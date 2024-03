Nuevo varapalo al Gobierno: la Comisión de Venecia acepta las alegaciones del PP sobre la amnistía

La Comisión de Venecia considera que la ley de amnistía cubre un periodo muy amplio y ofrece una cobertura demasiado vaga, por lo que cree que debería acotarse temporal y materialmente, y recomienda una aprobación por mayoría cualificada, no sólo absoluta, como sucedió este jueves en el Congreso.

Este viernes se ha conocido el dictamen final del organismo sobre la ley de amnistía. Un dictamen en el que este órgano de expertos constitucionalistas del Consejo de Europa asegura que una amnistía no debe diseñarse para beneficiar a determinados individuos y da varias recomendaciones. Dice que habría que establecer una relación más directa entre los actos de preparación de las consultas independentistas que se organizaron en Cataluña en 2014 y en 2017 y los actos de malversación y corrupción que quedarían amnistiados.

En cuanto al hecho de que también esté cubierto el terrorismo, la comisión considera que el principio rector es que "las amnistías sólo son compatibles con los estándares internacionales si se excluye de su aplicación las violaciones serias de derechos humanos".

Y sobre el hecho de que se haya recurrido a una ley orgánica cuya aprobación necesita una mayoría absoluta, la Comisión de Venecia recomienda que se intente alcanzar una mayoría más amplia.

Un escrito que celebran en el Partido Popular ya que consideran que "evidencia las mentiras del PSOE: el informe no avala su Ley de Amnistía. La realidad es que rebasa los límites del derecho europeo y denuncia que se vulneran la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial".

Fuentes del PP recuerdan que desde el Ejecutivo "dijeron que la UE amparaba en su directiva sobre terrorismo la impunidad de graves delitos que van a amnistiar: mentían. Dijeron que se mantenía la separación de poderes: mentían. Dicen que es constitucional: mienten".

Las alegaciones del PP

Este órgano consultivo ha aceptado todas las alegaciones del Partido Popular, consideran en Génova y recuerdan que ellos plantearon que la amnistía incluye delitos de terrorismo tipificados no solo en el Código Penal español sino en las directivas europeas. "La Comisión de Venecia saca los colores a Sánchez y denuncia que su Ley de Amnistía permite que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados".

Además, los populares alegaron que la amnistía "vulnera la separación de poderes y ataca la independencia del Poder Judicial e incluso va más allá al rechazar que los jueces puedan ser citados en comisiones de investigación aprobadas por las Cortes Generales. El Gobierno miente porque quiere hacer pasar por constitucional una ley que lamina uno de los tres poderes del Estado, desactivando la separación de poderes para casos particulares". Algo que consideran también respalda la comisión.

Mayoría cualificada, no absoluta

Y no solo eso, también explican que la Comisión de Venecia "alerta de la necesidad de acordar a través de una mayoría cualificada la aprobación de una norma de estas características y en ningún caso quedarse en la mayoría requerida simplemente para sacar adelante una ley orgánica. La amnistía requiere una reforma constitucional que el Gobierno no ha planteado", explican desde el PP que recuerdan que esa era otra de sus alegaciones.

Además, "por si no fuera suficiente, el Gobierno y sus socios han ampliado el alcance temporal de la amnistía. Es el colmo de la arbitrariedad. El Gobierno no pasa el examen europeo sobre una amnistía que a todas luces es un traje a medida de sus socios, a los que prometió impunidad a cambio de votos en un mercadeo inusitado en la UE", aseguran desde el PP en un comunicado que termina indicando que "la amnistía no tiene consenso social ni jurídico ni parlamentario. Solo ha conseguido reconciliar a los independentistas con su causa para culpabilizar al Estado de derecho de su desafío".