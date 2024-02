El Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha pedido explicaciones por un nombre: Tatjana Zdanoka. El pasado 29 de enero de 2024, la publicación especializada en información sobre Rusia, The Insider, publicó un reportaje en el que daba el nombre de esta eurodiputada y la describía como agente infiltrada rusa en el Parlamento Europeo. La información aludía a mails obtenidos por informáticos ucranianos. Zdanoka estuvo hasta abril de 2022 integrada en el grupo ALE del Parlamento Europeo y, siguiendo esas informaciones, habría trabajado en contacto con el Servicio de Inteligencia Ruso desde 2004. La eurodiputada es letona y abandonó el grupo parlamentario tras negarse a votar la declaración del Parlamento de condena por el ataque e invasión de Rusia a Ucrania.

Pero la nota característica de Zdanoka no era su cercanía a Carles Puigdemont sino a su principal competidor en el golpe: Oriol Junqueras. Respaldó su defensa y participó en infinidad de actos en apoyo al líder de ERC.

La información traslada al Parlamento Europeo señala que Tatjana Zdanoka habría mantenido una reunión en Damasco en 2016 con Bashar Al Asad mientras Rusia defendía al dictador de los rebeldes apoyados por las potencias occidentales. En Bruselas, Zdanoka ha participado en actos por medio de su organización Latvia without nazism. Y esta organización, según el Servicio de Seguridad de Letonia, habría recibido financiación de Moscú por al menos 25.000 euros, tal y como figura en la información trasladada por el Grupo Popular.

La infiltrada rusa Tatjana Zdanoka posa con las banderas independentistas catalanas

Y Tatjana Zdanoka, que nunca ha ocultado su cercanía y simpatía por el golpe separatista, no lo hacía con predilección por Junts o Carles Puigdemont. No: lo hizo de forma muy especial por Esquerra Republicana de Cataluña. Y, más en concreto, por Oriol Junqueras.

En 2017 la aún eurodiputada aseguró en una entrevista que "en España, hay un doble rasero

europeo", en referencia a la actitud mantenida por la UE con respecto a Kosovo y Cataluña. El mensaje incluía una petición expresa de aplicación de la denominada como vía Kosovo para los golpistas catalanes y las exigencias de independencia de Cataluña. Justo esa vía ha sido reclamada en infinidad de ocasiones por el separatismo.

Tatjana Zdanoka, con un cartel pidiendo la libertad de Junqueras

En septiembre de ese mismo año, Zdanoka, junto a otros diputados favorables a Rusia procedentes de países como Bélgica, Dinamarca o Lituania firmaron una petición para que la Comisión Europea condenara la "persecución judicial y política" a políticos y cargos catalanes por parte de, según sus argumentos, la Justicia española. El hecho central de la denuncia era que se había prohibido a alcaldes separatistas contribuir con instalaciones públicas a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Y a lo largo de innumerables actos pidió el apoyo expreso a Oriol Junqueras, como prueban las fotos que hoy publica Libertad Digital.

La infiltrada rusa pidiendo la liberación del golpista Junqueras.

Algunas de esas imágenes de apoyo a ERC fueron distribuidas por la propia Zdanoka en redes sociales. En una de ellas, de julio de 2019, la letona señalaba: "Hoy Estrasburgo está llena de catalanes y de quienes abogan por la liberación de los presos políticos catalanes. Caminé hasta el Parlamento e incluso llegué un poco tarde a la reunión porque era imposible caminar entre la multitud de indignados partidarios de la libertad de expresión. La propia manifestación comenzará en una hora, y definitivamente me uniré a los manifestantes". Y añadía: "Oriol Junqueras –mi ex y espero futuro colega– ha sido encarcelado durante casi dos años en una de las cárceles de Madrid por organizar un referéndum en Cataluña. En mayo, el pueblo expresó una vez más su confianza en Oriol y fue elegido miembro del Parlamento Europeo. Debería convertirse en uno de los diputados de mi facción de los Verdes/ESA, pero no puede comenzar sus funciones parlamentarias por la postura del Gobierno español".

Y acompañaba el mensaje de una foto en la que ella misma portaba un cartel en defensa del golpista condenando Junqueras.