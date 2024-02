La trama de corrupción que salpica al PSOE ha traspasado las puertas de la Moncloa. Este martes, El Confidencial publicaba que el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en 2020 con Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo.

Entre los proyectos que trataron había una aplicación para comprar medicamentos a domicilio. Los contactos con Begoña Gómez se produjeron antes y después del estallido de la pandemia en marzo de ese año y coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional y, también, con la histórica operación de rescate de Globalia, explica El Confidencial.

El PP pide explicaciones

Desde el Partido Popular no han tardado en responder a esta noticia que afecta a la mujer del presidente del Gobierno. Fuentes de Génova ha anunciado que el Comité de Seguimiento de la trama de corrupción que afecta al PSOE se reunirá de urgencia en la mañana este jueves para analizar las novedades de la trama.

"Especialmente, la referida a varias reuniones de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con una empresa rescatada con dinero público —rescate autorizado por su marido— y con el empresario clave en la trama de corrupción, detenido la pasada semana, Víctor Aldama", aseguran desde el PP.

"A los seis ministros, dos secretarios de Organización del PSOE, dos gobiernos autonómicos, la presidenta del Congreso y las personas de máxima confianza de Sánchez para hacerse con el control del PSOE y que están implicadas en la trama, ahora se suma la noticia relacionada con la esposa del presidente", sentencian desde el PP donde coinciden en que "el escándalo es cada vez más grande y afecta a un círculo cada vez más próximo a Sánchez".

"En consecuencia, el presidente del Gobierno está obligado a aclarar ante todos los españoles y de forma inmediata cuál considera que es su responsabilidad institucional, política y personal en la trama que afecta a su partido y a su Gobierno", terminan el comunicado de los populares.

Feijóo exige que Sánchez que despeje su vinculación "personal"

En una comparecencia sin preguntas, Feijóo se ha referido a estas informaciones asegurando que "Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo", en referencia a su mujer.

Sin mencionar por su nombre a Begoña Gómez, el líder del PP ha asegurado que "la lista de personas vinculadas que está saliendo es cada vez mayor y no hay un solo español que crea que esto le coge a Sánchez por sorpresa y no hay un solo español que no vea un cerco al señor Sánchez cada vez más grande y próximo".

"Se lo reitero a Sánchez. Estoy convencido de que conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó. Al menos hasta en seis ocasiones fue informada la Moncloa de la trama de las mascarillas. Lo que está pasando en el Gobierno es muy grave, y cuando las cosas son graves, se requieren respuestas concretas, valientes y asumir las responsabilidades", ha pedido el líder del PP que ha recordado que "de momento tenemos ya confirmados 6 ministros, dos secretarios de Organización, dos gobiernos autonómicos, la presidenta del Congreso y personas del entorno de la cúpula del PSOE".