros no somos el Partido Socialista. Nosotros no comerciamos con España. Nosotros no nos movemos por la conveniencia política o personal. Nosotros no estudiamos las propuestas que nos hacen en base a quién las hace, sino en base a si esto beneficia a España y si entran dentro de la legalidad constitucional", sentenciaron.

Esta declaración se dio tras la noticia publicada por varios medios de comunicación en la que aseguraban que el líder del PP estaba abierto a conceder un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, cumpla la condena, pida la medida de gracia y renuncie además al referéndum ilegal y la independencia por la vía unilateral, publicó EFE.

Desde el Partido Popular emitieron un comunicado este sábado por la noche explicando esta información en el que aseguraron que "el PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara total arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda".

En el texto difundido por Génova afirmaban también que "esas condiciones no se dieron con los indultos del procés. Y menos aún se dan con los que no han sido procesados aún por haber abandonado nuestro país para escapar de la acción de la Justicia y de los tribunales españoles. Nuestra postura es clara: ni amnistía (porque es inconstitucional) ni indultos (porque son injustos y arbitrarios) para aquellos que desafiaron al Estado y dicen que lo volverían a hacer".

No son favorables "a negociar impunidad por votos"

Desde la dirección del PP añadieron que no son favorables "a negociar impunidad por votos" ni "a llamar reconciliación a lo que es interés electoral o parlamentario". La "reconciliación que defiende Sánchez es ficticia y solo surge de la necesidad judicial de quien tiene los votos y la necesidad política de quien los necesita. Ese modelo no le basta a los españoles", explicaron en el comunicado.

"Lideramos la oposición y no el Gobierno por mantener nuestros principios a salvo de las exigencias de prófugos y condenados", termina el texto del PP.