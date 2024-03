El PP plantea en el Senado un conflicto institucional con el Congreso por la Ley de Amnistía

El Partido Popular va a tratar de frenar la Ley de Amnistía por todos los medios y este martes, su portavoz en el Senado, Alicia García, ha anunciado que pedirán formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la Proposición de Ley "por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución". Así se lo ha anunciado al ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una interpelación en el Senado.

"Le aseguro que el Partido Popular defenderá, por encima de todo, las facultades de esta Cámara y los derechos de todos los españoles, porque no solo está en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución", ha afirmado García .

El procedimiento

Para ello, los populares elevarán a la Mesa de la Cámara Alta (en la que tienen mayoría absoluta) un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales —Senado y Congreso— por la proposición de Ley de Amnistía.

Todo ello después de que el informe de los letrados del Senado hablara del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía.

Desde el PP explican que el procedimiento pasa por plantear este conflicto de competencias en el Pleno del Senado después de Semana Santa para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía.

Desde entonces, el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias. Esto no dilata la tramitación ni se paraliza, a no ser que se pidan medidas cautelarísimas. En este caso sería el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido, el encargado de tomar la última decisión.

"Defensa del Estado de derecho"

"Por un lado está la legalidad y por el otro lado está Pedro Sánchez. Cualquier gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley porque es la única salida decente. Y les aseguro que el Partido Popular defenderá por encima de todo las facultades de esta Cámara. No está solo en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución", ha defendido García.

"La diferencia es que Puigdemont decide en el Congreso lo que se aprueba, y en el Senado, lo hace el Partido Popular, que representa la mayoría social, porque así lo decidieron los españoles el 23 de julio", ha añadido la portavoz del PP.