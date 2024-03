Génova cierra filas con Ayuso y acusa al PSOE de tratar de "tapar" el caso de Begoña Gómez

El Partido Popular cierra filas con Isabel Díaz Ayuso después de que este martes eldiario.es publicase que la pareja de la presidenta madrileña presuntamente defraudó 350.951 euros a Hacienda. En Génova consideran que existe "una cacería" del PSOE contra la jefa del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y apuntan a una maniobra de la ministra de Hacienda para tratar de "tapar" el escándalo que afecta a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, llegó este martes a hablar de esa "cacería" en público durante la rueda de prensa que ofreció en el Congreso en la que insistió en que se trata de "un asunto personal que afecta a una persona con nombres y apellidos que no está en la vida política". "Es evidente que hay una cacería por parte del Partido Socialista contra ella. Me parece lamentable traspasar la barrera personal en esos ataques políticos y yo desde luego no opino de cuestiones personales a nadie", aseguró Tellado.

En esta misma línea se pronunció el propio Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Onda Cero en la que desvinculó a Ayuso del caso que afecta a su pareja. "Si hay una inspección que afecta a la pareja de la señora Ayuso, la pareja de la señora Ayuso tendrá que responder ante la Agencia Tributaria. Si cualquier ciudadano de nuestro país tiene una inspección de la Agencia Tributaria y la Agencia entiende que no ha cumplido sus compromisos correctos, pues tendrá un problema esa persona con la Agencia Tributaria. Que yo sepa, Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección", declaró.

"Tapar las informaciones sobre Begoña Gómez"

Fuentes del PP van más allá y relacionan la publicación de la noticia sobre la pareja de Ayuso con María Jesús Montero, Ministra de Hacienda. "Quiere tapar las informaciones que se van conociendo sobre la mujer del presidente del Gobierno, que no se hable de ello. Lo que no entienden es que con estos ataques, a Ayuso la hacen más fuerte", aseguran.

Desde la formación popular creen que la noticia sobre la pareja de Ayuso tiene "un recorrido muy corto" pero "no sucede lo mismo con las informaciones sobre Begoña Gómez, la mujer que se reunió con Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo, y con Javier Hidalgo, de Globalia". "Intentan retirar el foco sobre el rescate de Air Europa pero no lo van a conseguir", consideran en Génova.

"No nos van a amedrentar"

Desde el PP de Madrid –que Ayuso preside- también hay un cierre de filas total. "No es casualidad que este caso salga el día en el que creamos la Comisión en el Senado, y no es casualidad que la Fiscal de Madrid sea la exdirectora de Justicia del Gobierno de Rodríguez Zapatero", apuntó el secretario general del partido en línea con lo señalado por la propia jefa del Ejecutivo regional en Twitter.

La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 12, 2024

Alfonso Serrano mostró su preocupación por todo lo que denota, a su juicio, este asunto. "Lo preocupante es cómo esta mafia corrupta, que está dentro del PSOE y del Gobierno de España, tiene un poder capaz de trasladar un mensaje a los ciudadanos en el sentido de ‘ojito quién es molesto para el Gobierno de Sánchez y el PSOE porque pondremos todo el aparato del Estado en contra’". El mensaje que quiso enviar el número dos de Ayuso fue claro y contundente: a pesar de la "persecución" a la que someten a la presidenta madrileña, "no nos van a amedrentar".

No es casualidad que este caso salga el día en el que creamos la Comisión en el Senado, y no es casualidad que la Fiscal de Madrid sea la exdirectora de Justicia del Gobierno de Rodríguez Zapatero. ⁦@SerranoAlfonso⁩ pic.twitter.com/UJEwseGlx9 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 12, 2024

En la misma línea, el portavoz parlamentario de los populares madrileños consideró que esto es "un nuevo ataque de la izquierda a la presidenta sin ninguna justificación" y, como la jefa del Ejecutivo regional, recordó otros asuntos con los que han arremetido contra ella estos años: su difunto padre, su hermano, su colegio… Todos ellos, "con poco éxito y les auguro lo mismo en este caso", añadió Carlos Díaz-Pache.

Para Pache, "no tiene ningún sentido que la presidenta comparezca en el pleno de la Asamblea para dar explicaciones sobre una inspección de Hacienda a un ciudadano particular y que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid" e ironizó sobre el hecho de que se quiera hacer pasar este asunto por un caso similar al de Koldo, que afecta de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez así como a diversas administraciones que estaban gobernadas por los socialistas.

"Hay un caso que afecta a la mitad Gobierno de Pedro Sánchez y al núcleo del PSOE, que es el caso de las mascarillas, con millones de euros probablemente defraudados de dinero público, y ahora La Moncloa quiere colocar el mensaje de que hay un empate con el hecho de que a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso le estén haciendo una inspección de Hacienda", señaló el portavoz popular.

El PSOE y el gobierno de Sánchez se están enterrando con una trama de fraude millonario de dinero público, pero al novio de Ayuso le hacen una inspección de hacienda. Empate. pic.twitter.com/KFQe5xpuUC — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) March 12, 2024

Así lo dijo también Serrano. "Esto es un caso de una inspección fiscal, como tantas otras que ocurren en España, y no va a tapar por mucho que lo intente el PSOE y su club de opinión sincronizada, el gran escándalo de corrupción que afecta al PSOE, a varios ministerios, a varios expresidentes autonómicos y que llega hasta el propio Palacio de La Moncloa. Este no es el ‘caso Koldo’, sino que es el ‘caso PSOE’".

También el alcalde de Madrid cerró filas con Ayuso y procuró que el foco no se desvíe. "Me parece sorprendente de los que decían que no había que meter familiares, ahora se lancen en manada contra una persona que no tiene ninguna relación con la Comunidad". Según José Luis Martínez Almeida, quien tiene que dar explicaciones sobre su "relación con Globalia y su filial, en plena negociación del rescate" concedido por Pedro Sánchez, es su mujer, Begoña Gómez. "Hay una trama de corrupción que afecta al Gobierno de España, a comunidades autónomas y al PSOE. Pedro Sánchez es el ‘señor X’" de la corrupción.