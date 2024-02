España se mantiene en el furgón de cola internacional de la ayuda a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania se acerca a su segundo aniversario. El Gobierno de Kiev trata de mantener sus posiciones mientras se encuentra a la espera de nuevos envíos de material occidental que puedan permitirle recuperar parte del terreno ocupado con los rusos cuando llegue la primavera. De momento, suficiente tiene con aguantar posiciones en el frente ante una Rusia a la que no le ha importado convertir la guerra en una picadora de carne.

Entre la llegada de ese armamento que debería recibir en los próximos meses se encuentran los cazas polivalentes F-16, para los que sus pilotos se entrenan desde hace meses en varios países de la Unión Europea. Pero también seguirán recibiendo carros de combate, vehículos blindados, sistemas de defensa antiaérea, armamento ligero y munición, entre otros elementos determinantes para poder continuar en la lucha.

El envío de esta ayuda, que se basa en las peticiones ucranianas y en las posibilidades de los países aliados, está siendo coordinada por la OTAN y Estados Unidos en la base aliada de Ramstein (Alemania). Una asistencia que está siendo monitorizada desde el inicio del conflicto por el Ukraine Support Tracker, un observatorio específico que está elaborando el Kiel Institute for the World Economy, un think tank alemán considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo.

El objetivo de este estudio es cuantificar la ayuda que está recibiendo el Ejército ucraniano. La misma es anunciada en algunas ocasiones públicamente de forma individual o conjunta por los países que la hacen efectiva, mientras que en otras permanece oculta a la opinión pública hasta que es confirmada por el propio Ejecutivo de Kiev una vez ha sido ya recibida por sus efectivos militares.

Tabla de ayuda a Ucrania sumando militar, económica y humanitaria

En la última actualización datos, que ha tenido lugar en las últimas horas, coincidido con la Conferencia de Seguridad de Múnich 2024, España permanece en el furgón de cola de la ayuda a Ucrania. Exactamente, figura como el vigésimo contribuyente, sumando apoyo militar, económico y humanitario. Este hecho no es nuevo, pues está en la parte baja de los donantes desde el inicio del estudio pocos meses después de la invasión.

Ayuda estrictamente militar a Ucrania

En lo que a la ayuda estrictamente militar se refiere, el estudio sitúa a al Gobierno de España como el decimonoveno contribuyente, por detrás de países con ejércitos y economías mucho más pequeñas, como República Checa, Estonia, Lituania, Eslovaquia o Letonia, o por detrás de países más potentes militarmente pero muchísimo más lejanos, con los problemas logísticos que supone transferir esa ayuda, como pueden ser Australia o Canadá.

El Kiel Institute for the World Economy reconoce en todas sus actualizaciones desde hace meses que tiene dificultades para poder cuantificar el envío que está realizando algunos países por la opacidad con la que están tratando este asuntos. Algunos aliados tienen páginas web públicas donde informan de lo comprometido y de lo ya enviado, mientras otros dan información con cuenta gotas, como es el caso de España.

Aun así, el estudio muestra que el Gobierno de España y el Ministerio de Defensa mejoran en la transparencia de los envíos y en la información, algo que no es difícil, ya que hace solo un año España aparecía en el informe como el país más opaco de todos los aliados. Ahora se sitúa el octavo por la cola, siendo únicamente más transparente que Grecia, Rumanía, India, Turquía, Polonia, Eslovenia y Corea del Sur.