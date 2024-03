Durísimas críticas contra Marlaska en el acto de la AVT: "Un ególatra descontrolado"

Entre los actos de conmemoración de los atentados del 11-M ha estado el organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo de El Retiro. Con ellas han estado, entre otros el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. No han asistido, en cambio, miembros del Gobierno: casi a la misma hora, Pedro Sánchez acudía a un acto en la Galería de las Colecciones Reales, presidido por los reyes.

Las ausencias gubernamentales han impregnado los discursos de los representantes de las víctimas. Especialmente dura ha sido la presidenta honoraria de la AVT, Ángeles Pedraza, en su crítica a Fernando Grande Marlaska y al PSOE, del que ha dicho que está "sacando terroristas a la calle por un puñado de votos". En su intervención, ha lamentado que se "siga comprando el sillón en Moncloa", aunque "tengamos que vender a España o los españoles".

"Todo es consecuencia de que tenemos un ministro de Interior que se ha vendido al poder", ha señalado sobre Grande Marlaska, apuntando que "es increíble cómo se puede hacer todo tan mal". Pedraza, tras recordar cómo cuando se cruzaba con él en la Audiencia Nacional le prometía que "los terroristas no saldrían nunca", ha afirmado que "cuando abandonó la toga, dejó aparcada la decencia y la dignidad". "No les importan las víctimas ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha denunciado. Pedraza ha insistido en que con su cargo como ministro del Interior sería él quien "tuviese que estar aquí apoyando a las víctimas", pero ha señalado que "no ha querido estar aquí dando a la cara".

La presidenta honoraria de la AVT se ha preguntado "cómo puede dormir por la noche" y ha considerado que "se ha convertido en el peor ministro de España". En su opinión, a Marlaska ya "todo le da igual" y le ha tildado de "ególatra descontrolado". También ha apuntado que "los amigos de los asesinos" están sentados en el Congreso "dando lecciones de empatía" mientras "a las víctimas hay que silenciarlas porque molestamos".

Un ataque a España

Por su parte, la actual presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Maite Araluce, también ha criticado este lunes las ausencias tanto de Marlaska como de Pedro Sánchez, reprochándoles que prefieran "hacerse fotos con Bildu".

La presidenta de la asociación de víctimas ha recordado que hace dos décadas que esta ciudad sintió cómo "el silencio imperaba" en este atentado, tras el que "ya nada volvió a ser como antes". "Les recuerdo que aquel 11 de marzo no atacaron a nadie en concreto, atacaron a España, nuestra nación sufrió el mayor ataque que se recuerda", ha señalado.

Sin embargo, ha censurado que se "reniegue" de las víctimas durante todo el año, algo que considera "injusto, indigno y humillante". "A las víctimas no solo hay que acompañarnos el día del atentado", ha subrayado, a la vez que ha aludido al "estrés postraumático" que sufren.

En concreto, ha aludido a las víctimas del terrorismo de ETA, ya que ha recordado que los terroristas "cumplen condena cerca de sus casas" y no está garantizado que los asesinos "cumplan íntegramente sus condenas".

Bildu, "la voz que ilumina España"

"El relato que está calando es que hubo dos bandos, de víctimas en ambos, y que todos somos iguales. A nosotros, las verdaderas víctimas, se nos priva nuestro derecho de alzar la voz y ahora dicen que Bildu es la voz que ilumina España, que protege a la clase trabajadora. Sin embargo, las víctimas somos vengativas y estamos politizadas", ha denunciado.

Así, ha puesto el foco en que el fin de la política de dispersión de los presos de ETA estaba "en la agenda del Gobierno desde el principio" y se les ha beneficiado porque "algunos se siguen riendo" de las víctimas, con casos todavía sin resolver.

"No hemos sufrido todos los mismos. A mí padre le acribillaron a tiros en la puerta de nuestra casa. ¿De verdad el sufrimiento de mi familia es el mismo que la de alguien que dedicó su vida a ser terrorista? ¿Cómo se puede pensar que Bildu es el partido del pueblo? Tenían en algunos lugares al pueblo aterrorizado y son incapaces de condenar que vivíamos en una España en la que unos pistoleros decían quién moría", ha trasladado.

En la misma línea, ha censurado que Bildu dé "lecciones de convivencia" en el Congreso y ha exigido que "no olviden y no vuelvan a matar" a las víctimas. "El objetivo éramos todos los españoles, nuestra libertad, democracia y valores", ha expresado.