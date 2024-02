Ayuso, al rescate de Rueda ante la "campaña más sucia, en plan matón": "Estoy en mi casa, en Galicia, soy española"

Isabel Díaz Ayuso da el do de pecho en la recta final de la campaña de las elecciones gallegas. Hasta allí acudió este jueves - después de un ajetreado día de trabajo en Madrid- para participar en Vigo en un mitin junto al presidente y candidato a la Xunta, Alfonso Rueda. Y este viernes estará en Pondevedra, donde participará en un encuentro con empresarios en Sanjenjo.

No acudió sola, también le acompañó el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, entre otros. Desembarcaban así los populares madrileños en Galicia para tratar de encauzar la situación ante unos comicios donde pueden perder la mayoría absoluta en pro del BNG con el que el equipo electoral del PSOE se están volcando para lograr formar gobierno, tal y como desveló esta semana El Mundo.

"Ni Sánchez ni el Partido Socialista tienen ilusión por ganar en Galicia, tienen rabia de que gobierna el Partido Popular y van a hacer lo que haga falta, sin valores, sin principios, solo al servicio del nacionalismo, solo al servicio del BNG; es decir, corruptela, impunidad y poder es lo único que les mueve a todos", afirmó la presidenta madrileña ante decenas de militantes y simpatizantes. Y es que "estamos en unas elecciones trascendentales para Galicia y para España".

"Este proyecto está utilizando estas elecciones para hundir a Galicia en el nacionalismo mediante un proyecto de desmembramiento de España que está perfectamente organizado desde La Moncloa", apuntó Ayuso, que auguró que Sánchez "va a hacer lo que sea para mantenerse en el poder: o transforma España a gran velocidad o ya no va a haber una sola urna que le sostenga".

El "cóctel del BNG"

Al nacionalismo le dedicó la presidenta buena parte de su intervención, despertando una de las mayores ovaciones de los gallegos al pronunciar estas palabras: "Estoy en mi casa, estoy en Galicia, soy española. (...). No se dan cuenta de que los españoles somos españoles en todos los territorios". Pasó después Ayuso a hablar de Yolanda Díaz. "La comunista vicepresidenta del Gobierno, experta en bolitas, ¿dónde ha estado estos días? Porque la vi afanada recogiendo bolitas pero no la he visto otra vez por aquí, no ha vuelto a eso. Ya le dijeron ‘déjalo, que quita votos’, ‘deja de hacer el ridículo’ y ya no ha vuelto a esto, ¿verdad? Estaba muy ocupada intentando hacer el bochornoso viaje a Palestina en representación del Gobierno. Pero algo sí ha conseguido, que España sea el país más caro para crear empleo, no me lo puedo creer", destacó irónica.

Pero centró después el tiro una vez más en el nacionalismo. "Ojo, no va de ella, va del BNG", advirtió, que es "un cóctel con estos ingredientes: comunismo de base para apropiarse de la propiedad y el trabajo ajeno; con una dosis de terror para infundir miedo e imponerse por la vía fácil; bien aderezado con el nacionalismo para construir falsas identidades y decidir quién es buen y mal gallego; y unas gotas de socialismo para repartir pobreza y superioridad moral". Y el nacionalismo "allá donde se instala no sale".

"No recuerdo una campaña tan sucia, en plan matón"

Los últimos días para el PP no han sido fáciles, los de Alberto Núñez Feijóo ha estado en el ojo del huracán por la polémica que se desató tras conocerse el contenido de las conversaciones que mantuvo con los separatistas de Junts. Unas conversaciones, que tuvieron lugar el pasado verano, de las que los populares salieron con dos conclusiones: "No a los indultos y no a la amnistía". Pero dio igual. El lío ya estaba montado y desde la Moncloa y Ferraz se echó el resto.

Desde el lunes la presidenta ha tratado de enderezar la situación y no ha eludido ninguna pregunta que a este respecto se le ha formulado. Y este jueves, durante el mitin en Vigo, tampoco lo pasó por alto. "No recuerdo una campaña tan sucia dentro de unas elecciones autonómicas en Galicia como la que se está viviendo". "No he visto una cosa igual, buscando el desprestigio constantemente, en plan matón, cinco contra uno: la Moncloa, PSOE, Sumar, BNG, hasta el Congreso, todos a una", afirmó.

"Una campaña llena de mentiras y, oye, que te las dicen con una cara de cemento armado...", prosiguió. "Gobierna Sánchez pero Feijóo tiene que dar explicaciones: ‘Y si...’, ‘a ver si...’.". "Ah, una señora en el pasillo un día le dijo a uno de Nuevas Generaciones… Ah, qué caradura tiene el señor Feijóo. ¿Pero tendrán cara?". Y Sánchez, "cuyas aspiraciones" son conseguir ser "tercera fuerza" en estos comicios, "todavía dice que Feijóo se juega su futuro en Galicia, ¿pero tendrá cara dura?".

Ayuso concluyó admitiendo que "nos jugamos tanto en estas elecciones que por eso estoy aquí. No solo por apoyar a una gran persona, a vuestro presidente, sino para deciros el gran camino que queda por delante". Y advirtió de que "toda papeleta que no vaya al PP va a reforzar al BNG y esto sería una pérdida por mucho tiempo", dijo en clara alusión a Vox. Así, "vengo desde Madrid a pedir a Galicia que nos apoye a España entera".

Feijóo, de nuevo contra el BNG

En esta misma línea e insistiendo en su discurso de los últimos días, Alberto Núñez Feijóo también avisó de que el proyecto del BNG para Galicia es igual que el de Bildu y ERC, con los que se presenta a las Europeas.

El líder del PP no compartió escenario con Rueda y Ayuso ya que se encontraba dando otro mitin en Betanzos. Los populares creen que esa estrategia de campaña es la que les funciona "para así poder estar en estos días en la mayor cantidad de lugares posibles". De ahí que el candidato gallego y el líder popular hayan coincidido en estos 15 días en contadas ocasiones.

En su intervención, Feijóo recordó que el BNG va a las Europeas en una lista encabezada por un etarra condenado por el Supremo y advirtió: "No vamos a votar a esos candidatos. Votaremos por la paz, la ley, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la convivencia".

"No puede ser que el 94% de los españoles estemos sometidos al 6% de los partidos independentistas. No puede ser que esa falta de estabilidad y moderación se importe a Galicia", proclamó el líder del PP ante el centenar de personas que le acompañaron. Y sobre el presidente del Gobierno explicó que "Sánchez prefiere aniquilar su partido antes de que el PP gobierne en Galicia".

Tras estas palabras y pasadas ya las diez de la noche, Feijóo se trasladó hasta Coristanco (La Coruña) para ofrecer otro mitin más. Insistió en que "las tinieblas" , en referencia al BNG, pueden llegar a Galicia y dijo que cualquier voto que no vaya al PP es para que gobierne la formación de Pontón ya que "el PSOE ha dimitido de su campaña y abandonado a su candidato porque ya no pueden hablar de Galicia".

En esta ocasión, el líder del PP también tuvo un mensaje directo a los votantes de Vox: "O unimos los votos, o viene el soberanismo de izquierdas."