Rafa Latorre explica por qué Sánchez no fue a Barbate

El Mundo

"El equipo electoral del PSOE se vuelca en que gobierne el BNG: "Lo que importa es sumar"". Juanma Lamet, siempre muy peliculero, cuenta que "la gala de los Goya enfilaba su tramo decisivo cuando a Pedro Sánchez lo interrumpió su asistente personal para acercarle su teléfono móvil. «Ya tiene que haber pasado algo importante», pensó una persona que presenció la escena". "Lo que acababa de ocurrir era la publicación de la noticia que ha zarandeado la por otra parte flemática campaña gallega: el Partido Popular se abría a indultar «con condiciones» a Carles Puigdemont en el marco de la «reconciliación», reconocía que había estudiado durante «24 horas» la posibilidad de la amnistía y veía «difícil de probar» la acusación de terrorismo que pesa sobre el líder de Junts". O sea, que Feijóo, había dicho la verdad cuando le dijo a Sánchez que si fuera como él y estuviera dispuesto a vender a su madre, su mujer y sus hijas por un voto, sería presidente. Sí, hombre, sí, cuando Sánchez se descojonó con la elegancia que le caracteriza.



Federico Jiménez Losantos zanja la falsa polémica debidamente manipulada por los periodistas a sueldo de Moncloa. "Alejo Vidal-Quadras ha resumido en un tuit lo fundamental de la tormenta mediática a cuenta de la ocurrencia de Feijóo de comer con una docena de periodistas, creyendo que lo que dijera se entendería de buena fe, se respetaría el off the record y todas esas cosas que nunca se respetan. El tuit dice así: "El hecho cierto es que Feijóo no aceptó ni la amnistía ni los indultos para ser presidente del Gobierno como sí ha concedido indignamente Sánchez. Lo demás son monsergas"".



"La portavoz del PSOE ha llevado más lejos la monserga de la prensa llamada seria: "Eso demuestra que Feijóo está en manos de Puigdemont"". Te partes. "Y habla en nombre de un partido que, tras indultar a sus socios de ERC sin cumplir ninguno de los requisitos legales a que se ha referido muchas veces Feijóo, ha redactado una Ley de Amnistía anticonstitucional al dictado de Puigdemont. Y resulta que el problema es lo que no quiso hacer Feijóo, pero pudo pensar en hacerlo. Hombre, con el encargo del Rey de formar Gobierno, sería natural. Pero, ¿no hacer lo que corrió a hacer Sánchez condena a Feijóo? La pinza PSOE-Vox está tan engrasada que dudo si, en el caso de ganar este domingo el separatismo gallego, correría más el champán en Ferraz o en Bambú. Hay que evitar como sea que los 30.000 votos de Vox que se perderán vayan al PP, que ganaría". "Pero lo malo no es lo que hacen el PSOE y el BNG, sino lo que no hizo Feijóo. Lo que hay que ver". Qué país.

"El desprecio de los socios del Gobierno a los guardias civiles de Barbate amplifica el silencio institucional tras los asesinatos del narco". "El PSC y el independentismo impiden una declaración institucional en el Parlament y no se suman a la petición de minuto de silencio. En País Vasco y Navarra, las instituciones nacionalistas dan la espalda a los guardias de Barbate". Esto es lo que tendrán los gallegos si votan a la del BNG. Y lo habrán merecido, como nos merecemos al granuja de Moncloa porque muchos cabezas huecas le votaron. "El 'refuerzo' de Marlaska en el campo de Gibraltar tras los asesinatos de Barbate: seis policías nacionales para medio año y sin dietas". Vamos, que les den por saco. Que se den de baja y vaya Marlaska a detener a los narcos. O Sánchez, que vaya Sánchez.

Jorge Bustos está alucinado. Es que ser socialista ha pasado de ser un orgullo a ser ‘me gusta la fruta’. "El PSC de Salvador Illa ni siquiera es capaz de guardar un minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados en Barbate. ¿Acaso para nuestro socialismo es peor un machista que un narco? ¿Hasta qué punto está jodida la brújula moral del partido que gobierna España y que aún pretende ganar las elecciones catalanas si lo pacta todo -hasta su umbral de xenofobia- con los separatistas pero luego se niega a expresar solidaridad si es al lado de Cs, PP y Vox? ¿En qué momento perdió la marca catalana de la socialdemocracia la capacidad de compartir hasta la pena más natural, hasta la indignación más justa, hasta la condena más pertinente?". Nos ha dejado a todos atónitos, qué gentuza.



