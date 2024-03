En plena polémica por la aprobación de la Ley de Amnistía, en la que el Gobierno ha cumplido con todas las exigencias de los separatistas, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez por liderar un Ejecutivo a la desesperada, que se quiere llevar "todo y a todos por delante".

"En el carro de Sánchez no estamos la inmensa mayoría de los españoles", ha sentenciado el líder del PP en un acto en Ávila en el que ha afeado al presidente del Gobierno haber cedido en todo ante Junts y ERC, y no haber conseguido a cambio ni los Presupuestos. "Para los Presupuestos de los cuidadnos no ha habido tiempo pero para amnistiar a un conjunto de condenados y otros buscados por el Supremo para eso sí que han tenido todo el tiempo. Y se levantan en el Congreso para aplaudir la ley más indigna de la democracia de nuestro país", ha lamentado.

Tras ello, Feijóo también ha querido hacer referencia al caso Koldo y a sus ramificaciones. En concreto, a las relacionadas con la mujer del presidente, Begoña Gómez, y al escándalo de las maletas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en Barajas.

"Los casos de corrupción en su entorno más cercano, la vicepresidenta venezolana de Maduro...Sánchez carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país. Que las abra, que muestra lo que hay, que haga las suyas y que abandone las responsabilidades que no ejerce", ha sentenciado.

"Esta semana resume lo que es un gobierno en descomposición que durará lo que el señor Puigdemont quiera" , ha culminado el líder del PP que considera que Sánchez "ya no sirve para los españoles". "No es un Gobierno útil, es un Gobierno en agonía y durará lo que Puigdemont quiera", ha terminado.