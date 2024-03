El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Amnistía

El Gobierno ha culminado este jueves su ataque al Estado de Derecho aprobando en el Congreso la Ley de Amnistía que blinda a Carles Puigdemont y a los separatistas frente a las causas abiertas por terrorismo y alta traición. Junts y ERC han festejado su logro dejando claro que "no pararán hasta la autodeterminación".

La aprobación de la norma se ha producido sólo unas horas después de constatar que el Gobierno no podrá sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado por el adelanto electoral en Cataluña. Así, el PSOE ha aprobado la ley que los separatistas le exigieron como pago anticipado para poder aprobar los Presupuestos y dar estabilidad a la legislatura, pero sin conseguir ni lo primero ni lo segundo. Junts y ERC han conseguido su anhelada norma mientras Sánchez navega en las turbulentas aguas de la ingobernabilidad.

"Hoy asistimos a una la de las mayores ignominias a las que se ha sometido al sistema democrático de nuestro país. Una villanía que humilla a España y a los españoles con un Gobierno que es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder". Con este resumen de la ley que se ha aprobado este jueves ha iniciado el debate el diputado de UPN, Alberto Catalán.

Ahora, la norma pasa al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. Los de Alberto Núñez Feijóo harán valer su postura para retrasar la vuelta de la ley al Congreso para ser aprobada de forma definitiva.

El pasado noviembre, los populares modificaron el Reglamento de la Cámara Alta para poder decidir si las proposiciones de ley que lleguen del Congreso se tramitan por la vía de urgencia (en un plazo de 20 días) o de forma ordinaria (en un plazo máximo de dos meses). En el caso de la Ley de Amnistía, el PP retrasará la tramitación hasta mediados de mayo, cuando volverá al Congreso para su votación y entrada definitiva en vigor.

Un debate tenso

Antes de su aprobación, el debate en el Congreso ha estado marcado por la tensión. Patxi López, portavoz del PSOE, ha recibido un sonoro abucheo del PP tras cargar contra Miguel Tellado: "El que aparece con nombres y apellidos en un sumario pide la dimisión de quien no está ni se la espera", en referencia a Francina Armengol. "Koldo, Koldo, Koldo…", ha entonado la bancada del PP.

Tras el socialista, Feijóo ha iniciado su discurso recordándole a Patxi López recordándole que el PP le hizo lehendakari y "no los independentistas vascos". "No vamos a dejar a los catalanes que ustedes quieren borrar como si no hubieran sufrido nada", ha continuado el líder del PP que ha relatado los cambios de opinión del PSOE en los últimos meses, pasando de asegurar que no iba a haber Ley de Amnistía a acatar todas las exigencias del separatismo en materia de terrorismo, corrupción y alta traición.

"Hasta Sánchez ha sido incapaz de dar la cara por este delirio", ha sentenciado el líder del PP en referencia al presidente del Gobierno, que no se encontraba dentro del Hemiciclo ya que ha seguido el debate en uno de los despachos del Ejecutivo del Congreso. "Esto no es reconciliación es sumisión, ¿van a ceder el referéndum?", ha preguntado Feijóo al término de su intervención.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha explicado en su intervención que "hoy a los españoles se les insulta en este Hemiciclo y convierte a los políticos de izquierdas y separatistas en una casta privilegiada e impune. Quieren convertir el Congreso en una cueva de forajidos y no hay más que ver la tribuna principal en la que hoy hay un delincuente", ha dicho en referencia a Oriol Junqueras, presente en la tribuna de invitados. "Marruecos y los separatistas deciden el destino y el dinero de los españoles y los que dominan la política interior y exterior", ha asegurado.

Los separatistas celebran su victoria

Por su parte, los separatistas celebraban la aprobación de la norma mientras avisaban de que es "un primer paso". La diputada de ERC Pilar Valluguera ha asegurado que "toda la reacción del Estado ante un hecho que tiene que ver con la pura práctica de la democracia fue desmedido porque no hubo delito. Y la amnistía repara. No hubo golpe de Estado, no hubo malversación y por descontado no ha habido esa locura de terrorismo. Y este es el reconocimiento. Hace mucho tiempo que lo teníamos que haber tenido", ha dicho la diputada republicana que ha añadido que "esta es la primera parte necesaria, pero no suficiente, para resolver el conflicto político de una forma democrática y típica de las sociedades maduras".

El diputado de Junts, Josep María Cervera, ha defendido que se trata de "una ley que no deja a ningún independentista fuera, de aplicación inmediata, que adapta a legislación europea sobre malversación y terrorismo, ajustada a derecho y preparada para el recorrido y el encaje europeo, porque incorpora recomendaciones de Comisión de Venecia". "No está hecha a la medida de los independentistas, sino a la medida de la represión de los defensores de la sacrosanta unidad de España", ha afirmado.