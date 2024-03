La exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, y su familia se beneficiaron de la trama de Koldo García consiguiendo gratis pruebas PCR de covid-19 durante la pandemia.

María Gámez presentó su dimisión hace justo un año tras haber sido directora del Instituto Armado desde enero de 2020, en la segunda legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Su marcha se precipitó tras verse salpicada por varios procedimientos que afectaban a la Guardia Civil, especialmente, por uno de corrupción que apuntó directamente a su marido.

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que forma parte del sumario, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge un intercambio de mensajes y audios entre varios socios o colaboradores de Víctor de Aldama, considerado por los investigadores como el principal "comisionista" de la trama en mayo de 2021. En esta conversación participan dos personas supuestamente vinculadas con el laboratorio Megalab: César Moreno García e Ignacio Díaz Tapia ‘alias Nacho flashback’.

En dicha conversación, César Moreno García manda este audio: "Eh...ha venido la Directora de la Guardia Civil con su hija, que nos habían avisado por lo visto, pero a mí nadie me ha dicho nada, yo no la he cobrado, se han hecho PCR, me ha insistido un poco pero tampoco mucho, tampoco sabía si había que cobrarla o no, entonces nada, no la he cobrado, digo a ver si hubiera sido obligatorio en plan por tema por tema legal pues me habría insistido más, pero yo creo que le ha ido bien".

A continuación, contesta Ignacio Díaz Tapia ‘alias Nacho flashaback’ lo siguiente por mensaje: "Mejor. Es la hija de la directora. Ya avisé dos veces. Que iba a Ir".

Unos meses antes, el informe de la UCO recoge otro hecho sorprendente. El 18 de noviembre de 2020, un día antes de que el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos viajase a las Islas Canarias por agenda oficial, en relación a la ola migratoria que sacudía a las islas, Ignacio Díaz Tapia ‘alias Nacho flashaback’ afirma en un mensaje que le han pedido un informe negativo para Ábalos y Koldo" en referencia a una prueba PCR. Recordamos que dar negativo en covid-19 era un requisito obligatorio para poder viajar en esas fechas.

Veinte minutos después, y tras aportarse por mensaje nombres y DNI del entonces ministro y su asesor, se proporciona el documento. "Ya lo tienes", afirma al respecto Javier Serrano Costumero ‘alias Javoto Hype’, que también estaría vinculado al laboratorio Megalab.

Tal y como desveló este diario, la UCO registró reuniones entre Koldo García y el hijo del entonces ministro de Transportes. Los investigadores estudian el papel que pudiera tener Víctor Ábalos en las adjudicaciones de contratos de material sanitario de la administración socialista, a través de su empresa External Programmes Consulting SL, especializada en "intermediación comercial de productos y servicios" y "la promoción de sinergias entre instituciones gubernamentales y el sector público-privado".

Gámez y su esposo salvados por un ‘error judicial’

El marido de María Gámez fue investigado por el desvío de fondos públicos millonarios desde IDEA -la agencia de la Junta de Andalucía que pagaba las ayudas irregulares de los ERE- hacia una trama empresarial montada por él, su hermano Bienvenido Martínez y un tercer hermano, Manuel. No obstante, un supuesto error judicial desbarataba la causa de corrupción contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil, una investigación que terminó costándole el puesto a la socialista malagueña en marzo de 2023.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictaba un auto en octubre de 2023 en el que estimaba el recurso presentado por Bienvenido Martínez Martínez, hermano de Juan Carlos Martínez, marido de Gámez, contra la resolución del juez instructor, José Ignacio Vilaplana, en la que citaba a ambos como investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. El tribunal concluía que el plazo de instrucción estaba ya caducado el 22 de febrero de 2023, cuando se dictó el auto de imputación, atendiendo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.