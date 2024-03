El PP registrará este lunes en el Congreso la petición de dimisión de Armengol por su implicación en el caso Sánchez

En una comparecencia pública Miguel Tellado ha anunciado que el Partido Popular presentará mañana un escrito en el Congreso en el que pedirán la dimisión de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por su presunta implicación en el caso Koldo y la compra de mascarillas fake durante la pandemia, cuando era presidenta de Baleares.

🔴 Mañana registraremos un escrito en el Congreso pidiendo la dimisión de Armengol por su evidente implicación en el Caso Sánchez. Está haciendo un daño enorme a la institución y no está capacitada ni ética, ni políticamente para seguir ni un minuto más como presidenta. pic.twitter.com/NLauZq8uqF — Miguel Tellado (@Mtelladof) March 3, 2024

"Armengol ha jugado con el dinero, con la salud y con la inteligencia de todos los españoles", ha señalado Tellado. "Pedimos la dimisión de Francina Armengol por su evidente implicación en este caso de corrupción, en el caso Sánchez. Este no es el caso Koldo, este no es el caso Ábalos, este es el caso Sánchez, porque todos los implicados son personas tremendamente cercanas al presidente del Gobierno".

Y ha continuado señalando que el PP cree "que Armengol está haciendo un daño enorme a la institución y no está capacitada ni ética, ni políticamente para seguir ni un minuto más como presidenta" porque "está devaluando el prestigio de una institución que tiene que estar por encima de esto". Nada menos que la tercera autoridad del Estado.

La insostenible situación de Armengol

Como ya contamos en Libertad Digital, el caso Koldo afecta muy especialmente a Francina Armengol, porque concurren en el mismo una serie de circunstancias que la sitúan en una posición insostenible. Hasta el propio José Luis Ábalos se ha referido a su compañera de partido, en una entrevista en Cuatro, para señalar que en Baleares hubo un caso claro de quebranto a las arcas públicas y refiriéndose al contrato de las mascarillas como "una estafa".

El modus operandi utilizado por el gobierno de Baleares presidido por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso fue el siguiente: cinco meses después de firmar, en mayo de 2020, un contrato de compra de mascarillas FFP2 por 3,7 millones de euros con la empresa del caso Koldo —en un procedimiento negociado sin publicidad por su tramitación de emergencia— lo rectificó para poder cargarlo a los fondos Feder, por lo que también entra ahora en la investigación que va a realizar la UE. Según ha alegado el Ejecutivo de Armengol, fue la empresa la que contactó directamente con el Servicio de Salud balear y se ofreció a encargarse del transporte hasta Palma, lo que deja entrever que la orden vendría del Ministerio de Transportes del defenestrado Ábalos.

La compra de las mascarillas se hizo sin que mediara expediente de contratación, tras unas conversaciones "verbales" y cuatro días después de recibir un correo electrónico de Soluciones de Gestión en el que la empresa de la trama Koldo anunciaba el envío de un lote con mascarillas chinas a Palma de Mallorca, como informa El Mundo.

Además, el material suministrado no se pudo utilizar por ser de peor calidad a la acordada y, de hecho, ha permanecido estos años almacenado y cogiendo polvo en un depósito de Mallorca. Pero Francina Armengol no reclamó la devolución de lo pagado a Soluciones de Gestión hasta que dejó el gobierno de Baleares tras las elecciones del 27 de mayo de 2023. No parecía muy interesada en reponer esos millones de euros al presupuesto público, en este caso europeo, dando un trato de favor a Soluciones de Gestión que no se entiende salvo que existan indicaciones superiores en este sentido.

Por último, y quizás lo más grave de cara a la investigación europea, está el hecho de que cuando el gobierno de Armengol rectificó el contrato para poder cargarlo a los fondos Feder, ya sabía que las mascarillas no servían —como acredita la documentación publicada por El Mundo—. Los análisis realizados por el Centro Nacional de Medios de Protección se llevaron a cabo en junio de 2020 acreditando los muestreos que esas mascarillas no cumplían los requisitos, motivo por el cual fueron retiradas de todos los centros de salud de Baleares. Y no fue hasta octubre cuando el gobierno balear rehízo el contrato para que fuese sufragado con los fondos europeos, ocultando deliberadamente a la Unidad de Control y Verificación de los Feder que esas mascarillas eran inservibles y estaban almacenadas en un depósito.

Tantas irregularidades hacen insostenible la situación de la presidenta del Congreso, que para mantener el "decoro parlamentario", al que ella aludía para no dar explicaciones, debería presentar voluntariamente su dimisión y así poder defenderse de la investigación del caso Koldo.