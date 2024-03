Aparecen en Extremadura 700.000 mascarillas almacenadas desde 2020 con el cartel "No usar"

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado este lunes a la Comandancia de la Guardia Civil en Mérida del hallazgo en unos almacenes del Palacio del Vino de Almendralejo–que habían sido cedidos por el consistorio a la administración sanitaria– de unas 700.000 mascarillas con logotipos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) –dependiente del Ministerio de Sanidad– y con etiquetas de "no utilizar".

Esta acción ha sido realizada por la Junta de Extremadura después de encontrar una "factura proforma" en sus archivos –de la época en la que la región estaba gobernada por el PSOE – y que podría ser relativa a que "se intentaron colar" mascarillas en la región, pero de la que no se han encontrado pagos a empresas relacionadas con la 'trama Koldo', tal y como ya ha afirmado el pasado viernes la presidenta de la Junta, María Guardiola.

"Nosotros lo que hemos visto es toda la documentación que había y evidentemente como se ha dicho en los medios todo este tiempo no hay constancia de que haya ningún tipo de contrato, pero ante el hallazgo de este material queremos ponerlo en conocimiento (de la Guardia Civil) para que tanto la Guardia Civil como las investigaciones que estén llevando a cabo si pueda aportar algo o si ellos consideran que es útil o no lo es", ha explicado el gerente del SES, Jesús Vilés.

Vilés también ha aclarado que esta acción del Ejecutivo autonómico se produce "tras hacerse público por parte de los medios de comunicación la investigación existente en relación con la adquisición de mascarillas por parte de las distintas administraciones con determinadas empresas". Ello "con la finalidad de facilitar en todo lo posible y colaborar" con la Guardia Civil para "aportar cierta información por si pudiera ser de utilidad a dicha finalidad".

Este material sanitario del que se informa a la Guardia Civil ha sido encontrado en el Palacio del Vino de Almendralejo colocado en 40 palés, con material de protección que lo cubría con indicaciones de pertenecer al INGESA y con múltiples carteles en los que se decía que no se debían utilizar esas mascarillas.

"En el material pone 'no utilizar'... Hay alguno que está caducado, pero como no hemos tampoco procedido a verlo completamente porque como lo vamos a poner a disposición de la Guardia Civil pues no hemos visto tampoco todo lo que contiene exactamente", ha indicado Vilés. "Simplemente es ponerlo en conocimiento donde hay una serie de material de esa fecha procedente de INGESA que hemos encontrado en un almacén que estaba a disposición del SES", ha insistido.

Material sin registrar y factura proforma

Además, ha reconocido que el SES previamente no tenía "registrado" la existencia de esas mascarillas y otro tipo de material tipo EPI encontrado ahora en Almendralejo. "Hemos visto que ponía lo de INGESA, hemos visto que ponía lo de 'no utilizar', y directamente vamos a entregarlo para que ellos (la Guardia Civil) lo desprecinten y vean lo que hay realmente", ha apuntado.

"No (hay registrado de la entrada de ese material), porque en aquel momento los registros que nos llegaban era directamente una hoja de Excell o... No podemos entrar en más valoraciones porque es que no tenemos constancia de ello", ha añadido sobre si la Administración sanitaria tenía registro de la entrada del material encontrado en Almendralejo.

Ha añadido a continuación que sí que existen "correos entre personal (técnico y la empresa de Soluciones a la Gestión y Ayudas a las Empresas) diciendo que había contactos con esta empresa". "No estamos hablando de los correos de la recepción sino que había contactos con esta empresa pero que no se llegaron a formalizar ningún tipo de contrato", ha afirmado.

En sus declaraciones ante los medios, el gerente del SES también se ha referido a la "factura proforma" encontrada por el actual Gobierno regional relativa a que "se intentaron colar" mascarillas en la región, pero de la que no se han encontrado pagos a empresas relacionadas con la 'trama Koldo', tal y como ya afirmó el pasado viernes la presidenta de la Junta, María Guardiola.

"Tras revisar toda la documentación existente en el SES no consta que haya ningún tipo de contrato con las empresas de gestión de este tipo de mascarillas que han venido... Pero lo que sí nos consta es que ha habido contactos con esta empresa a través de unos email recibidos desde el 28 de abril al 1 de mayo (del año 2020), y aparte también se nos envió una factura proforma que no fue atendida de 700.000 mascarillas", ha dicho. "Era una factura proforma, era un presupuesto, y ascendía a 1.750.000 euros... Ya digo, eran 700.000 mascarillas que simplemente era el presupuesto... no era una factura como tal", ha insistido.