"Del separatismo no esperábamos nada". "Pero que el partido que aspiró a representar al proletariado catalán, hijo de la emigración que enriqueció a la burguesía nacionalista durante décadas -¿cuántos andaluces, barbateños incluso, se habrán deslomado en los campos y talleres de Cataluña?-, sea incapaz de honrar el origen social de su propio voto retrata a Illa como un lacayo de la hispanofobia". Son asquerosos, dan ganas de vomitar.



"Un tuit ha puesto Sánchez desde que mataron a David y a Miguel Ángel. Es todo lo que ha hecho". "Mira que esta vez le habríamos disculpado todos el uso del Falcon para desplazarse a Barbate, eh. Al volcán sí iba mucho, porque sabía que la lava no había forma de imputársela. Pero quién quiere ir a un velorio lorquiano, entre viudas desgarradas que pueden afearte la indefensión de sus esposos ante la superioridad del enemigo, cuando te esperan en la alfombra roja para acariciarte el icono". Tenía fiestuqui con sus titiriteros y no le salió de sus partes desplazarse primero para dar el pésame a las viudas, no fuera a ser que le pasara lo que a Marlaska y le escupieran en la pajarita por enviar a la muerte a los encargados de nuestra seguridad.



"Ya sabemos que Pedro no puede pisar la calle. Ya sabemos que este Gobierno se ha ganado a pulso el desafecto de policías, guardias civiles, jueces, fiscales, agricultores, empresarios o autónomos. Su afición se concentra sobre todo en la industria del cine y en el periodismo de cámara", esa manada de hienas. "Pero un presidente con alguna dignidad encaja los reproches y conforta a las víctimas, no manda a Marlaska a cubrir el expediente, presumir de inversión policial con los dos cadáveres todavía tibios y aferrarse a la silla como si no hubiera un mañana. Aunque igual es eso. Igual es que no hay un mañana para ellos después de todo esto". Primero, hablar de Sánchez y de dignidad a la vez chirria. Segundo, Dios te oiga y que haya un mañana, nos va la vida en ello. Para algunos, de forma literal.

Insiste el editorial en que "la fría y distante reacción del Gobierno al asesinato de dos guardias civiles en Barbate, sumada a la oposición del PSC a expresar las condolencias del Parlamento catalán por unos hechos que han conmocionado a la opinión pública, constituye un ejercicio de indolencia que refleja hasta qué punto los efectos de la polarización resultan disolventes para la convivencia". Esto no es polarización, esto es una muestra de que los socialistas son unos indeseables. Con Sánchez se han convertido en unos desgraciados, unos canallas.



"El doble crimen perpetrado el pasado viernes merecería algo más por parte del Ejecutivo que un tuit de Pedro Sánchez -el presidente aún no ha visitado la zona- y el empeño de Fernando Grande-Marlaska en no admitir la escasez de medios personales y materiales en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. La clamorosa falta de respaldo institucional a las fuerzas de seguridad no se corresponde con la gravedad y la crueldad del ataque perpetrado por el narco". No se corresponde pero los retrata. Nos gobierna una banda de c... Ya saben los gallegos lo que harán el BNG y los socialistas si ganan y les atropella una narcolancha a unos guardias civiles. Mandar un tuit. Ya no estarán en campaña para recoger plastiquitos.



Maite Rico también está indignada. "Que unos narcotraficantes asesinen a sangre fría a unos guardias civiles, a la vista de todo el mundo, con saña, toreando a las víctimas antes de embestirlas y triturarlas con las hélices de su poderosa lancha, es una escena inédita incluso en países corroídos por los cárteles de la droga". Pues a Sánchez le ha dejado frío. Bueno, no es tan raro, ese tipejo no es humano.

