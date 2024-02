Sumar, el nuevo partido con el que los comunistas han comparecido en las elecciones gallegas para ocupar el espacio dejado por el extinto Podemos se ha hundido como se hundió el Prestige, ese que Yolanda Díaz quiso recuperar en forma de vertido de pélets y que pronto vieron que la estrategia iba a ser infructuosa.

Tal inútil como su flamante candidata Marta Lois, encumbrada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo a portavoz parlamentaria y mandada a Galicia a hacer poco más que el ridículo tras quedarse fuera del parlamento gallego. Una derrota sin paliativos que se estará disfrutando a beun seguro en la mansión de Galapagar de Pablo Iglesias e Irene Montero. De hecho Pablo Iglesias se afanó durante la campaña en pedir el voto para el BNG.

El desembarco en campaña de Díaz, que ha sido la dirigente estatal con más actos, y los ministros de Sumar, no ha sido suficiente para levantar sus opciones en estas elecciones, lastradas por el empuje del BNG al acaparar el voto útil en la izquierda. Eso sí, ante la derrota, la líder de Sumar sólo ha sido capaz de escribir un mensaje en la red social X en el que reconoce que "los resultados son malos" y que "no se logró el cambio en la Xunta" pero que seguirán "trabajando por un futuo mejor para Galicia".

Hoxe os resultados son malos, non se logrou o cambio na Xunta. Todo o cariño para @MLoisgonzalez, para os compañeiros e compañeiras de @sumargalicia e grazas a todas as persoas que confiaron en nós.

Seguiremos traballando por un futuro mellor para Galicia. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 18, 2024

Una noche aciaga para Sumar y Podemos. Los de Yolanda Díaz y Marta Lois se han quedado fuera del parlamento por debajo del 2% de los votos y con poco más de 28.000 sufragios. Un resultado peor que el conseguido por Vox que también ha sido, como era de esperar, lamentable. Bien es cierto que Podemos tampoco tenía representación en el parlamento. En estas elecciones, la formación morada se ha quedado con el 0,26% y poco más de 3.700 sufragios.

De esta forma, Sumar pierde bastante respaldo en relación a las elecciones generales, cita en la que logró un total de 178.691 votos, el 11,1% de los conseguidos en esta comunidad, que le valieron dos escaños por las circunscripciones de Pontevedra y La Coruña.

Para más inri, Yolanda Díaz también se desploma en su pueblo natal. La localidad coruñesa de Fene ha abandonado a la formación rosa y sólo le han votado 304 paisanos, el 4,35% de los votos. Hace cuatro años Podemos consiguió 398 sufragios y el 6,22%.

"Resultados malos sin paliativos"

Tras conocer los resultados Marta Lois ha comparecido para felicitar a Rueda "por su victoria" y "reconocer que para nosotros no es una noche fácil, los resultados electorales no son los esperados, son malos sin paliativos. Galicia no fue capaz, en este poco tiempo, de alcanzar los objetivos que teníamos".

"Hay que tener en cuenta que somos un proyecto nuevo, que es la primera vez que nos presentamos y partíamos de cero. Creo que nos faltó tiempo, un proceso para poder ser capaces de llegar a toda la sociedad y contar nuestro proyecto", ha añadido.

Este varapalo electoral se produce además a las puertas de la primera asamblea de Sumar, que se celebrará el 23 de marzo, para intentar seguir consolidando un frente amplio con la sociedad civil en alianza con partidos progresista.

Sumar también debe afrontar las próximas elecciones vascas, aún sin fecha y donde también hay fractura con Podemos, con encuestas difundidas que también apuntan a un retroceso de escaños del espacio, mientras los proetarras de Bildu siguen fuerte. Ya en 2020 Podemos sufrió un batacazo al lograr seis diputados, la mitad de los obtenidos en su primer estreno electoral en la comunidad foral.

Su irrupción como fuerza principal a la izquierda del PSOE en las últimas generales, siendo clave para revalidar el Gobierno de coalición, por ahora mantiene uno de los déficits de los que ya adolecía Podemos desde 2019, un mejor comportamiento a nivel estatal que no se traduce en clave de comicios autonómicos.