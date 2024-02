Génova sale a desmentir que negociara con ERC tras asegurar Rovira que habló con Floriano

Nuevo sobresalto para el Partido Popular a cinco días de las elecciones gallegas. Cuando parecía que había pasado la polémica de las conversaciones con Junts, la secretaria general de ERC , Marta Rovira, ha afirmado en una entrevista en la Radio 4 que el PP propuso a los separatistas republicanos pactar en el Congreso de los Diputados una investidura del entonces candidato, Alberto Núñez Feijoo.

"Después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Un diputado llamado Carlos Floriano (del PP) se dirigió a Teresa Jordà (diputada de ERC)", ha asegurado. "Ellos querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que nosotros no hablamos con el PP y que no. Que gracias, pero que no", ha afirmado.

Desde el PP se han apresurado a responder a la separatista asegurando que ellos "nunca han entablado conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura. Nunca", explican fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Un comentario "informal"

Aclaran desde el PP que "el diputado Carlos Floriano comentó a una diputada de ERC de manera informal y coloquial en el mes de agosto que deberían dejar gobernar a la lista más votada" y que no hubo más. "Por supuesto, Carlos Floriano no recibió encomienda alguna para plantear nada", añaden desde el PP.

"Tampoco se habló con la fugada Marta Rovira, a quien aprovechamos para pedirle que vuelva a España para ser juzgada por los tribunales de nuestro país", sentencian fuentes del PP que insisten en que "nunca" han establecido "el más mínimo contacto con ERC para buscar su apoyo a una investidura".

Carlos Floriano, que ha sido diputado y senador del PP, ocupó el cargo de vicesecretario general de Organización y Electoral en Génova durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Durante la época de Pablo Casado al frente del PP, perdió el foco hasta que Alberto Núñez Feijóo le eligió portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Una noticia en medio de la polémica

La acusación de Rovira llega en un momento complicado para el Partido Popular, que se encuentra inmerso en una de las polémicas más comprometidas para Alberto Núñez Feijóo desde que llegase a la presidencia de la formación hace dos años.

El sábado por la noche se publicó que el líder del PP valoraba un posible indulto a Carles Puigdemont siempre que el separatista hubiera rendido cuentas ante la Justicia, cumplido la condena, renunciado al referéndum ilegal y a la independencia por la vía unilateral. El domingo de madrugada, los populares se apresuraron a aclarar este asunto enviando un comunicado en el que explicaban que "el PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara total arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda".

En el texto difundido por Génova afirmaban también que "esas condiciones no se dieron con los indultos del procés. Y menos aún se dan con los que no han sido procesados aún por haber abandonado nuestro país para escapar de la acción de la Justicia y de los tribunales españoles. Nuestra postura es clara: ni amnistía (porque es inconstitucional) ni indultos (porque son injustos y arbitrarios) para aquellos que desafiaron al Estado y dicen que lo volverían a hacer", sentenciaban.

Tras estas polémicas en el PP intentan cerrar filas de cara a las elecciones del domingo en Galicia. "Hay que aguantar hasta el domingo, todos a una", repiten desde una baronía popular. "Hay que apretar hasta el domingo", coinciden varias fuentes que temen que la "confusión" y el "ruido" pueda hacer que Alfonso Rueda pierda la mayoría en la Xunta.