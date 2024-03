Sánchez llora en el hombro de 'El País' porque la trama de corrupción salpica a su mujer

El Mundo



"Armengol ocultó a cuatro controles el informe de las mascarillas 'fake' de la trama de Koldo". "Ni la Guardia Civil, ni los servicios de Intervención, ni los técnicos de la dirección de Fondos Europeos ni los inspectores de la Oficina Antifraude fueron informados".

Juanma Lamet cuenta que "Ferraz "resucitó" en Puertos al enlace de la trama corrupta: "Era la cuota del PSOE"". "El sumario le da a la trama de Koldo un aire como noventero, como de estereotipo inverosímil. Coches de lujo, marisquerías y burdeles: la santísima trinidad de la corrupción. Todo se lee como a través de una lente de 35 milímetros de caspa. Juan Carlos Cueto, Joseba García, Víctor de Aldama, el aizkolari y Jacobo Pombo chalaneaban en La Chalana: no puede ser verdad, pero lo es. Llevaban tal colocón de chanchullos que no se daban cuenta de que hasta para ser «presunto» hay que valer", cuenta Juanma. Un detalle, Lamet, la santísima trinidad de la corrupción de la izquierda.

"Lo de los ferraris, los bogavantes y la prostitución, bueno, vale, pero no hay trama que valga si su líder no pronuncia este conjuro de seis palabras: «Usted no sabe quién soy yo». Y eso es justo lo que dijo Koldo García en la puerta del Ministerio de Fomento, la primera vez que entró al edificio. Era el 7 de junio de 2018, en la toma de posesión de José Luis Ábalos. El entonces «chófer barra seguridad» del nuevo ministro no quiso detenerse en el detector de metales como el resto de mortales. La seguridad se lo afeó, él invocó el hechizo del lado oscuro (usted-no-sabe-quién-soy-yo) y el resto es historia". A cuadros nos dejas, Lamet. Anda que si eso lo hace uno del PP. Ah, no, que la culpa es del PP.

Marta Belver nos cuenta que en el Gobierno andan como pollo sin cabeza. El viaje del Gobierno hacia la amnistía: de negar su existencia a indignarse con el PP por no hablar de ella". Están fatal.

El editorial y la práctica totalidad de las opiniones van de la falta de vergüenza de Armengon. Y les aseguro que de esto sí se habla en el autobús.

"La afectada comparecencia de Francina Armengol sobre la implicación del Gobierno de Baleares, que presidía, en la compra de mascarillas defectuosas a la trama del ex asesor de José Luis Ábalos fue una evidente exhibición de debilidad". "Armengol se presentó ayer ante la prensa y aceptó preguntas, pero no aclaró ninguno de los interrogantes que planean sobre su gestión. Nerviosa, haciendo un uso personal del Congreso y arrastrando consigo la imagen de la institución, salió de su intervención más vulnerable de como había llegado a ella". Está muerta, pero ella no lo sabe. Pedro dejará caer a quien sea mientras no le toquen a él. Y a su mujer, ya lo veremos.

"Armengol insistió en presentarse como una política ejemplar y como una doble víctima: de la trama -el propio Ábalos ha calificado el contrato balear de «estafa»- y del PP, que exige su cese. Sin embargo, lejos de pedir disculpas por una gestión que fue, como mínimo, nefasta, Armengol acusó a la oposición de traspasar «todas las líneas rojas», cruzando de este modo los límites de la mínima neutralidad inherente a su cargo". Claro, claro, siempre el PP.

Federico Jiménez Losantos cuenta que "cuando ERC ordenó a Sánchez que pusiera al frente de las Cortes a Francina Armengol, porque Meritxell Batet, aunque separatista de fondo, no era lo formalmente obediente que la causa requería, alguien poco devoto de la part forana, los pueblos de la isla enfrentados a la capital, Palma, o Ciutat, dijo que para Sánchez sería Armengol en propia puerta". "Si alguien le guarda en las sesiones parlamentarias venideras algún respeto será por piedad, no por autoridad. Es difícil hilvanar peor una sarta de incoherencias reñidas con la lógica más elemental y con un mínimo dominio del español". Fue grotesco. "Tal vez la obligaron cruelmente a no dimitir haciéndole demostrar que debía hacerlo. Al lado de Sánchez, el marqués de Sade es Il poverello de Asís". Ya parece que aún los que le rodean no se han dado cuenta. Acabará con todos, si lo ve necesario, pero les hará sufrir.

Maite Rico también le dedica unas cuantas lindezas a Armengol. "Francina Armengol iba a dar explicaciones, y lo que nos ha dejado es una lección de miseria moral". "No sé qué es peor: si estar bajo sospecha por presunta malversación o mentir, escurrir el bulto y pasarle el paquete a tus antiguos subordinados, que no tenían tu responsabilidad ni tus prebendas, y no se pueden defender". Lo tercero, sin duda. "Pues esta joya, señoras y señores, es la tercera autoridad del Estado. Asegura que quiere preservar el buen nombre de la Presidencia del Congreso. Personas honorables, en efecto, la ocuparon antes que ella. Por eso debería marcharse cuanto antes". Está por ver si se va ella primero o Sántos Cerdán. Lo sabremos cuando Su Sanchidad tenga a bien regresar de su viaje a Brasil.

