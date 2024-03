"La ley de amnistía se parará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea"

La Universidad Villanueva ha celebrado esta tarde un nuevo ciclo de Diálogos en la Universidad con la asistencia de los eurodiputados Javier Zarzalejos, Maite Pagazaurtundúa y Hermann Tertsch.

El coloquio, moderado por el periodista y profesor de la Universidad Villanueva, Cayetano González, colaborador de LD y de esRadio, ha tenido como título "España y la Unión Europea: retos y desafíos" y se han debatido temas como las relaciones con Rusia, la amnistía, políticas de seguridad y defensa, la cuestión agraria, políticas educativas, etc.

Son muchas las cuestiones que preocupan. "España sigue teniendo buena percepción como país, Europa todavía tiene buen recuerdo de lo que fue la transición política, pero esa percepción no tiene que ver nada con la percepción de la política española y del gobierno español", afirma Javier Zarzalejos. Hermann Tertsch, mucho más crítico, afirma que "el deterioro de España como imagen viene de los años de Zapatero y no se ha recuperado nunca". También sus críticas van para la UE porque "ha estado financiando toda la aventura del gobierno actual, dándole unos fondos que no sabemos dónde están. La Comisión Europea ha tenido una complicidad con el gobierno de España escandalosa".

Un momento esperado fueron las cuestiones sobre la ley de amnistía y el papel de la UE en caso de que la ley sea aprobada. Maite Pagazaurtundua fue contundente: "La ley se parará en los tribunales europeos y será por la aplicación de los jueces, y además esta toda la parte de política reputacional que estamos trabajando en muchos espacios. La parte política es importante, pero se va a parar en el TJUE". Hermann Tertsch pone el foco un paso atrás confiando en la responsabilidad nacional: "Espero que se pare aquí, que lo paren los españoles, porque si esperamos a los procesos en el TJUE, vamos a ver dónde acabamos. Quien piense que nuestra democracia nos la va a salvar el TJUE lo tiene claro".

En el transcurso del diálogo se planteó la cuestión de las próximas elecciones del 9 de enero al Parlamente Europeo. La portavoz del del Ciudadanos confía en que estas elecciones van a "cambiar las cosas a nivel europeo y va a ser para mejor. Nos van a obligar a tener un principio de más realidad ante algunas cosas y tenemos que estar más unidos si queremos hacer frente a esa política general integral de defensa y de seguridad". Por su parte, el portavoz de Vox augura una "nueva situación, porque vamos a tener posibilidades de diversas mayorías. Los dos únicos grupos que suben son los que están a la derecha del PP y si esto se cumple, habría una posibilidad de una mayoría solidad a la derecha de Partido Socialista, dejándolo fuera y haciendo una política diferente que la marcadamente socialista que se ha hecho hasta ahora".

Finalmente, según Zarzalejos "la situación va a cambiar en el Parlamento y para mejor. Que fuerzas conservadoras entren en la necesidad del juego de mayorías para abandonar la política de la queja me parece positivo. Todos tenemos que manejar nuestra pluralidad" dijo poniendo el ejemplo de países como Italia donde Georgia Meloni ha pactado el paquete de inmigración y asilo en la UE, una medida que ha sido aceptada desde Pedro Sánchez hasta ella.

Diálogos en la Universidad es una iniciativa de Alumni Villanueva con la que se pretende entablar una conversación necesaria entre los representantes institucionales, sociales y profesionales de diferentes ámbitos, la Universidad y los futuros líderes.