"Si lo ocurrido en Barbate hubiera pasado en Francia, Italia o Alemania no me cabe ninguna duda de que Gabriel Attal, Giorgia Meloni u Olaf Scholz habrían viajado de inmediato al lugar de los hechos, a honrar a los fallecidos, a abrazar a familiares y compañeros. Y después habrían convocado un gabinete de crisis".



"Pedro Sánchez no. Con el espanto aún en nuestras retinas, Sánchez se limitó a «lamentar el fallecimiento» de los agentes en un tuit emitido entre mítines en Galicia y agasajos en la alfombra de los Goya. Más sentido fue el mensaje que el presidente mandó a la ¿humorista? desquiciada de RTVE que esa noche lo consagró entre eructos como «icono» de chonis y petardas: «Inés, el icono eres tú»". Sencillamente, no lo siente, se la trae floja el brutal asesinato de los guardias civiles. Si por él fuera, amnistiaría a los asesinos, no le vaya a dar un toque Mohamed. "Barbate ha permitido constatar la escalofriante frivolidad de este personaje". Es acojonante.



Rafa Latorre entiende que Sánchez no haya ido a Barbate. "En Barbate, en fin, nadie iba a decirle: «Presi, te queremos, eres un icono»".



El País

Naturalmente, esta basura sanchista sigue a lo suyo. "Los contactos del PP con ERC y Junts ponen a la defensiva a Feijóo". Perdonad, chicos, que me pierdo. ¿Es Feijóo quien gobierna con ERC y Junts o es Sánchez? Es Sánchez, asi que asunto zanjado. Y entrevista a su candidata, la del BNG.



Vamos a lo importante. "La Guardia Civil de Cádiz sigue sin lanchas operativas cuatro días después de la tragedia de Barbate". "Averías, problemas de horarios y falta de medios complican el patrullaje de una costa de más de 120 millas náuticas". Firma Jesús A. Cañas, que ayer no se atrevió a poner el nombre de Marlaska en toda la información. Hoy tampoco lo hace. Lo que hace es culpa al alcalde de Barbate de la muerte de los guardias, hay que ser desalmado. ""Cualquier patrón del servicio marítimo hubiese argumentado que ese operativo no se podía montar porque las condiciones no se daban y nuestra vida no se arriesga, pero esto es la Guardia Civil, una institución jerárquica", denuncia resignado un agente del cuerpo que pide reservar su identidad".



"El instituto armado tomó esa decisión después de que el alcalde de Barbate llamase a la Comandancia de Cádiz, harto de no ver patrulleras de la Guardia Civil en su municipio y de que esa tarde le llegasen unos vídeos en los que se veían hasta seis narcolanchas guarecidas en el puerto".



"La orden bajó la cadena de mando hasta que llegó al capitán del Servicio Marítimo de Cádiz, que formó parte del operativo del viernes, junto a dos agentes del GAR, aunque sus subordinados le dijeron que no hacía falta que se embarcase, dado el escaso espacio de la zodiac. El agente gaditano tiene claro que hubo un cúmulo de errores en las decisiones". Pero ninguno achacable al ministro del Interior. Y a Jesús A. Cañas no le se cae la cara de vergüenza. Supongo que recogerá estas cosas por teléfono y no tendrá lo que hay que tener para ir a Barbate, no le vayan a partir la cara.



Nada, todo es campaña contra Feijóo por no hacer lo que ha hecho Sánchez, prometerle una amnistía inconstitucional a Puigdemont, concederle un indulto ilegal como hizo Sánchez con Junqueras y los de ERC, que en lugar de arrepentirse como exige la ley salieron de la cárcel prometiendo que lo volverán ha hacer. Vamos, que Feijóo sería hoy presidente si fuera tan sinvergüenza como Sánchez. El problema, una pena, es que no lo es. Feijóo tiene escrúpulos y respeta la ley y la Constitución y eso nos condena a tener al de la fruta años en el Gobierno. Y con ese mensaje piensa el psicópata y los medios a su servicio atacar a Feijóo. Miren, si Feijóo fuera un tipejo de mi calaña sería el presidente del Gobierno, pero como no lo es ahí le tienen, en la oposición de por vida. Menudo pringado. Y esta es la verdad digan lo que digan los pseudoperiodistas lameculos de Sánchez.

