Feijóo y Rueda celebran juntos que Galicia "ha dado la receta" para acabar con Sánchez

Este lunes, en el Partido Popular han vivido una jornada de celebración pero también de reconocimiento a todos aquellos que "se han dejado la piel" en la campaña que culminó este domingo con una mayoría absoluta para Alfonso Rueda.

Alberto Núñez Feijóo se ha trasladado de nuevo hasta Santiago de Compostela para acompañar al presidente en funciones de los gallegos en la reunión de la Junta Directiva Regional. Desde allí, ha asegurado que Galicia ha dado a toda España la "receta" para acabar con Pedro Sánchez: "Los españoles ya saben que si concentran el voto en el PP frenaremos al independentismo y mandaremos a la irrelevancia más absoluta al sanchismo".

Una irrelevancia en la que ya ha situado a los socialistas tras lo sucedido este domingo: "¿Quién ha visto y quién ve al PSOE?", se ha preguntado el presidente del PP que ha criticado a los socialistas por entregarse a los nacionalistas: "Resulta que están entrando en la irrelevancia política y no solo en Galicia sino en buena parte de las Comunidades Autónomas", ha sentenciado.

Una campaña difícil

En este mismo sentido, Rueda ha explicado que este domingo, Galicia mandó "un mensaje a España" frenando en seco la política de Pedro Sánchez y de los nacionalistas. El futuro presidente gallego también ha celebrado la "capacidad" de su formación de sobreponerse a las dificultades durante la campaña: "Lo difícil que intentaron ponernos las cosa y cómo nos sobrepusimos a esas dificultades".

Sobre la campaña, también ha hablado Núñez Feijóo que ha asegurado que este domingo, el PP logró ganar a "todas las mentiras, las manipulaciones, las insidias y el barro volcado de la campaña. Galicia, como siempre, voto por Galicia y dio un ejemplo a toda España".

El líder del PP también ha tomado la palabra para agradecer el trabajo hecho en estas dos semanas. "Galicia no me falló nunca y nosotros no debemos nunca fallar a Galicia", ha dicho un Feijóo que este domingo por la noche respiró tranquilo tras conocer los resultados en las elecciones tras una campaña complicada y marcada por la polémica.