Expertos en narcotráfico alertan en esRadio: "Marruecos se entregó a la cocaína hace años"

El asesinato de dos guardias civiles en Barbate por narcotraficantes hace un mes ha vuelto a poner en el el foco de la opinión pública la precaria situación de la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra el narco en el Estrecho. Sin embargo, la ruta andaluza no es la única que se usa para introducir la droga en España. También está la gallega. Sobre estas dos puertas que usa el narco han investigado mucho los periodistas Andros Lozano y Javier Romero autores de Costo y Operación Marea Negra, respectivamente.

Ambos periodistas han explicado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo funcionan las rutas de entrada de la droga en España por Andalucía y Galicia. Andros Lozano, periodista de Crónica en El Mundo cree que "la sociedad española vive de espaldas al fenómeno del narco en España" pero "de vez en cuando se dan dramas" que hacen que la opinión pública vuelva a fijarse en lo que está sucediendo. "Lo de Barbate viene a constatar que cada vez son mas violentos y están envalentonados" y que cuentan con medios mejores que la Guardia Civil y la Policía, ha dicho Lozano.

Ha puesto el ejemplo de cuando en 2018 una turba sacó a un narco detenido en un hospital de La Línea y meses después una narcolancha arrollara a un padre y su hijo, que murió en el acto. Esto provocó que "Interior tomara cartas sobre el asunto y creó OCON-Sur", el exitoso operativo que puso contra las cuerdas a los narcotraficantes y que fue desmantelado sin explicación en 2022.

"La eficacia de OCON-Sur viene avalada por los datos", ha indicado el periodista que ha dicho que es "absoluta" por la cantidad de detenciones e incautaciones de droga. "Lo que estaban haciendo en la provincia de Cádiz se acabó extendiendo por toda Andalucía y acabó limpiando toda Andalucía" de narcotraficantes. Entonces "los narcos saben que la soga de la justicia la tienen encima". Sin embargo, el operativo "se desarticula porque llega cierta información intoxicada por parte de narcos y de agentes con celo hacia ese grupo". Esa "información llega a Interior", y el ministro Fernando Grande Marlaska temiendo que "le estalle" lo acaba cerrando.

Andros Lozano ha contado que "en septiembre de 2021 dijo Marlaska que había 4 años más de OCON-Sur y en agosto de 2022 se desarticula". Desde el ministerio "no se ha dado ninguna explicación" salvo el coste que tiene, "pero el coste no es un argumento sólido si estás luchando contra el narco" ya que "se incautaron millones de euros y eso al final repercutirá en beneficio de las arcas públicas". Cree el periodista que hay "componendas geopolíticas que se escapan" y "algunas razones más allá de las económicas que no se explican y son muy difíciles de explicar".

Del "discreto" narcotráfico gallego al rebujito

El periodista de La Voz de Galicia Javier Romero ha contado que en su región el "caldo de cultivo" del narcotráfico es el "contrabando de tabaco" en el que "había una cierta connivencia" con las autoridades porque "no se consideraba un delito". "A día de hoy" esa colaboración con el narco de la población y las autoridades se nota "si bajas al terreno" porque es "un modo de vida que está ahí, te das cuenta de que existe". Romero ha indicado que "es una industria que está asentada" y "no dejan de salir generaciones que se dedican a ello. Chavales de veintitantos años que están profesionalizados".

Cree que "el consumo no se puede frenar" y que "lo único" que puede hacerlo es usar "más medios" por parte de las autoridades. Sobre las diferencias entre Galicia y Andalucía ha dicho que en su región "es distinto" porque el narcotráfico gallego "vuela bajo, es más discreto". "Las algaradas frente a los cuarteles como las que se han visto en Barbate son impensables". El periodista de El Mundo ha dicho que "podemos hablar del gran narco, del negocio, pero si bajamos a la calle vemos que se consume. Fui testigo de cómo toxicómanos iban a Sanlúcar de Barrameda porque el producto era más barato e invertían el subsidio en droga. Lo revenden por gramos en Cádiz capital, lo que se conoce como ‘rebujito’ que es heroína con cocaína".

Andros Lozano ha advertido que "el mercado" de la droga "ya es global"y uno de los puntos de interés de los narcotraficantes de todo el mundo es "el Puerto de Algeciras" donde si cuelas la droga en un contenedor "es muy difícil que te pillen" porque "por Algeciras pasa muchísimo". El periodista de El Mundo ha indicado ahora se está trasladando a África y a la costa cercana al continente "ahí es donde está la conexión norte-sur" porque "van tanto narcos gallegos como del sur de España" a recoger la mercancía.

Con respecto a la organización, Lozano ha dicho que "están el jefe y cuatro o cinco personas de su máxima confianza": "Uno es el que elige quién va a hacer cada cosa; luego, el conductor del coche (…), y luego, el piloto". Este último "recibe unas coordenadas" y suele ser exigir "mucho dinero": "Luego, depende de la fiabilidad que tengas: si eres un piloto, has hecho 50 viajes y no has tirado ninguna carga, no exiges 30.000 euros, sino 50.000".

Marruecos, "entregado al tráfico de cocaína"

El periodista de La Voz de Galicia ha declarado que "Marruecos, hace unos años, se entregó a la cocaína": "Marruecos ya no es sólo hachís, está entregado al tráfico de cocaína. Eso, en una nación, con un sistema de gobierno como el marroquí…". Romero ha contado que ha ido tres veces al Estrecho y que le ha quedado claro que el narcotráfico de hachís de la zona "no se entiende sin la connivencia de Marruecos". Por su parte, Lozano ha dicho que hace poco le dijo un narco: "Si quieres un porte de cocaína desde Marruecos, lo tienes". Según el periodista de El Mundo, "eso evidencia que el pañuelo nos lo hemos quitado".

El Salvador, "treinta años desangrándose"

Andros Lozano ha relatado que estuvo una semana en El Salvador y que, previo al viaje, escuchaba en un programa de radio a una analista criticar que "los derechos humanos se los pasan por donde quieren...". Sin embargo, "llegas allí y el taxista te dice: "Mis hijos no han tenido infancia". La camarera: "A mi sobrina la violaron". "Desde Europa, podemos juzgarlos a ellos, pero ellos llevan treinta años desangrándose por esa gente". El reportero de El Mundo ha recordado que "los mareros tienen mucha de secta": "Para ingresar en una mara, tienes que violar a tu hermana o matar a tu madre".

Con respecto a la expansión de las bandas latinas en España, Lozano ha explicado que, "por suerte, la actuación policial es eficaz": "No se deja crecer o tomar una barriada. Como mucho, en zonas muy concretas de las 3.000 Viviendas. Pero que haya una banda juvenil que tome un barrio del sur de Madrid no sucede… todavía".