ABC

"El Gobierno negó varias veces al Congreso que desmantelara el OCON". "Interior ha asegurado reiteradamente a la oposición que la unidad antinarco de la Guardia Civil no desaparecía y que solo se transformaba". "Marlaska ha rechazado siempre crear una Zona de Especial Singularidad, como le ha pedido el PP de forma reiterada desde 2020". También a ABC le ha impresionado la falta de empatía del PSC. "Una muestra de la insensibilidad radical de los socialistas la encontramos en el Parlamento de Cataluña, donde el PSC se mostró incapaz de apoyar en el minuto de silencio promovido por Ciudadanos en memoria de los agentes asesinados. Este gesto delata una falta de humanidad que debería alertarnos de hasta qué punto la ceguera ideológica puede acabar destruyendo los consensos éticos más elementales". "No deja de impactar que el PSC y el PSOE cada vez resulten más indistinguibles de sus socios".

"Estas conductas encajan de forma coherente con el proceder del propio Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no ha sido capaz de trasladarse a Barbate ni de asistir a las capillas ardientes o funerales de los guardias civiles. En lugar de eso, Sánchez prefirió pasearse sonriente por la gala de los Goya llegando a exhibir, en las últimas horas, una actitud irresponsablemente frívola en redes que es incompatible con el momento de conmoción que está viviendo España y más específicamente la zona del Estrecho. Aunque ya nada sorprende". No tiene nada que ganar y Sánchez, desde el 23J, no se molesta ni en disimular la clase de tiparraco que es.

La Razón

"Pacto secreto Puigdemont-Sánchez por la amnistía". "En la última semana de campaña gallega se han concretado las citas para pactar la medida íntegra. No se hará público hasta después de las elecciones". Hombre, ya. Pasadas las elecciones no volveremos a ver una palabra sobre la amnistía y Feijóo. "La negociación se ha llevado hasta ahora con la máxima discreción, por exigencia de Moncloa, para limitar los daños colaterales en la campaña gallega, y fuentes al tanto de las conversaciones destacan que uno de los problemas es buscar el punto de equilibrio que garantice esa amnistía total que exige Puigdemont y cubra, además, la necesidad de no abrir un agujero de inseguridad jurídica del que se beneficien otros condenados por terrorismo, empezando por los de la banda de ETA". "El pacto secreto se conocerá después de las elecciones gallegas, aunque con Puigdemont en la ecuación hay que dejar siempre la salvaguarda de una posible sorpresa de última hora". Venga Puchi, haz una de las tuyas y jorobale la campaña a Sánchez.

Marhuenda dice que "el escándalo alrededor de la tragedia de Barbate tiene su fecha de caducidad, porque no le interesa a la izquierda política y mediática". Totalmente de acuerdo. "No sucedería lo mismo si fuera del PP. En este caso tendríamos manifestaciones en las calles, querellas en los tribunales y una ofensiva mediática colosal. No hay más que ver el provecho que le están sacando a la mentira contra Feijóo sobre los indultos. RTVE está volcada y no descarto que hagan un programa de 24 horas para glosar la figura del pérfido líder del PP". ¿Y tu cadena hermana La Sexta? De todos modos este tema también tiene caducidad. El domingo. Después la realidad se impondrá. Que quien ha negociado con Junts ha sido Sánchez.

Pedro Narváez se pregunta por qué "todo lo que llega de Marruecos se envuelve en un halo misterioso que le hace a uno malpensar". Sí, es bastante sospechoso. "El ministro está tan quemado que uno lo ve a la parrilla pero planchado al bies. Que parte del Gobierno se fuera de fiesta a los Goya la misma noche de las muertes ya provoca un escalofrío espasmódico, por buscar un adjetivo a juego con la gala de la chica yeyé en la que no se hizo ni una mención a la tragedia. Y eso que hubo recuerdos para todas las «causas justas» del mundo". Porque son así de miserables. Sería un merecido castigo que los españoles decentes no vieran ninguna serie ni película española, pero es un imposible.