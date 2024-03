Ester Muñoz retrata la "indigencia intelectual" del Ejecutivo: "Un gobierno extorsionado, corrupto y mentiroso"

Ester Muñoz se convirtió el pasado mes de noviembre en la nueva vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular. Leonesa nacida en el 1985, se sumaba así a la dirección encabezada por Alberto Núñez Feijóo. Desde entonces, trabajo no le ha faltado.

Muñoz se ha convertido en la némesis del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante las sesiones de control en el Congreso de los Diputados, aunque también ha tenido sonoros enfrentamientos con la titular de Sanidad, Mónica García. "Usted cree que ser ministra es ponerse una camiseta y una pancarta, y de eso nada", le espetó en una de sus últimas intervenciones.

Pero antes de enfrentarse a los ministros como diputada, Muñoz ha sido senadora y delegada territorial en León. Se convirtió en una de las personas de máxima confianza del Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y Génova tampoco es un lugar extraño para ella, ya que fue jefa de gabinete de Carlos Floriano y de Fernando Martínez Maíllo.

La dirigente popular recibe a Libertad Digital en la sede del partido unas horas después del acuerdo entre el PSOE y los separatistas para sacar adelante la Ley de Amnistía. Un pacto que se sustenta en las cesiones de Pedro Sánchez a Junts dando un amplio perdón para el terrorismo, la malversación y hasta para los hijos de Pujol.

Pregunta: Tras este acuerdo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se auto felicitó este jueves públicamente por su "logro". Tan solo unos minutos después, Puigdemont ya avisaba de que, tras la amnistía, llegaría la "autodeterminación". Con estos mimbres, ¿hay algo por lo que felicitarse?

Respuesta: Bolaños se felicitaba porque sabe que puede mantenerse un poquito más en el gobierno a pesar de haber retorcido la voluntad de todos los españoles. Yo me pongo en la piel de cualquier español que está viendo en la televisión al ministro de justicia mentir con tanto de tanto descaro y tanta ‘desvergonzonería’, diciendo cosas que todos sabemos que son mentira.

Diciendo que esta amnistía se hace por la convivencia, para que sea un punto y aparte del procés o cuando insiste en que esto beneficia a los españoles. Es normal que la gente se sienta, frustrada, impotente, disgustada y enfadada, porque todos sabemos que esto no se está haciendo por la convivencia ya que dos minutos después de que anunciase el acuerdo, los independentistas ya decían que van a seguir hasta el final, y que lo siguiente es el referéndum, y que si tienen que seguir en la vía unilateral, seguirán.

Por tanto, mentir con ese descaro a todos los españoles yo creo que es una muestra de la indigencia intelectual del ministro y del gobierno. Un gobierno extorsionado, corrupto y mentiroso.

P: ¿Confía el PP en que la Justicia, española y europea, frenen esta ley?

R: Nosotros confiamos en el Estado de derecho y el Estado de derecho va a prevalecer frente al gobierno de Sánchez. Estamos convencidos, no puede ser de otra manera. Esta ley es abiertamente inconstitucional, y no porque lo diga yo. Lo dicen las asociaciones de jueces y fiscales con independencia de su orientación política.

También lo decían todos los ministros del gobierno de Pedro Sánchez antes del 23 de julio. El propio presidente Sánchez decía que la amnistía era una vulneración de los derechos de igualdad y separación de poderes. Pocas cosas vamos a ver igual en la historia democrática de nuestro país. Una ley que se hace en contra de la gran mayoría de los españoles, que se hace no para favorecer a los españoles sino únicamente a Puigdemont, a quienes cometieron junto a él varios delitos y también, al señor Pedro Sánchez. Por tanto, va a ser una quiebra. Más allá de traer convivencia, trae enfrentamiento.

P: Desde el Gobierno se mostraron esperanzados en que con esta Ley de Amnistía tendrán más fácil aprobar los Presupuestos Generales del Estado pero desde Junts, Miríam Nogueras, ya les ha avisado de que "una cosa es la amnistía y otra los Presupuestos y la legislatura".

R: El camino lo va poniendo Puigdemont y lo siguiente en ceder es el referéndum. Yo quiero recordar que esto comenzaba con un Pedro Sánchez en la oposición diciendo que él traería a Puigdemont a España para que fuese enjuiciado y condenado por los delitos que había cometido. Al principio, cuando decíamos que indultarían, nos llamaba fachas.

También recuerdo esas intervenciones de Carmen Calvo, María Jesús Montero, Margarita Robles, Marlaska, Bolaños o el propio Sánchez diciendo que nunca habría una amnistía y hoy estamos en esa pantalla. La siguiente es el referéndum consensuado con el gobierno de España. Los separatistas le han tomado la medida a Pedro Sánchez y saben que está dispuesto a pactar lo que haga falta.

P: Desde el PP aseguraron que iban a combatir el acuerdo en instituciones y juzgados, ¿qué va a hacer ahora el PP, cuáles son sus próximos pasos?

R: Nosotros estamos esperando a ver qué pasa cuando se apruebe definitivamente la ley y estamos convencidos de que varios jueces plantearán un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que la mayoría de los juristas, la mayoría de los magistrados y la mayoría de los fiscales opinan que es abiertamente inconstitucional.

P: ¿Considera necesarias manifestaciones como la de este sábado en Madrid?

R: Así es, y el Partido Popular estará. Habrá varios dirigentes y yo misma pienso ir. La gente está deseando alzar la voz contra un gobierno que atenta contra nuestros derechos y que única y exclusivamente está trabajando por y para mantenerse en el poder.

