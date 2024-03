Rosa Díez llama a manifestarse "para frenar a este sátrapa" y pide apoyo a los organizadores del 9-M

La Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) ha hecho un llamamiento para acudir de forma masiva a la manifestación que se celebrará este sábado 9 de marzo en la plaza de Cibeles de Madrid a las 12:00 con el lema "Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!" A esta concentración se han adherido casi un centenar de asociaciones de la sociedad civil y partidos políticos como el PP que están en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y la degradación institucional que ha generado.

Una de las personas que han organizado esta protesta es Rosa Díez, que ha pedido en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que los ciudadanos acudan en masa para "empujar". Para que todo salga bien ha dado un número de cuenta (ES5300496077452216147831) poniendo de titular a la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A). También ha dicho que se puede hacer por Bizum poniendo "Donar a una causa solidaria" al 03193.

Ahora más que nunca hay que salir a la calle para forzar la caída de este gobierno de corruptos. #SobranLosMotivos! #SánchezDimisión! pic.twitter.com/CzHpRv0G1G — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 26, 2024

Rosa Díaz ha dicho que "sobran los motivos para que los españoles nos movilicemos y hagamos todo lo que esté en nuestra mano para frenar a este sátrapa, este ser innoble, que preside el Gobierno de España y que mancha las instituciones antes de parasitarlas". "O las parasita y las mancha como ha sido su actitud desde el primer momento", ha añadido. La analista ha indicado que a Sánchez "hay que frenarlo y acabar con la máxima expresión de la corrupción que es esa Ley de Amnistía".

En este sentido, ha indicado que "estamos hablando mucho de la corrupción económica que estamos conociendo estos días y que implica ya a medio Gobierno directamente y, por supuesto, a la señora que duerme con el presidente del Gobierno". "Quien se corrompe hasta el extremo de borrar los delitos de un prófugo de la Justicia para poder ser presidente del Gobierno no nos tiene que extrañar nada que se corrompa también en el ámbito económico", ha dicho Rosa Díez, que piensa que "no hay mayor corrupción que esta Ley de Amnistía que rompe la igualdad de los españoles ante la Ley". "Ahora que la gente está preparándose para hacer la declaración de la renta a ningún español se le perdona un euro ni una multa, todos tenemos que cumplir religiosamente con la ley y pagar nuestros impuestos salvo los socios de Sánchez que no sólo se les perdonan los delitos sino que se les borran", ha señalado.

La expresidenta de UPyD ha dicho que "un tipo que por origen y por fondo establece un acuerdo con un prófugo de la Justicia para poder ser presidente del Gobierno es que ya es capaz de todo". "Quien roba miente y quien miente roba. Este es el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE y estos son todos los tentáculos que están extendiendo por España. Sobran los motivos para salir a la calle y empujar para frenarlo y para echarlo", ha destacado.

El interés oscuro del PSOE en aprobar la amnistía

Rosa Díez ha explicado que "la Ley de Amnistía borra los delitos y al borrarlos nos borran los derechos a los españoles: el derecho a una Justicia independiente, a ser juzgados con igualdad ante la Ley, a que el Estado y las instituciones funcionen". Ha señalado que si te beneficia si "eres un delincuente protegido por la Ley siempre que seas un delincuente que apoye a Pedro Sánchez y al PSOE". "Esto es la Ley de Amnistía, la corrupción mayor", ha destacado Díez.

"Una cosa inimaginable es que haya un delincuente que redacte una ley para salvarse", ha argumentado la analista política que ha recordado que ayer lunes "la portavoz del PSOE después de que el PP pidiera la dimisión de Armengol dijo que no podía seguir así porque la amnistía es urgente aprobarla porque hay muchas personas que dependen que salgan adelante los juicios. No está pensando en el procés, están pensando en ellos".

En este sentido, Rosa Díez ha indicado que "con la amnistía tienen prisa no por los del procés, tienen prisa los del PSOE por ellos, para aplicársela a ellos mismos" y ha recordado que cuando "hicieron la reforma del Código Penal rebajando las penas por malversación esta trama ya la conocían" al igual que "cuando lo reformaron rebajando las penas por robo de dinero público". "Todo el mundo pensaba que era para Puigdemont, pero no es sólo para los del procés. Están cambiando las leyes para aplicárselas a ellos mismos porque son carne de banquillo". "Esta gentuza que está en el Gobierno y el PSOE es carne de banquillo y tienen que hacer estas reformas legales pactadas con Puigdemont, pero pensando en sí mismos", ha reiterado.

"Están ocurriendo tantas cosas que pasan desapercibidas algunas gravísimas como cuando el día que se aprueba en el Consejo de Ministros el rescate a Air Europa el presidente participó en esa sesión y votó. Le han patrocinado a la señora del presidente (Begoña Gómez) los que luego reciben millones de euros en la reunión del Consejo de Ministros en el que se toma esa decisión de rescatar a esas empresas que han patrocinado a la mujer del presidente y el presidente no se abstiene", ha contado Rosa Díez. La analista ha explicado que "hay una Ley (3/2015) que regula los conflictos de intereses y exige a los miembros del Gobierno abstenerse en decisiones que puedan beneficiar a sus cónyuges textualmente. Hay penas incluso de expulsión del Gobierno si no se produce esa abstención. Está todo podrido".

La expresidenta de UPyD ha indicado que "además de que es la señora y llevan tiempo financiándola, después la rescatan. Esta gentuza ha actuado con una sensación de impunidad y de que no les va a pasar nada. Llevan años así. Sánchez está en el ojo de la trama. Es más que evidente. Es todo tan grave que no se van a poder librar, pero para que ellos no se libren los ciudadanos tenemos que seguir actuando. Cada cual tiene un papel".