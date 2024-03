"La sucia y repugnante campaña contra Ayuso es para que no hablemos de la corrupción sistémica del PSOE"

El Mundo

"El Senado advierte al Congreso de que la Ley de Amnistía vulnera 16 artículos de la Constitución y dos directivas europeas". "El letrado de Armengol cercado ante el choque institucional en las Cortes". España es un estado fallido.

"Los socialistas votan en contra en Europa de que se sancione a los que acosen a hispanohablantes en Cataluña". Sorpresa. Dice Federico Jiménez Losantos que han tenido que pasar 44 años para que el Parlamento Europeo se pringue "tras visitar el terreno y hablar con los interesados" y ser agredidos por las hordas salvajes separatistas en la inmersión lingüística, "modelo que ha acabado por imponerse en un tercio de España y que cercena los derechos civiles a los castellanohablantes de las zonas bilingües, aunque su idioma sea la lengua materna de la mayoría de la población".

"La izquierda negaba al principio esta realidad, cuando publiqué Lo que queda de España, allá por en 1979. Desde los Juegos Olímpicos de 1992, el PSC, heredero ideológico del PSUC y clave de este sistema de apartheid, pasó a sostener lo contrario: la inmersión es la mejor manera de garantizar el conocimiento de las dos lenguas, estudiando una y negando a la otra como lengua vehicular. Y ahora, cuando los catanazis agreden a los alumnos o padres que se rebelan contra esta dictadura, los cipayos del PSC culpan a los agredidos. ¡Mira que quejarse!". Porque los cipayos del PSC también son catanazis.

David Mejía no sabe muy bien si está con Ayuso o contra Ayuso. Lo que sí tiene claro es que "el odio que inspira se sustenta en acusaciones terribles". "Por muy chulo que uno sea, estas acusaciones son perturbadoras. ¿Y para qué sirven? ¿Qué se consigue llamando a Ayuso «asesina», «corrupta» o «loca»? Dos cosas: destruirla como persona y blindarla como política, exactamente lo contrario de lo que debería hacer una esfera mediática responsable. ¿No advierten que el ataque feroz provoca defensas feroces que hacen imposible la rendición de cuentas? Por antiestéticos que sean los contratos de su hermano, por mejorable que fuera la gestión de las residencias y por impresentables que sean su jefe de gabinete o su pareja, nada hará cambiar de opinión a los ayusers mientras la crítica no se desentienda de la injuria corrosiva. El fuego indiscriminado destruye a Isabel, pero evita fiscalizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyas posibles faltas quedan soterradas bajo la tormenta salvaje de acusaciones".

"Desconozco si Díaz Ayuso es culpable de alguna irregularidad, pero dudo que en este clima pudiéramos averiguarlo. Por eso sugiero que quienes desean que rinda cuentas moderen sus impulsos de odio". ¿Y no se te ha ocurrido, David, que esta campaña de odio político y mediático es precisamente porque no hay ninguna irregularidad pero hay que tapar la corrupción de la mujer de Sánchez (y por ende la del presidente) como sea?

El País

"Aragonès pide un cupo vasco para la financiación de Cataluña". Lo mismo que pidió Artur Mas a Rajoy y lio la que lio porque se lo negó. Con Sánchez será diferente. Si es por un voto, le vende a su madre.



"El PP provoca un choque sin precedentes entre el Senado y el Congreso para mantener viva la polémica por la amnistía". Lo de esta basura ultrasanchista es increíble. Así que es el PP el que provoca un choque por una ley vivita y coleando que Sánchez y toda su banda mafiosa, incluido El País, consideraba inconstitucional hasta que necesitó los votos de Junts. El PP hace lo que tiene que hacer, defender la Constitución que Sánchez y sus secuaces se quieren cargar.

ABC

"El retraso de Feijóo en decidir sobre las elecciones catalanas y europeas tensiona al PP". "Barones y dirigentes se exasperan ante la falta de determinación para sendas listas del 12 de mayo y 9 de junio"." Apelan a su aún indiscutible autoridad para que zanje los rumores y batallas internas sobre estas citas con las urnas". "Alberto Núñez Feijóo se ha hecho merecedor de un liderazgo que debe ejercer sin titubeos, con claridad de ideas y firmeza", dice el editorial. "Tras la renaturalización del PSOE, convertido en un partido situado en los márgenes del sistema y de la institucionalidad, la responsabilidad que asumen los populares resulta inédita". Es lo único que nos queda.

Teodoro León Gross se pregunta: "¿Puede haber alguna razón para que el líder del Partido Popular haya decidido autoboicotearse ante la cita electoral catalana?". Vaya, no es la primera vez que Feijóo se autoboicotea en una cita electoral, es más bien una costumbre. "Ahora, en Cataluña, ha optado por afrontar la cuenta atrás sin candidato, o más bien algo peor, desacreditando a su actual líder allí sin haber promovido antes una alternativa convincente. ¿Alguien entiende algo?".

"No tiene sentido que rompa otra vez el instinto de protección en una campaña y se preste al daño autoinfligido. No hay modo de plantear que beneficie al PP maltratar así a Alejandro Fernández, un tipo muy apreciado por su firmeza frente a las mentiras del secesionismo". Y si quería cambiarlo, que lo hubiera hecho antes.

La Razón

"Moncloa se entrega a un gobierno de Illa en minoría". Bueno, bueno, eso será si Puchi le deja." El equipo de Sánchez se jacta de que la guerra de ERC y Junts aupará al ex ministro a la Generalitat. Pacto fiscal y consulta, en la agenda". Sánchez jactándose de ERC y Junts. Jajajaja, si le tienen cogido por los genitales.

Marhuenda comenta el caso de la obsesión de Sánchez con Ayuso. "El sanchismo ha ampliado la Operación Ayuso para incluir a su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR". Tiene narices la cosa, no cesa a ninguno de sus ministros desastre como Óscar Puente, Marlaska y otros tantos ni a Santos Cerdán, metido hasta el cuello en el caso Koldo, ni a Illa, ni a su mujer y piden la dimisión de un mindundi.

"En esta nueva versión de una campaña militar rápida y contundente trasladada a la política no hay ni principios ni normas, porque se trata mentir y manipular contra Ayuso para que no hablemos de la corrupción sistémica del PSOE que ha emergido con el escándalo de Koldo y sus compinches comisionistas, los líos económicos de Air Europa, las cesiones a Puigdemont, las exigencias independentistas destinadas a forrarse, el declive socialista o sus prácticas clientelares". Es lo más salvaje que se ha visto en este país en democracia. ¡Y lo está haciendo el PSOE!

"No me sorprende que el sanchismo haya emprendido una operación tan sucia y repugnante contra la pareja de la presidenta madrileña". Ya lo hicieron con el hermano. Y con el padre. "Con respecto a Rodríguez es uno de mis mejores y más queridos amigos. Una buena persona a la que están linchando, porque todo vale con el fin de proteger al inquilino de La Moncloa y destruir a sus rivales. Sánchez y sus colegas no perdonan las humillantes derrotas que han sufrido de manos de Ayuso". Sus chacales políticos y mediáticos, no sus colegas.