Tenemos un gobierno que está dedicando todos sus esfuerzos y todas sus urgencias a sacar y tramitar la amnistía obviando muchas otras urgencias mucho más importantes que tienen los españoles. Ahí está el campo, ahí están nuestros jóvenes y su dificultad para acceder a la vivienda , ahí tenemos a los enfermos de la ELA. Ahí tenemos muchísimas urgencias de las que el gobierno no se está ocupado y únicamente se está dedicando a mantenerse en el poder.

P: Las cesiones a los separatistas pueden tener consecuencias en la reuniones para renovar el Consejo General del Poder Judicial? ¿Acudirán el próximo día 13 a la reunión prevista con Félix Bolaños organizada por el comisario europeo Didier Reynders? ¿Cree que tras lo sucedido con el Gobierno tendrían que parar ese encuentro?

R: Nos ha convocado el comisario Reynders y acudiremos. Dicho esto, es evidente que la negociación no puede ser igual. Tenemos a un gobierno que le está cediendo absolutamente todo a los independentista, y los independentistas amenazan a jueces y esto es gravísimo. Es evidente que con un gobierno que ha colonizado absolutamente todas las instituciones, que únicamente tiene al poder judicial pendiente de colonizar, nosotros no se lo vamos a poner en bandeja. Vamos a ver en qué concluye esa reunión, a la que por respeto institucional vamos a ir porque ya nos ha citado el comisario europe, pero es evidente que el Partido Popular ha tomado nota de todo lo que está pasando.

Caso Koldo

Pregunta: ¿Saldrá vivo, políticamente hablando, Pedro Sánchez del caso Koldo?

Respuesta: Yo lo que quiero es que todos los culpables se sienten frente a la Justicia y asuman sus responsabilidades. Hasta el momento, tenemos muchísimas informaciones cada día, y cada hora va saliendo más. Es gravísimo que María Jesus Montero Montero cesase al director de Inspección después de que remitiera un informe de la trama Koldo al juzgado. Es gravísimo porque todo indica que la ministra de Hacienda sabía todo lo que estaba pasando y que lo ha ocultado. También Koldo se reunió con el 'número dos' de la Guardia Civil 40 días antes de su detención. Armengol, tercera autoridad del Estado sigue sin explicar quién era el que le llamaba para venderle esas mascarillas y tiene que dimitir inmediatamente. El ministro Torres también tenía contactos con la trama y luego hay algo importante que preguntarse: por qué la mujer del presidente del gobierno se reunía con ellos y por qué personas que forman parte de la trama financiaban actos de la mujer del presidente del gobierno.

P: ¿Van a llamar a Begoña Gómez a comparecer en la comisión del Senado?

R: No descartamos a nadie que pueda dar explicaciones. Probablemente, estemos ante una de las tramas de corrupción más importantes desde Felipe González porque afecta directamente a un gobierno en ejercicio. Nosotros no descartamos ampliar incluso el concepto de la comisión de investigación porque cada día que pasa estamos conociendo nuevas nuevas informaciones.

P: Se ha conocido que el PSOE, en pleno caso Koldo, promueve endurecer su código ético para expulsar a quienes contraten prostitutas ¿Qué opina?

R: Al final, todas las tramas de corrupción socialistas, sea esta o la del Tito Berni, acaban con dinero de fondos públicos en prostíbulos. El otro día hacía un llamamiento a las socialistas, a las diputadas, a las senadoras, a las miembros del partido socialista para decirles ‘¿qué pasa, no salís a quejaros de compañeros que se gastan el dinero público en prostitución?’. Me alegro de que haya una pequeña parte del PSOE que hayan reaccionado.

Las próximas citas electorales

P: El resultado de las gallegas ha sido muy bueno para el PP pero la próxima cita electoral se plantea más complicada , ¿cómo ve la situación en el País Vasco?

R: Las gallegas fueron buenas para los gallegos que se quitaron de encima un gobierno con independentistas como el que tenemos en España. En el País Vasco hay dos alternativas: el PSOE, PNV y Bildu, que son socios en el gobierno o el PP. La primera opción es un camino como el que pasó en Cataluña con el procés por lo que tienen que tener claro los vascos que la única alternativa en este momento es el PP y Javier de Andrés.

P: ¿ Ve posible que, tras la noche electoral, si el PSOE tiene que elegir se decante por Bildu?

R: El PSOE siempre elegirá lo que sea mejor para él y no para los intereses ni de los vascos ni de los españoles. No quiero aventurarme a pensar qué va a hacer el PSOE porque es muy difícil meterse en la mente de un sanchista en estos momentos pero tengo claro que nunca prima el interés de España o de los vascos por encima de los suyos propios.

P: Tras las vascas, llegarán las elecciones europeas, su actual representante en Bruselas, Dolors Montserrat, será su cabeza de lista?

R: Creo que el trabajo que ha hecho durante los últimos cinco años Dolors Montserrat ha sido espectacular y creo que el resultado está ahí. Es una mujer muy trabajadora, decidida, muy leal con España, muy leal con los catalanes y creo que es una persona que ha sido muy relevante los últimos años de nuestro país en la Unión Europea y otras instituciones europeas. Por tanto, creo que sería una magnífica cabeza de lista, como muchas otras personas en el PP que también podrían encabezar esa lista.

P: ¿Sería mejor cabeza de lista para europeas o para unas futuras elecciones catalanas?

R: No me encargo de la vicesecretaría de Organización y no sabría contestarle, pero creo que Montserrat estará bien allí donde la pongan porque es una mujer que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, es una persona leal y estará donde le pida el partid, y lo hará muy bien.