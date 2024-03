El PP lleva la ley de la ELA al Congreso y avisa al PSOE: "Si ha habido urgencia para otras leyes, esta también"

El Partido Popular lleva este martes al Congreso de los Diputados la ley Orgánica para la atención integral de las necesidades de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Una ley que se debatirá en el Pleno tras un largo trámite parlamentario en el que ha sido frenada en numerosas ocasiones por el PSOE y sus socios. Durante la legislatura pasada, se prorrogó el plazo de enmiendas hasta en 48 ocasiones, dilatándola sin avances hasta que finalmente decayó por la convocatoria electoral.

El pasado 20 de febrero, la ley de la ELA volvió al Congreso. Juan Carlos Unzué, exfutbolista y paciente de esta enfermedad, cargó contra el Gobierno y la clase política por la paralización del texto.

Ahora, el PP, que registró la iniciativa el pasado 15 de diciembre, llevará el debate al pleno y Ester Muñoz, diputada y vicesecretaria de Educación y Sanidad del partido PP, será la encargada de defenderla.

Antes de su intervención, tanto Muñoz como Alberto Núñez Feijóo se reunieron este lunes por la tarde con miembros del Consorcio Nacional de Entidades de ELA (ConELA). El líder del PP criticó que "el Gobierno lleva dos años rechazando esta Ley tan necesaria, mientras otro tipo de leyes se tramitan con urgencia solo por su interés".

Reunión con representantes de ConELA para escucharles y analizar nuestra proposición de #LeyELA, que recoge sus principales peticiones. El Gobierno lleva dos años rechazando esta Ley tan necesaria, mientras otro tipo de leyes se tramitan con urgencia solo por su interés. pic.twitter.com/orEeTtbfgd — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 11, 2024

Muñoz espera que el PSOE la apoye aunque, en conversación con Libertad Digital, asegura que de los de Pedro Sánchez ya se "espera de todo" . "Quiero pensar que la apoyarán y voy a trabajar para que esta ley salga lo antes posible porque mucha gente está expectante", asegura.

La dirigente popular destaca que "en política hay cosas importantes y hay cosas urgentes. La ley de la ELA es urgente e importante y me gustaría que se tramitase la ley con la mayor celeridad posible porque hay mucha gente esperándola . Y gente con ELA que ha fallecido esperando que se apruebe", recuerda la diputada que también lamenta no haber acompañado a los enfermos el pasado 20 de febrero en el Congreso.

"Fue muy doloroso, yo me entere por la prensa de que se estaba produciendo. En este tipo de actos, no se suele invitar a todos los miembros del Congreso sino a los diputados de la comisión que trata ese asunto. De los cinco diputados asistentes, dos eran del PP. A mí me hubiera encantado ir", explica Muñoz que incide en que ahora hay que sacar adelante esta norma y pide al Ejecutivo que "si ha habido urgencia para tramitar otro tipo de leyes espero que la ley de la ELA también tenga esa urgencia".

La propuesta del PP

La propuesta del PP pide reconocer "la situación de dependencia" de los pacientes diagnosticados y su estatus como "consumidores vulnerables", así como mejorar la formación de los profesionales y cuidadores.

También busca que se actualice la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) para el tratamiento de la ELA "en el plazo máximo de seis meses de la entrada en vigor" de la proposición de ley. Ello implica técnicas, tecnologías o procedimientos, incluidos los ortoprotésicos.

En paralelo, la proposición de ley del PP contempla un plan estatal de atención sociosanitaria para los pacientes con ELA, la creación y puesta en funcionamiento de un centro nacional para investigar esta enfermedad y un registro nacional para contabilizar el número de pacientes.

A la espera de lo que suceda con el PSOE y sus socios, desde Vox ya han avanzado que apoyarán la propuesta del PP, aunque reprochan a los de Feijóo no ser más ambicioso con la iniciativa para ampliar el número de beneficiados por la norma.