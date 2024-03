José Manuel Durán González -de 66 años- es el hombre al que la Policía Nacional ha detenido como presunto autor de la muerte de la mujer que apareció el pasado 22 de febrero descuartizada y en avanzado estado de descomposición en el interior de una maleta que fue hallada por un repartidor en un terreno con vegetación próximo a la calle Espedrigada de Vigo, a solo unos metros del lugar donde el arrestado compartía habitación con una española -de entre 50 y 60 años- a la que se le perdió la pista hace unos meses y cuyas características coinciden con las de la víctima.

Los investigadores han hallado indicios de que ocurrió un hecho violento en la estancia en la que convivió la pareja (aunque no está confirmado que tuvieran una relación sentimental) y que él abandonó en el mes de septiembre. Se estima que la muerte de la mujer de la maleta, que presentaba una puñalada en el tórax, se habría producido en el mes de agosto. Se da la circunstancia de que José Manuel, conocido como ‘O Chioleiro (el chirrido)’, tiene antecedentes por delitos de sangre. Su primera víctima conocida fue su propia abuela, a la que violó y asesinó en 1988. Entonces, él tenía 30 años y la anciana -Celestina- 83.

La octogenaria le acogió en su casa cuando volvió de Suiza, país al que el joven emigró con sus padres. Le pagó apuñalándola 16 veces en el pecho y sacándole los ojos. ‘O Chioleiro’ pasó 15 años en un psiquiátrico por estos hechos. Pero no se reformó. En 2004, mató a otra mujer -vecina del mismo pueblo, A Lama-. Se conocían, pero su familia niega que fueran novios o amigos (como él afirmó). En cualquier caso, a Alicia Rey -de 33 años- la llevó a un lugar apartado, le dio dos cuchilladas, le robó y abandonó su cuerpo. Le condenaron a 17 años y medio de prisión.

Los cumplió y salió. En febrero de 2023, José Manuel volvía a ser libre. Inicialmente regresó a A Lama, incumpliendo la orden de no acercarse a la familia de su segunda víctima. Era el lugar donde nació pero también donde cometió los dos crímenes por los que fue condenado. Esto puso en alerta a los vecinos, que no querían a ‘O Chioleiro’ cerca y llamaron a la Guardia Civil. No les faltaba razón. De confirmarse que él es el autor del asesinato de la mujer de la maleta, el asesino habría vuelto a matar tan sólo unos meses después de salir de la cárcel.

¿Un asesino en serie?

A pesar de los esfuerzos de los investigadores y el juez por mantener el secreto de las actuaciones, y en particular la identidad del acusado, fueron en balde. Se corrió la voz de que le buscaban e intentó huir. De hecho, cuando José Manuel fue localizado -a media mañana del jueves 29 de febrero- se encontraba en la estación de autobuses de Pontevedra. Un día más tarde, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo acordó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

Entretanto, continúan las labores de identificación para confirmar si los restos encontrados en la valija envuelta en plástico que llevaba meses en un descampado de Vigo pertenecen a la mujer de la que no se sabe nada desde el pasado verano, con la que el arrestado compartió habitación durante un tiempo en una pensión cercana al lugar del hallazgo. De ser así, se trataría de la tercera víctima de José Manuel. Por tanto, se le consideraría un asesino en serie.