El País

No se lo van a creer, pero no lleva ni un titular sobre Armengol. "Puente destituye a un alto cargo de Puertos por el caso Koldo". Algo así como ¿ven? ¡caiga quien caiga! Uno de Puertos servirá. "Sánchez cambiará la ley de amnistía para dar más garantías a Junts". Ahora sí quieren hablar de amnistía. De hecho no quieren hablar de otra cosa. "El presidente sostiene que todos los implicados en el ‘procés’ quedarán amnistiados". No teníamos ninguna duda.

El periódico ultrasanchista, en horas bajas, trata de implicar al PP, son las órdenes del amo. "El PP trata de diferenciar sus casos controvertidos de compra de mascarillas de los del ‘caso Koldo’", dice Elsa García de Blas. No, chati, no, el PP no. Dos fiscalías, una europea, la y un juez. En menudo lío están metidos los ultras mediáticos de Sánchez.

"Sánchez, sobre el ‘caso Koldo’: "Armengol tiene todo mi apoyo"", firma Carlos Cué, atentos al texto. "El presidente admite la gravedad del caso, pero afirma: "Esto no es corrupción generalizada como la del PP; se acabaron los tiempos de ‘M. Rajoy’, lo hemos cortado de raíz". "La oposición está en una campaña de intoxicación que pasa incluso por mi mujer", agrega". De campaña nada, los hechos son hechos, las reuniones, reuniones, los millones de euros, millones de euros. La corrupción sanchista.

"El líder del PSOE, que tuvo esta conversación poco después de que EL PAÍS desvelara que el ministro de Transportes, Óscar Puente, destituirá a la persona que se encargó del contrato de las mascarillas, el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, asegura que esta actuación demuestra que el Gobierno está dispuesto a ser contundente con la responsabilidad política". O sea, que Sánchez llamó a su siervo Cué a un aparte para que publicara que con Ábalos y un carguillo de Puertos -¡Óscar, dame una cabeza, cualquiera, pero una cabeza!, parece que le dijo al ministro - había frenado el caso de corrupción más asqueroso jamás visto. Pues lo lleva claro, tanto Sánchez como Cué.

"Pero se queja de que la oposición esté intentando extender la sombra sobre todo su Gobierno, incluso sobre su familia. "Contra mí se han superado todos los códigos. Quien utiliza a la familia de un político se descalifica a sí mismo", dice Cué que le dijo Sánchez, que lleva años utilizando a la familia de Ayuso. De no creer.

ABC

ABC nos deja dos titulares. "El comisionista de Koldo también acudió a Barajas para reunirse con Delcy Rodríguez". La culpa es del PP. "Sánchez aprobó dos ayudas a Globalia que plantean conflicto de interés por su mujer". Qué bonito, Pedro, aprovecharse del cargo para beneficiar a tu mujer. ¿Podría mencionar el golfo de Moncloa algún caso en el que aparezca la mujer de Rajoy?

"El Partido Socialista se encuentra en una situación cada vez más delicada dada la sucesión de detalles que se están desvelando a partir de las investigaciones judiciales y periodísticas", dice el editorial. "Previsiblemente, la situación no dejará de agravarse puesto que ahora el caso Koldo da un salto cuántico al evidenciarse su conexión con Venezuela, lo que demuestra la existencia de un vínculo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la trama corrupta desarrollada en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez". "El empeño del Gobierno por desviar el foco cada vez resulta más inverosímil y si las pesquisas e indicios siguen aflorando a la velocidad que lo han hecho hasta ahora todo invita a pensar que lo que comenzó siendo el caso Koldo alcanzará unas dimensiones no previstas". Se ponga como se ponga el chulo de Sánchez.

En cuanto a Armengol, dice que "lo cierto es que Armengol no contestó a nada. Ni siquiera se dijo víctima de la trama. Sólo, que gestionó la pandemia como pudo. Pero en medio demostró falta de la institucionalidad propia de la tercera autoridad del Estado, culpó al PP, y derivó responsabilidades en los «técnicos». Todo sigue sin cuadrar". Y si fuera un poco lista saldría por patas antes de que la cosa se siga enredando.

Luis Herrero es el que, en un párrafo de su columna, representa a una gran parte de los españoles que contemplan perplejos esta lluvia de titulares y tramas. "Las informaciones periodísticas, cuando ha trascendido el contenido del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, se ha poblado de nombres propios hasta formar una espesura informativa en la que es preciso abrirse camino a machetazos, como en la jungla, para no perderse". Ya es hora de abrir un sendero con señalizaciones, por favor.

La Razón

"Santos Cerdán entra en la lista negra del PSOE". Hagan sus apuestas, señores, ¿caerá antes Cerdán o Armengol? Porque la mujer del César no va a caer (todavía). "Empiezan a circular internamente informaciones contra el secretario de Organización. Armengol no convence a su partido". Hombre, son malvados, pero tampoco idiotas. "Entre una mezcla de estupefacción, enfado y vergüenza siguen dentro de las filas socialistas las novedades sobre el «caso Koldo»", cuenta Carmen Morodo. Serán los cuatro que no estén en la trama, porque como dice Luis Herrero, cada día sale un socialista nuevo metido en el fango.

Dice Marhuenda que "tras escuchar atentamente el esperpento protagonizado este martes por la pancatalanista presidenta del Congreso, Francina Armengol, no cabe otra salida que beatificarla". "El escándalo protagonizado por Koldo y sus compinches es culpa del PP. Lo es, también, que Ábalos esté en el grupo mixto y concentre toda su animadversión contra su sucesor en la secretaría de Organización". "La propaganda gubernamental ha recuperado el ventilador para arremeter contra el PP". Lo que hace pensar que están literalmente acojonados.