El PP denuncia la maniobra del PSOE para impulsar un 'procés' en Galicia rindiéndose al BNG

El Partido Popular trata de volver a encauzar la campaña de las elecciones gallegas tras unos días en los que Alberto Núñez Feijóo ha sido protagonista por la polémica que se desató tras conocerse el contenido de las conversaciones que mantuvo con los separatistas de Junts. Unas conversaciones, que tuvieron lugar el pasado verano, de las que los populares salieron con dos conclusiones: "No a los indultos y no a la amnistía".

Ahora, a cinco días de que se pongan las urnas en Galicia, desde el PP ponen el foco en el PSOE y en su intento de que gobierne el BNG. Después de que El Mundo publicase este martes que el equipo electoral de los socialistas se ha volcado para que gobierne el BNG, desde Génova recuerdan que los de Pedro Sánchez "ya entregaron Pamplona a Bildu" y "ahora trabajan para que el independentismo gobierne en Galicia".

Nunca había llegado tan lejos

"Y lo hace con recursos humanos y económicos propios. Nunca había llegado tan lejos", critican los populares al PSOE. "Ya no aspira a que el independentismo le aúpe al poder pese a perder las elecciones, como sucedió a nivel nacional con Pedro Sánchez. Al presidente del Gobierno le vale ahora que sea su partido quien aúpe al independentismo. El PSOE plantea regalar sus votos al BNG, una formación que aspira a eliminar el castellano de las aulas en Galicia y a plantear un ‘procés’ a la gallega", recuerdan desde las filas populares.

Frente a ello, piden "aglutinar en torno al PP" de los gallegos "que no se sientan independentistas, que se sientan gallegos y españoles, y que quieran proteger a Galicia de la inestabilidad de la política española y de las excentricidades del independentismo".

De ahí que apelen "al votante moderado del PSOE y al de otros partidos que entiendan que la única alternativa al PP de Galicia es un Gobierno como el de Cataluña. Esto ya no es una pelea electoral de bloques: es España sí o España no", sentencian los populares que recuerdan que, a día de hoy, "de las tres comunidades históricas definidas por la Constitución, la única que no tiene un Gobierno independentista es Galicia y Sánchez quiere que eso cambie".

Ayuso recuerda los lazos del BNG con Bildu

En esta misma línea, Isabel Díaz Ayuso ha recordado este miércoles en una entrevista en Radio Mitre que el BNG son "extremistas " y que irán a las elecciones europeas en la misma lista electoral que miembros de ETA. También ha pedido que en los comicios del domingo, "Galicia no se sume a lo que ya venimos sufriendo todos los españoles en el País Vasco y en Cataluña".

"Las elecciones gallegas son vitales para España, porque no solo es Galicia quien se juega ahora mismo su futuro, sino también España entera. Nosotros no podemos soportar más nacionalismo, que es una corruptela que vive de todos los españoles, creando identidades para decir quiénes son buenos o malos españoles".

La dirigente madrileña ha explicado también que le "preocupa que en esta recta final se pueda dividir el voto": "Si se fragmenta el voto de centro-derecha, la última alternativa que queda es simplemente el BNG, que es el Partido Nacionalista. Como Pedro Sánchez se está hundiendo en toda España, ha decidido utilizar el poder de la Moncloa para que el BNG, los nacionalistas gallegos, sigan adelante. Pero eso es lo que sobre todo nos jugamos, la fragmentación del voto y que el Partido Popular no gobierne con mayoría absoluta, que es lo que necesita, y que entren estas coaliciones".

"El BNG es, además, es un partido no sólo que quiere sacar el español de las aulas, el idioma español, subir impuestos, subsidios. Son extremistas y forman parte de las confluencias con los otros nacionalistas independentistas vascos y catalanes. Todo contra España", ha recordado en sus declaraciones.