Santos Cerdán avaló a Koldo y le incluyó en la lista electoral de Navarra en 2015 junto a la ministra Elma Saiz

El caso Koldo, sobrenombre popular de la Operación Delorme, sigue engordando paso a paso. Bajo ese nombre la Justicia y la Guardia Civil investigan el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL. De momento, el caso ya salpica al exministro José Luis Ábalos -quien tuvo como asesor a Koldo García Izaguirre, detenido en la operación y posteriormente puesto en libertad-; al ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska por un contrato de compra de la Secretaría de Estado de Seguridad; a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres -ambos gastaron 10 millones de euros en contratos con la misma empresa; y al exministro de Sanidad, Salvador Illa, que incluyó al mismo proveedor en un megacontrato sanitario de 2.578 millones. Pero la lista de contactos preferentes de Koldo no acaba ahí. Al revés: su gran aval e impulsor en la política fue el actual secretario de organización del PSOE y negociador con Bildu, Santos Cerdán, persona a su vez de la máxima y más directa confianza del presidente Pedro Sánchez. Koldo García Izaguirre, que comenzó como portero de un vertedero y de un prostíbulo, acabó en la órbita ministerial por indicación directa de Santos Cerdán. Pero, además, fue el propio Cerdán quien llegó a meter a Koldo en una lista electoral autonómica: fue en el año 2015 y compartió lista con otra de las personas de máxima confianza de Cerdán y de máximo control de todo lo que pasaba en el Partido Socialista de Navarra: Elma Saiz, la actual ministra de Seguridad Social también impulsaba por el auténtico controlador de todo el socialismo en la Comunidad Foral.



María Chivite, actual presidenta de Navarra con el permiso y favor de Bildu, fue de número uno en aquella lista electoral. El número dos era el propio Santos Cerdán, implicado ya en el apoyo a Pedro Sánchez en su escalada hasta el control del PSOE. En el puesto 33 se puede ver en esa lista a Elma Saiz, la actual ministra de Seguridad Social y hasta hace hace nada número uno del PSOE-PSN local en Pamplona. Y como primer reserva de la lista se puede descubrir el nombre de Koldo García Izaguirre.



Hay que recordar que todos ellos se prestan a las maniobras y estrategias de Cerdán, que son la de Sánchez. Cerdán es el fontanero oficial de Pedro Sánchez –el mismo que negocio con Carles Puigdemont bajo una foto del 1-O– y también fue el encargado de negociar con Arnaldo Otegi el desalojo de la número uno del PSOE-PSN en el Ayuntamiento de Pamplona para dejar vía libre a Bildu en esa entidad. Así se fraguó la salida de Elma Saiz, a la que se ha nombrado ministra de Seguridad Social para que no pusiera pegas a una operación que abrió las puertas al regalo del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu.



Saiz no era conocida por prácticamente nadie, y era normal. No se trata de ningún perfil en auge por nada. De hecho, su nombramiento no tiene nada que ver con las exigencias del cargo al que va, sino de aquel que deja. Y es que fue la condición para que el PSOE dejase de tener aspiraciones en Pamplona y permitiese que se negociase con Bildu una moción de censura contra la entonces responsable del sillón de alcaldesa, Cristina Ibarrola, de UPN.



Elma Saiz es otra de las personas de máxima confianza de Santos Cerdán. Y este no quería darle un golpe en algo que no tiene nada que ver con ella sino con la exigencias realizadas por Bildu a cambio del apoyo a Pedro Sánchez en la pasada investidura. Por eso, Cerdán negoció con Otegi la retirada del PSOE de la pugna por el control del Ayuntamiento de Pamplona, y con Sánchez el realojo de Saiz como ministra.