La Guardia Civil ordenó el domingo no ir a los minutos de silencio por los agentes caídos y rectificó en minutos

La Guardia Civil sigue de luto en todo el territorio nacional después de que dos de sus agentes perdieran la vida el pasado viernes haciendo frente a los clanes de la droga en el puerto de Barbate, en la provincia de Cádiz. Un luto no oficial, puesto que el Gobierno no lo ha declarado legalmente y, motivo de ello, las banderas de España no ondean a media asta en ninguna instalación del Instituto Armado ni de ningún otro organismo público.

Pese a ello, debido a la fuerte conmoción que ocasionaron los hechos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convocó para este lunes un minuto de silencio a las 12.00 horas en la fachada principal de los consistorios españoles. Una iniciativa a la que también se han ido sumado otras instituciones como comunidades autónomas o diputaciones y que ha tenido una amplia repercusión.

Lo llamativo es que la propia Dirección General de la Guardia Civil emitió ayer domingo un mensaje a través de Inbox, su servicio de mensajería interno, en el que pedía a las comandancias que están distribuidas por buena parte del territorio nacional que declinasen la invitación de los consistorios e instituciones públicas si la recibían, según han confirmado este lunes fuentes del Instituto Armado a Libertad Digital.

Las mismas fuentes han precisado que unos 40 minutos después, en la propia tarde-noche del domingo, llegó un segundo mensaje indicando que se debía dejar sin efecto la orden interna anterior y que, por tanto, había permiso para acudir a los minutos de silencio allí donde se recibiese invitación para asistir a los mismos. Un hecho que durante la jornada de este lunes ha creado confusión en algunas comandancias.

Así ha sido el caso que, por ejemplo, se han dado órdenes contradictorias sobre cómo debían asistir los agentes (si con uniforme de servicio o de diario), sobre el número que podían asistir a estos minutos de silencio (hay comandancias donde se han permitido solo dos, en otras solo cinco y en otras no ha habido número máximo) o incluso ha habido una en la que la ceremonia de la confusión ha llegado a su punto álgido.

Este caso ha sido en el municipio de Nerja (Málaga), donde los mandos no debieron leer la última contraorden y han prohibido a los agentes asistir al minuto de silencio organizado n memoria de sus compañeros caídos en Barbate (Cádiz). Un hecho que ha sido posteriormente denunciado a través de redes sociales por ASES-GC, la asociación profesional que representa a los suboficiales del Instituto Armado.

La Guardia Civil de #Málaga prohíbe la asistencia del personal del Cuerpo al minuto de silencio convocado por la @fempcomunica en memoria de los guardias civiles asesinados en Barbate. pic.twitter.com/uz2cx7KERa — ASESGC Guardia Civil (@ASESGC) February 12, 2024

"La Guardia Civil de Málaga prohíbe la asistencia del personal del Cuerpo al minuto de silencio convocado por la FEMP en memoria de los guardias civiles asesinados en Barbate", decían en un primer mensaje. "Una vergüenza que otros cuerpos hayan estado presentes y los guardias civiles no puedan expresar su pesar", apostillaban en un mensaje posterior en la red social X, antes conocida como Twitter.

Esta orden de la Dirección General de la Guardia Civil ha sido duramente censurada por el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, a la que le ha llegado el malestar de agentes como los de Nerja, que no han podido acudir al minuto de silencio, y ha llegado de tildarlo de "intento de coacción" por parte del Ministerio del Interior y su titular, Fernando Grande-Marlaska, "en un momento especialmente doloroso para la Benemérita y para el conjunto de la sociedad".

En un comunicado, ha afirmado que esta "maniobra" responde al "burdo intento del Gobierno por minimizar la crisis institucional generada por este tremendo suceso" y ha considerado que "los españoles y, especialmente, los andaluces tienen derecho a saber si estas son las formas que emplea Marlaska para atajar este tipo de situaciones, poniendo el foco sobre los agentes de la Guardia Civil que, en todo caso, son las víctimas".