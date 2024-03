Puigdemont avisa: "Podría estar presente en el debate de investidura"

El expresidente de la Generalidad prófugo en Bélgica, Carles Puigdemont, ha hablado por primera vez de un hipotético regreso a España tras casi siete años de fuga. Según sus cálculos, a mediados de junio habrían decaído todas las órdenes de detención y medidas cautelares contra él en virtud de la entrada en vigor de la ley de amnistía. Puigdemont considera que los previsibles recursos ante el Tribunal Constitucional y las prejudiciales del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrían efectos suspensivos sobre la ley, por lo que podría asistir en directo a un debate de investidura como candidato a la presidencia de la Generalidad.

Con una sonrisa de satisfacción y un punto pícara, Puigdemont ha reaccionado al adelanto electoral del ERC dando pábulo a las expectativas de que se presente a las elecciones autonómicas. Sería la primera vez porque en 2016 fue designado presidente tras la renuncia de Artur Mas. Durante los años de fuga, Puigdemont nunca se ha planteado optar a la presidencia de la Generalidad. Es más, Junts per Catalunya trabajaba ya en su designación como candidato a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Pero la convocatoria anticipada decidida por ERC puede alterar los planes de Puigdemont.

En una improvisada comparecencia a pie de pasillo en Estrasburgo, Puigdemont ha dejado caer, pero con insistencia, que para la sesión de investidura de las próximas elecciones catalanas podría estar presente en el parlamento de Cataluña. De modo que no es descartable que se presente a la presidencia de la Generalidad, lo que complicaría sobremanera la campaña de ERC. Junts cuenta como activo la supuesta "legitimidad" de Puigdemont, que en su comparecencia ha comentado que fue destituido por la vía del artículo 155 de la Constitución. Las últimas encuestas no eran especialmente favorables a Junts, pero en el partido posconvergente se considera que la expectativa de un retorno de Puigdemont podría ser determinante en las próximas elecciones para derrotar al PSC de Sánchez e Illa y encaramarse al liderazgo en la facción separatista.

"Me haría mucha ilusión"

"Me haría mucha ilusión estar presente en el debate de investidura más de seis años y cuatro meses después de mantener la presidencia en el exilio a pesar del 155", ha declarado el prófugo. Esas palabras abren la expectativa a un enfrentamiento entre Puigdemont y Aragonès, toda vez que Oriol Junqueras se dio por descartado para la presidencia de la Generalidad porque supone que la amnistía no tendrá plenos efectos hasta que no se resuelvan los recursos ante el Constitucional y la justicia europea.

No es la opinión de Puigdemont, quien tampoco ha manifestado de manera explícita que vaya a presentarse. La lectura interna de las elecciones catalanas tiene que ver con un ajuste de cuentas entre las dos principales facciones del separatismo, los de Junqueras o los de Puigdemont. Y de entrada airear una posible candidatura de Puigdemont es un golpe bajo para ERC y para su, de momento, candidato, Pere Aragonès, que fue confirmado a mediados del pasado mes de enero, pero a falta de las primarias.

Problemas para Illa

Las últimas encuestas del CIS catalán, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) daban por ganador de las elecciones al PSC de Salvador Illa, pero no en un escenario como el actual sino con Puigdemont en Europa y con Aragonès como candidato de ERC. Pero el paisaje ha cambiado de manera radical. La irrupción de Puigdemont complica los planes de Sánchez e Illa para Cataluña. La posibilidad de que Puigdemont regrese en volandas para presidir la Generalidad de nuevo disminuye las opciones de Illa. La coreografía con la que sueña Junts resulta apabullante frente a las ofertas del PSC y de ERC. Además, el anticipo electoral destroza las opciones de la lista "cívica" de la Assemblea Nacional Catalana, la candidatura de Clara Ponsatí y la formación separatista de ultraderecha Aliança Catalana.