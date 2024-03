Begoña Gómez y las ministras de Sánchez acuden a la manifestación del 8-M entre gritos contra Israel

Miles de personas se han manifestado este viernes en el centro de Madrid en la manifestación organizada por la Comisión 8M. A eslóganes habituales como "se acabó" o "aquí están las feministas" se han sumado proclamas contra Israel. La pancarta principal llevaba el lema Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó".

Entre los carteles de los participantes se podían leer mensajes como "Juntas somos más fuertes" o "No es no" o "Aquí los Reyes no sois vosotros". También había pancartas pidiendo un "alto el fuego" en Gaza.

Entre las asistentes ha estado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha llamado a "reivindicar" en este día ante un "problema real" que es "la extrema derecha". Junto a ella estaban Teresa Ribera, Pilar Alegría, Elma Saiz y Fernando Grande-Marlaska, así como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, una habitual de la cita y en el ojo del huracán por el caso Koldo.

"Reivindicar, hay mucho camino por delante. Es fundamental que se sigan dando pasos hacia delante. Hay un problema real, que es la extrema derecha. Sus políticas pretenden retrotraer los derechos de las mujeres a unas posiciones que creíamos haber resuelto, por eso estamos aquí avanzando en derechos", ha dicho Redondo a la prensa antes de la manifestación.

Con ellas han desfilado este año las ministras de Sumar: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y las de Infancia y Juventud y Sanidad, Sira Rego y Mónica García -aunque esta última ha acudido con Más Madrid-. La exministra de Igualdad Irene Montero también se ha sumado a la cita en una especie de tregua con sus ex compañeras de coalición.