La trama rusa de Puigdemont intoxica aún más las relaciones entre Junts y ERC

Choque en el parlamento catalán por la trama rusa de Puigdemont. La consejera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalidad, Meritxell Serret, ha reprochado al partido de Puigdemont la mala imagen internacional de Cataluña por culpa de sus contactos con elementos vinculados a Putin, la trama rusa de Puigdemont que investiga el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y que ha sido denunciada en informes de organismos de la UE y el Parlamento Europeo.

Serret cargó contra Junts este lunes en la comisión de política exterior del parlamento catalán en estos términos: "Si Junts priorizase el país, francamente, no tendríamos nosotros ahora mismo desde Exteriores el trabajo que estamos teniendo para convencer a nuestros aliados y a los medios internacionales que Cataluña no es un país anti inmigración, que en Cataluña no tenemos ningún interés con el Kremlin".

El portavoz de Junts, Josep Rius (que fuera jefe del gabinete de Puigdemont cuando este presidía la Generalidad) respondió que "es lamentable que utilice en los términos que ha utilizado recursos de la caverna judicial y de la caverna mediática española por interés de partido".

Serret, de ERC y una de las consejeras del gobierno golpista que huyó a Bélgica junto a Puigdemont, se entregó en el Tribunal Supremo el 11 de marzo de 2021. En abril del año pasado fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y multa de 12.000 euros por desobediencia. Sigue en el cargo porque la sentencia ha sido recurrida.

Más "embajadas"

La sesión sirvió, por otra parte, para que Serret anunciara que se abrirán dos "embajadas" más, una en el sudeste asiático y otra en el subcontinente indio, aunque evitó decir en que países. Además, presumió de la red diplomática que está tejiendo la Generalidad, que ya dispone de 21 delegaciones que cubren 72 países. Esas "embajadas" tendrán un presupuesto de 19,4 millones de euros, monto que cuenta con el visto bueno del PSC.