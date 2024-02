La siguiente en la lista para sustituir a Ábalos, condenada en 2021 por conducir triplicando la tasa de alcohol

La socialista Ana María González, alcaldesa del municipio valenciano de Llaurí, es la siguiente en la lista para sustituir al exministro José Luis Ábalos en el caso de que finalmente renunciara al acta de diputado como le ha pedido este lunes la Ejecutiva del PSOE tras el escándalo desatado por la detención de su exasesor Koldo García. González fue la número 7 por la circunscripción de Valencia en las últimas elecciones estatales en las que el PSPV obtuvo cinco escaños.

Tras la renuncia de la cabeza de lista, Diana Morant, para centrarse en la labor de ministra de Ciencia y la entrada del secretario general de las Juventudes Socialistas, Víctor Camino, sería el turno de la alcaldesa.

La primera concejala socialista, que revalidó la mayoría absoluta en los pasados comicios municipales, en el año 2021 aceptó una multa de 960 euros y la retirada del permiso de conducir durante ocho meses después de haber dado positivo en un control de alcoholemia y triplicar la tasa permitida. En aquel momento, el PSPV abrió expediente informativo para analizar los hechos y valorar las posibles repercusiones del caso.

La alcaldesa admitió su responsabilidad, por lo que se le rebajó la pena inicial que solicitaba el Ministerio Fiscal, de 1.440 euros de multa y un año de privación del derecho a conducir cualquier vehículo de método.

Según los hechos declarados y probados, fue la tarde del sábado 24 de abril de 2021 a las 18:45 horas, cuando González conducía por la Marina de Valencia "afectada por la ingestión precedente de bebidas alcohólicas, con la consiguiente merma de reflejos y pérdida de atención en la conducción".

Tras darle el alto la Policía Local, los agentes comprobaron que la alcaldesa no se encontraba en condiciones de conducir, pues mostraba evidentes signos de embriaguez, con las pupilas dilatas, el rostro congestionado y "fuerte aliento a alcohol".

En la primera prueba de alcoholemia, la sucesora de Ábalos dio una tasa de 0,81 miligramos por litro de aire espirado, y cuatro horas después, en la repetición de la prueba, 0,78 miligramos. En ese momento, la propia alcaldesa reconoció ser consciente de que superara con creces la tasa de alcohol permitida por la normativa de tráfico, y aunque "no es excusa", puntualizó que "es algo que le puede ocurrir a cualquiera".

El día después de los hechos, González dio su versión a través de una publicación en sus redes sociales en la que aseguró que había bebido "dos cervezas" y "no más de dos copas de vino", durante una comida, en la que "casi" no tomo bocado "porque no tenía hambre".