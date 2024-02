Tras la polémica levantada tras la publicación de las conversaciones del PP con Junts y después de que la secretaria general de ERC , Marta Rovira, haya afirmado este martes en una entrevista que el PP les propuso pactar en el Congreso de los Diputados una investidura del entonces candidato, Alberto Núñez Feijoo ha tirado de ironía para responder estas palabras.

"No descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y Defensa a (Arnaldo) Otegi", ha dicho en un mitin en Oroso (La Coruña) después de que el PP asegurase en los últimos días que siempre han dicho no a la amnistía y al indulto, y después de que este martes aclarasen que ellos "nunca" han negociado con ERC tras las palabras de Rovira.

"Llevamos una tras otra: una insidia, una calumnia y otra más", ha denunciado el líder del PP que ha explicado que tan solo "quedan cinco días para las elecciones y Galicia se juega mucho. Galicia no solamente se juega un resultado electoral, se juega un cambio de Gobierno y lo saben", ha dicho en referencia a sus rivales electorales.

Contra Marlaska

En este mitin, el líder del PP también ha aprovechado para pedir de nuevo la dimisión de Fernando Grande Marlaska tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. "Sr. Marlaska, pida perdón y váyase; Sr. Sánchez, pida perdón y cese", ha pedido.

Tras ello, Feijóo ha trasladado su "bochorno" por la "lamentable" respuesta del Gobierno al asesinato de los dos guardias. Ha recordado que el Gobierno no ha pisado el lugar de los hecho y ha prohibido a los guardias civiles usar el uniforme en los homenajes a sus compañeros. También ha afeado que el PSOE haya tenido la "indignidad" de negarse a participar en los minutos de silencio por este asesinato.

"El presidente del Gobierno en la noche de luto estaba con un esmoquin en la noche del cine y no han asumido ninguna responsabilidad por la falta de medios humanos y materiales que tiene la Guardia Civil y la policía Nacional en la provincia de Cádiz", ha sentenciado el líder del PP.