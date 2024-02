El informe final de la nº 2 de García Ortiz sobre la investigación a Puigdemont ya "está desacreditado" ante el Supremo

El informe final que elabore la teniente fiscal del Tribunal Supremo y mano derecha del fiscal general del Estado, Ángeles Sánchez-Conde, sobre la investigación por terrorismo al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, ya "está completamente desacreditado" ante la Sala Penal del Alto Tribunal.

Durante la votación de la Junta de Fiscales de la Sección Penal del Supremo celebrada la semana pasada, 12 de los 15 fiscales apreciaron indicios de delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democrátic y 11 de ellos avalaron a su vez la investigación a Puigdemont. No obstante, la diferencia de criterio entre los fiscales jefes de la Sección Fidel Cadena (partidario de investigar a Puigdemont) y Joaquín Sánchez-Covisa (partidario de no investigar a Puigdemont) provocó que por primera vez se apelase al artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el asunto quedase en manos de la nº 2 de Álvaro García Ortiz.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el informe que presente la mano derecha de García Ortiz, previsiblemente en contra de investigar a Puigdemont por terrorismo, ya está completamente desacreditado ante la Sala Penal del Supremo, que tendrá la última palabra en este procedimiento".

"Las últimas declaraciones de García Ortiz sobre la causa son contradictorias y evidencian que el fiscal general no está diciendo la verdad. Por un lado, el fiscal general afirma que el caso de Tsunami Democrátic es muy sensible y relevante y por tanto, debe ser informado del mismo siguiendo el artículo 25 del Estatuto Fiscal. Sin embargo, por otro lado, quiere hacer creer a la opinión pública que él no está interviniendo, ni dando órdenes en este caso. La investigación a Puigdemont es capital para el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez y por ende para el fiscal general, ¡cómo no va a intervenir y dejarlo todo en manos de la teniente fiscal del Supremo! La Fiscalía es una institución jerarquizada", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "García Ortiz siguió el caso de Tsunami Democrátic desde que se inició la investigación en el año 2019 cuando era fiscal jefe de la Secretaría Técnica con Dolores Delgado. En la actualidad, sigue moviendo los hilos del caso como fiscal general del Estado".

"La Fiscalía de la Audiencia Nacional cambió su criterio sobre la existencia de terrorismo en el caso Tsunami tras conocerse el resultado de las elecciones generales del 23-J y el fiscal del Supremo Álvaro Redondo también hizo lo propio. A estas alturas, el informe final que efectúe la mano derecha de García Ortiz desoyendo la opinión mayoritaria de la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo no tiene ninguna credibilidad", concluyen.

La propia teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez-Conde reclamó este lunes a los fiscales de la Sección Primera de lo Penal del Supremo, que votaron mayoritariamente a favor de investigar a Puigdemont, un informe jurídico con sus argumentos. Dicho informe ya se lo entregó el fiscal Fidel Cadena.

El instructor del caso Tsunami deja en evidencia a la Fiscalía

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que investiga el caso de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha insistido este lunes en un nuevo auto al fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, que el Ministerio Público "tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad".

Hace un mes, García Castellón tras revisar los recursos del Ministerio Fiscal en este asunto apuntó que debía "reflexionarse sobre el hecho singular de tener que insistir ante al órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo".