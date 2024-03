Puente crea una nueva secretaría general y ficha al concejal de Más Madrid que promovió el "pato fake"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha creado una nueva secretaría general de Movilidad Sostenible y una nueva dirección general de Estrategias de Movilidad, en la que ha colocado a dos ex altos cargos del Ayuntamiento de Valladolid, cuando él era alcalde de esta ciudad.

Se trata de Álvaro Fernández Heredia, nuevo secretario general de Movilidad Sostenible y exdirector de Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) entre 2019 y 2023 (y actual concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid); y de José Alfonso Gálvez, nuevo director general de Estrategias de Movilidad y exjefe de Tráfico de esta misma empresa pública entre 2020 y 2023.

El ministro prosigue así con la remodelación de esta cartera, cada vez más enfocada a la "movilidad sostenible", y colocando a más hombres al frente de los principales cargos del Ministerio, que anteriormente contaba con la presencia de más mujeres, cuando Raquel Sánchez lo dirigía, apunta Europa Press. Cuando Puente era alcalde reivindicaba el feminismo y exigía "paridad en los órganos de decisión".

Sin embargo, además de sustituir a su directora de comunicación por Pere Rostoll, también reemplazó a la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, por Ángel Contreras. Por su parte, la secretaría general de Transportes, que encabezaba María José Rallo, se escindió en dos secretarías: la de transporte Aéreo y Marítimo, con Benito Núñez al frente, y la de transporte Terrestre, en ese caso sí que con una mujer encabezándola, Marta Serrano.

La nueva estructura del Ministerio se ha habilitado este martes mediante la aprobación de un Real Decreto en Consejo de Ministros. El texto también modifica la denominación de la actual Dirección General de Transporte por Carretera, añadiéndole el término Ferrocarril.

👤 El #CMin aprueba el nombramiento de Álvaro Fernández Heredia como nuevo secretario general de Movilidad Sostenible. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad y el transporte. Su trayectoria 🗞️ https://t.co/uOQY4r0YWY pic.twitter.com/nScXrZFAge — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) March 12, 2024

Fernández Heredia, del "pato fake" al Ministerio

El Consejo de Ministros informa de que el nuevo secretario general de Movilidad Sostenible es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Doctor en Infraestructuras de los Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Cuenta con 20 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad y el transporte y ha desarrollado su actividad en consultoría, investigación y docencia universitaria, con cargos de gestión a distintos niveles.

También en la Administración pública, durante cuatro años fue director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) -cuando Manuela Carmena era alcaldesa- y durante otros cuatro años, director de Auvasa.

Es vocal del consejo asesor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, miembro del Comité Europeo de la Unión Internacional de Transporte Público y vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación de Transporte Urbano Colectivo.

Hace poco, Fernández Heredia saltó a la palestra por promover el "pato fake" contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Fue este concejal del grupo encabezado por Rita Maestre el primero que publicó la foto en redes sociales del pato presuntamente muerto a consecuencia de la mascletá organizada por el Ayuntamiento de Madrid contra la que arremetió la izquierda.

Después se supo, gracias al vídeo que un ciudadano envió a Telemadrid, que el pato había fallecido antes del evento pirotécnico. El telespectador explicaba que, aunque a él no le gusta la mascletá, "tampoco le gustan las mentiras", señalaba la cadena. "El pato – precisaba él- no se murió por los petardos si no que ya estaba muerto antes".

El regidor, por su parte, criticó que la izquierda madrileña volviera "a hacer el ridículo". "Una izquierda que no quiere que nunca se haga nada y que cuando se hace se queja siempre. Una izquierda triste, enfadada, que no asume la vitalidad, la energía y el momento que está viviendo Madrid".

"Esto es el pato fake de la izquierda en la ciudad de Madrid", dijo ante la prensa. "Decía el otro día que era una izquierda triste y amargada, que siempre está en contra de todo lo que se hace en Madrid", pero lo que el regidor "no suponía", admitió, "es que pudieran llegar a mentir de esta manera y que podían, incluso, subir fotos de un pato que no murió como consecuencia de la mascletá".