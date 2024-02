La AEB se felicita por que la UE reconoce los horrores lingüísticos de la educación separatista

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) fue la entidad que emprendió el camino para denunciar en Europa la discriminación de los niños castellanohablantes en la enseñanza obligatoria catalana y acaba de recibir el reconocimiento de la misión del Parlamento Europeo que comprobó sobre el terreno sus denuncias sobre la inmersión lingüística, el acoso a las familias que piden español en la escuela, el incumplimiento de las leyes y la sentencias y el sesgo xenófobo de las autoridades autonómicas.

El informe de la misión europea en Cataluña destaca que la presencia del castellano en la educación es residual, que no se respetan los derechos lingüísticos de los alumnos, no se acatan las sentencias judiciales, se obliga a las familias a exigir ante los tribunales derechos que ya han sido reconocidos en múltiples ocasiones y, además, se somete a los peticionarios a campañas de acoso que incluye la utilización del discurso del odio. También señala que las autoridades educativas fomentan esas prácticas y que no son cuestionadas ni por la Alta Inspección de Educación ni por la Sindicatura de Greuges (Defensor del pueblo catalán).

Las conclusiones respaldan todas las denuncias de la AEB, que ha emitido un comunicado en el que señala que los intentos separatistas por devaluar la misión muestran "los miedos de los impulsores de un modelo educativo que rezuma sectarismo y fracaso". También destaca que los eurodiputados se entrevistaron tanto con partidarios de la inmersión lingüística como con los defensores del modelo constitucional de conjunción, así como la propia AEB, familias que han solicitado educación bilingüe, la consejera de Educación, Anna Simó, la Alta Inspección del Estado, la titular de la sindicatura de agravios y sindicatos y organizaciones partidarias de la inmersión.

Además, la AEB señala en su comunicado que "en las recomendaciones del informe se expresa con claridad la necesidad de que el castellano sea también lengua de enseñanza en Cataluña y que el interés del menor ha de ser tenido en cuenta en las políticas lingüísticas de la escuela. Es el punto de vista que siempre ha sostenido la AEB: la escuela ha de ser una herramienta para la mejor formación de los estudiantes y no un instrumento de construcción nacional. Esa mejor formación es incompatible con la exclusión del castellano como lengua de enseñanza. El informe refleja que no se respeta la enseñanza en la lengua materna de la mayoría de los alumnos de Cataluña lo que perjudica especialmente a los alumnos con necesidades especiales".

Que actúe la Comisión Europea

La entidad subraya además que "en el informe se pide a la Comisión que verifique la aplicación del art. 165 del Tratado de Funcionamiento de la UE (derecho a la educación) en Cataluña; de tal manera que se analice si las autoridades autonómicas respetan la diversidad cultural y lingüística, incluyendo estas cuestiones en su informe sobre el Estado de Derecho".

Otro de los aspectos positivos es que entre las recomendaciones se incluye "la adopción de medidas para que la comunicación de la escuela con los alumnos y las familias se realice tanto en castellano como en catalán, sin que sea necesaria una solicitud individual para ello; así como una revisión del papel de la Alta Inspección de Educación para garantizar la existencia de una utilización equilibrada de las lenguas en la enseñanza".

El comunicado acentúa que "la Misión reclama un papel más activo de la Alta Inspección de Educación y de la Sindicatura de Greuges para proteger los derechos de los más vulnerables ante los excesos llevados a efecto por las autoridades educativas de la Generalitat. Tal como ha venido denunciando la AEB estas instituciones han colaborado en los excesos de las Administraciones. No han amparado a los que han acudido a ellas".

Crítica a los socialistas

La entidad considera que el informe europeo "permite dar paso a una nueva etapa de diálogo constructivo sobre el sistema educativo catalán. Desde luego, por parte de la AEB siempre habrá disposición para ello. Confiamos en que también la haya por parte del resto de interlocutores; incluidas aquellas fuerzas políticas que han renunciado a participar en la misión de los eurodiputados". La última frase se refiere a que los socialistas se dieron de baja de la misión de la cámara europea en el último momento. "Estamos a tiempo de reconstruir la convivencia; pero esto no se podrá hacer sobre la base de la renuncia a nuestros derechos. Diálogo y respeto. Eso ofrecemos, eso esperamos", concluye la nota de la AEB.