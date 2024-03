Nada de lo que hace Sánchez sería posible "sin la infame colaboración de los periodistas del régimen sanchista"

El Mundo

"Denuncia inédita de los abogados a la Fiscalía por vulnerar derechos" por revelar datos del novio de Ayuso". La mafia sanchista dispara a matar. Como dice el editorial, "no se trata de defender a un presunto defraudador fiscal, sino de una cuestión previa, básica: la principal organización de abogados de España -con 75.000 asociados- no cree que la Fiscalía cumpla la ley". Álvaro García Ortiz es un delincuente como su jefe Pedro Sánchez.

"El conflicto institucional que se abre es de primer orden, pero no es más que el reflejo del deterioro que sufre el Estado de Derecho en España, en el que el fiscal general del Estado cumple un papel clave. Como publicó ELMUNDO, fue él quien dio las instrucciones para divulgar los datos secretos de un particular. El absoluto descrédito de García Ortiz ante su propia carrera se extiende ahora a la abogacía".

"Con la polémica sobre el novio de Díaz Ayuso, La Moncloa ha intentado desviar el foco del caso Koldo y la amnistía". Y sobre todo, para desviar el foco de la mujer de Sánchez y del propio Sánchez. "Inicialmente, la presidenta cometió un error al defender la inocencia de González. Ella debe responder por su eventual responsabilidad pública y no por la privativa de su pareja, como ayer subrayó. Su rectificación es acertada. En todo caso, la agresividad verbal con la que su jefe de gabinete se ha dirigido a una periodista, por muy molestas que le parezcan las informaciones de su medio, es inaceptable". Con la insólita persecución que está sufriendo Ayuso por parte de Sánchez y sus perros de presa de la prensa, lo raro sería que no cometiera errores.

El País

Las hienas del periódico ultra se frotan las pezuñas. "Así cazó la inspectora M. al novio de Ayuso: historias "rocambolescas", cuatro colaboradores y ocho empresas". Nuevas filtraciones del fiscal Álvarone a Fermando Peinado y Manuel Viejo. "Feijóo y Ayuso intentan convertir el fraude fiscal "deliberado" de la pareja de la presidenta madrileña en una trama del Gobierno contra el PP". Más bien una trama de una banda de delincuentes y mafiosos contra una mujer y la oposición superando a Maduro y Daniel Ortega. Y, por cierto, el nombre de la trama de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, no aparece en ningún sitio.

"El Colegio de Abogados de Madrid anuncia que denunciará a la Fiscalía por su actuación en el caso contra la pareja de Ayuso", aparece por ahí perdida. Y, cómo no, "La Oficina de Conflictos de Intereses archiva la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa". Sánchez moverá los hilos necesarios para librar a su mujer y a sí mismo de la corrupción que les llega al cuello. Con su ejército mediático a su servicio revolcándose en el lodo.

ABC

" Los letrados del Senado denuncian la inconstitucionalidad de la amnistía porque «dinamita» la primacía de la Constitución". "El texto subraya pertinentemente que la amnistía no es una ley, en sentido material, porque es un acto de suspensión de la vigencia de otra norma, el Código Penal. De esta manera, los letrados del Senado no dudan en calificar el trámite pactado por el Gobierno y sus socios como una reforma constitucional encubierta". "El informe de los letrados del Senado es un documento cargado de precisión jurídica que interpela de forma directa a Conde-Pumpido y que lastrará la tramitación de una ley que hasta el presidente del Gobierno consideró inconstitucional hasta que sus intereses privados le obligaron a enmendar su propio criterio".

Isabel San Sebastián dice que "si las encuestas aciertan, está claro que la defensa de la Constitución, la valentía, la coherencia o la honestidad no son valores apreciados por la mayoría de los electores vascos y catalanes". "Nos arrolla el separatismo, agraciado con la traición de este PSOE devenido en sanchismo tras renegar de sus principios"." Desde el suelo, derrotados, nos quedará el consuelo de ver cómo los vencedores se despedazan entre sí". Un consuelo es un consuelo.

La Razón



"Feijóo será el "candidato en la sombra" en las elecciones en Cataluña y País Vasco". "El líder del PP debe medir hasta dónde expresa su sensibilidad territorial para evitar que ese mensaje se vuelva en su contra". Dice Marhuenda que "el problema de Sánchez es que se cree infalible". No es el problema de Sánchez, es el problema de los españoles, que tienen gran parte de culpa. "Lo más inquietante es que no disponemos de una cura. Al igual que sucedía con los soberanos en el Antiguo Régimen, cuenta con una corte que le ríe todas las gracias". Con la diferencia de que en el Antiguo Régimen no había elecciones y ahora, sí. Con los resultados conocidos.

"La propaganda de la izquierda política y mediática se centra en el éxito de la pacificación, que realmente ha sido una rendición de Sánchez ante Puigdemont y Junqueras. Ha conseguido la gran victoria de darles todo lo que querían, aunque todavía no han terminado el saqueo y continuarán después de las elecciones. A este paso me temo que el resto de España se convertirá en un protectorado catalán con Míriam Nogueras como procónsul. Sánchez ha confirmado que la mejor forma de negociar con él es utilizando el chantaje". Y a los socialistas les parece fenomenal.

"Los votantes socialistas pueden elegir entre el expresidente fugado de la Justicia o el actual candidato de ERC a la reelección, porque su voto solo servirá para que uno de los dos se siente en el Palau de la Generalitat. Y los que defiendan la democracia y España deberían votar al Partido Popular". El problema es que las últimas elecciones demuestran que eso no se da en Cataluña.

José Antonio Vera dice que el asunto del novio de Ayuso pone a la ministra de Hacienda al borde de la cárcel. "El asunto es grave porque se trata de información confidencial sobre la fiscalidad de un ciudadano, y la obligación de la Agencia Tributaria, que la vicepresidenta comanda, es la de velar por la protección de esos datos. Si no se blindan debidamente o se tiene la sospecha de que Montero tuvo acceso privilegiado e indebido a una declaración de IRPF, estamos ante una causa de delito mayor, de dimensiones penales". "Tales comportamientos son propios de regímenes fascistas o venezolanos, pero nunca de un sistema de división de poderes". Pero la realidad es que vivimos en un régimen fascista presidido por Pedro Sánchez, y el que no lo quiera admitir es problema suyo.

"Por desgracia es el barro el sustrato habitual de la política española de un tiempo a esta parte. Barro en Hacienda y la Agencia Tributaria, pero también en la Fiscalía, que filtró correos electrónicos de un abogado como si de algo legal se tratara. Si las instituciones aún son libres y funcionan en España, tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria deberían responder en los Tribunales por semejante vulneración de derechos. Pero en este país ya empezamos a dudar de que eso pueda ocurrir". Hay incluso quien está convencido de que no ocurrirá.

Y Abel Hernández señala a los culpables de lo que está sucediendo en España. Todo "habría sido impensable sin la infame colaboración de los medios de comunicación del régimen sanchista, que un día fueron dignos y respetados". Y que hoy son ponzoña.